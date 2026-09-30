Colombia

Costo logístico en Colombia sigue por encima del promedio de la OCDE: transporte concentra 44,5% del gasto

La Encuesta Nacional Logística 2024 del DNP registró una reducción frente a 2022, aunque el indicador todavía se encuentra por encima de la meta del 10% establecida por el país desde 2020

La Ocde proyecta un crecimiento del PIB de Colombia de 2,4% en 2026 y 2,1% en 2027, reflejando una desaceleración económica - crédito Luisa/González/Reuters/Ocde/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El costo logístico en Colombia alcanzó 15,6% del valor de los productos, frente al 8% del promedio de la OCDE. - crédito Luisa/González/Reuters/Ocde/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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El costo logístico en Colombia se ubicó en 15,6% del valor de los productos, según la Encuesta Nacional Logística 2024 del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El indicador, que mide el peso de los costos asociados a las operaciones logísticas, disminuyó frente al 17,9% registrado en 2022, aunque permanece por encima de la meta nacional del 10%.

El resultado también supera los niveles de referencia señalados para otros mercados. De acuerdo con los datos citados por El Tiempo, el costo logístico colombiano es casi el doble del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ubicado en 8%, y está por encima del rango de 11% a 13% estimado por el Banco Mundial para el promedio mundial.

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Dentro de los componentes que conforman el costo logístico, el transporte concentra el 44,5% del gasto total. Le siguen el almacenamiento, con 22,4%, y los inventarios, que representan 17,7%.

El transporte concentra el mayor porcentaje del gasto

La participación del transporte convierte este componente en el principal rubro dentro de los costos logísticos de las empresas. El gasto tiene incidencia especialmente en las compañías que producen en el interior del país y necesitan trasladar sus mercancías hasta los puertos para enviarlas a otros mercados.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el costo de movilizar los productos dentro del territorio nacional puede reducir el margen de las operaciones de las empresas y aumentar el precio de los bienes que buscan comercializar en el exterior.

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Sobre este aspecto, Catalina Osorio Alzate, docente del programa de Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Pereira, señaló según el diario que: “La logística ya no solo es un proceso sino un factor estratégico de competitividad. Si el país no logra reducir sus sobrecostos internos, será difícil aprovechar las oportunidades que hoy ofrece el comercio internacional”.

El indicador de 2024 se registró después de que el costo logístico representara 17,9% del valor de los productos en 2022. En 2020, la proporción era de 12,6%, mientras que la meta establecida por el país desde ese año es llevarla al 10%.

El transporte de carga empezará a circular entre Colombia y Venezuela a partir de las 10:00 a.m. de este 26 de septiembre. FOTO: Archivo Particular
El traslado de mercancías dentro del país representa una parte significativa de los costos que asumen las empresas. - crédito Archivo Colprensa

La dependencia de las carreteras en el transporte de carga

Otro de los aspectos señalados en el análisis es la concentración del transporte de carga en las carreteras. La dependencia de este modo de transporte expone las cadenas de suministro a cierres viales, problemas relacionados con el clima y variaciones en los precios de los combustibles.

Según Catalina Osorio, el país necesita integrar los sistemas férreo, fluvial, marítimo y aéreo mediante una planificación coordinada. La docente plantea que esta articulación permitiría distribuir el movimiento de mercancías entre diferentes modalidades de transporte.

El planteamiento coincide con posiciones expresadas por Analdex, gremio de exportadores. Su presidente, Javier Díaz Molina, ha señalado la necesidad de desarrollar el transporte multimodal, modernizar la infraestructura y mejorar la seguridad en los corredores viales.

Díaz Molina también ha mencionado la flexibilización de mecanismos como el SICE-TAC, sistema que calcula los costos eficientes del transporte de carga por carretera.

La concentración del transporte de carga en las carreteras expone las cadenas de suministro a cierres viales y problemas climáticos. - crédito REUTERS/Nathalia Angarita
La concentración del transporte de carga en las carreteras expone las cadenas de suministro a cierres viales y problemas climáticos. - crédito REUTERS/Nathalia Angarita

Trámites entre entidades también hacen parte del proceso logístico

Además de las condiciones de las vías y los diferentes modos de transporte, la información suministrada señala dificultades relacionadas con los trámites y la coordinación entre las entidades que intervienen en la movilización de mercancías.

Catalina Osorio advirtió sobre la falta de interoperabilidad entre organismos como la DIAN, el ICA, el Invima y la Policía. Según la docente, esta situación puede hacer que algunos procedimientos tengan que repetirse cuando una carga cambia de modalidad de transporte.

La coordinación entre las entidades hace parte de los aspectos señalados dentro del funcionamiento de las cadenas de suministro, particularmente cuando las mercancías pasan por diferentes procesos y medios de movilización.

La logística como factor considerado en el nearshoring

La docente también señaló que los costos laborales no son el único elemento que las empresas consideran en procesos como el nearshoring, entendido como la reubicación de operaciones hacia países cercanos a los mercados de destino.

De acuerdo con Osorio, en estos procesos también se tienen en cuenta la rapidez de las operaciones, la seguridad jurídica y la capacidad de responder ante interrupciones logísticas.

El planteamiento se relaciona con las condiciones de las cadenas de suministro y con los tiempos requeridos para movilizar mercancías desde los centros de producción hasta los lugares de destino.

Exportaciones de bienes no mineros tuvieron como destino América Latina y El Caribe, en volumen se vendieron a estos países 289.791,7 toneladas, un aumento del 3,1%. Foto vía: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En procesos de nearshoring también se consideran factores como la rapidez de las operaciones y la capacidad de responder ante interrupciones logísticas. - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El costo del transporte de carga también registró un aumento

La Encuesta Nacional Logística 2024 también registró un aumento del índice de costos del transporte de carga por carretera durante el último año.

Este comportamiento hace parte de los datos incluidos en el diagnóstico sobre los costos logísticos del país, en el que el transporte aparece como el componente con mayor participación, seguido por el almacenamiento y los inventarios.

El indicador general pasó de 17,9% en 2022 a 15,6% en 2024, mientras que la meta establecida desde 2020 permanece en 10%. Para ese año, el costo logístico representaba 12,6% del valor de los productos.

La información también ubica el resultado colombiano por encima del 8% correspondiente al promedio de la OCDE y del rango de 11% a 13% estimado por el Banco Mundial para el promedio mundial.

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