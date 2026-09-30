Colombia

Wadith Manzur seguirá en La Picota: Corte Suprema negó solicitud de libertad por caso Ungrd

La defensa buscaba revisar la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta el 11 de marzo de 2026, pero el alto tribunal determinó que no se acreditaron irregularidades en su adopción

El senado judicializado estará recluido en La Picota a la espera del juicio - crédito Colprensa - @JulianZamudio/X
Wadith Manzur permanece detenido en Bogotá mientras avanza el proceso judicial relacionado con el caso de la UNGRD. - crédito Colprensa - @JulianZamudio/X
Guardar

La Corte Suprema de Justicia negó este martes 29 de septiembre la solicitud de libertad presentada por la defensa de Wadith Manzur, excongresista que permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia a través de la ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa. La defensa buscaba someter a control de legalidad formal y material la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario que le fue impuesta a Manzur el 11 de marzo de 2026 por la Sala Especial de Instrucción.

PUBLICIDAD

Tras revisar la solicitud, la Corte resolvió no acceder a la petición para dejar sin efecto la medida de aseguramiento. El alto tribunal consideró que la defensa no demostró que la detención hubiera sido impuesta de manera irregular.

Qué pidió la defensa de Wadith Manzur

La solicitud fue presentada con fundamento en el artículo 392 de la Ley 600 de 2000, relacionado con el control de legalidad formal y material de las medidas de aseguramiento.

Uno de los principales argumentos de los abogados de Manzur estaba relacionado con una decisión adoptada por la Corte en julio de 2025, cuando el tribunal había decidido no imponerle una medida de aseguramiento.

PUBLICIDAD

La defensa consideraba que esa determinación debía mantenerse y que no podía ser modificada posteriormente. Sin embargo, la Corte explicó que, cuando un proceso avanza hacia una nueva etapa, la situación jurídica de una persona puede volver a ser revisada.

Con ese argumento, el alto tribunal consideró válida la decisión adoptada en marzo de 2026, cuando se ordenó la detención de Manzur.

La defensa también sostuvo que la nueva determinación tomó por sorpresa al excongresista y afectó sus derechos. De acuerdo con la decisión, la Corte no encontró una vulneración de esas garantías ni estableció que hubiera ocurrido un error grave que dejara sin fundamento la medida de aseguramiento.

Los abogados de Wadith Manzur solicitaron someter a control de legalidad formal y material la medida de aseguramiento impuesta en marzo de 2026. - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Los abogados de Wadith Manzur solicitaron someter a control de legalidad formal y material la medida de aseguramiento impuesta en marzo de 2026. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Las razones consideradas para mantener la medida

La decisión de marzo de 2026 tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el riesgo que podía representar Manzur para el proceso y la necesidad de proteger pruebas y testimonios.

En ese análisis, la Corte mencionó particularmente el contacto que tuvo con la testigo Alejandra Benavides Soto.

El tribunal también recordó que antes de ordenar la detención fueron consideradas otras opciones diferentes a la privación de la libertad en establecimiento carcelario. Estas alternativas fueron descartadas al momento de adoptar la medida.

Con la decisión conocida este martes, la Corte mantuvo vigente la medida de aseguramiento y negó la solicitud presentada por la defensa.

Asimismo, el alto tribunal precisó que la coadyuvancia presentada por la defensa de Karen Astrith Manrique Olarte fue resuelta en los términos de la solicitud que apoyó y aclaró que esa decisión no comprende la medida de aseguramiento impuesta a la procesada.

De acuerdo con el inciso final del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, la Corte Suprema advirtió que contra esta decisión no procede ningún recurso.

Ungrd
La investigación de la Corte Suprema está relacionada con hechos ocurridos en 2023 y posibles acuerdos sobre contratos y obras de interventoría en la Ungrd - crédito Ungrd

Investigación por el caso de la Ungrd

La detención de Manzur hace parte de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el caso de la Ungrd, relacionada con hechos ocurridos durante 2023, cuando el entonces congresista hacía parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Según la investigación, Manzur presuntamente aceptó ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de favores que interesaban a esa cartera.

La alta Corte también investiga posibles acuerdos relacionados con el impulso de contratos y obras de interventoría correspondientes a tres proyectos de la Ungrd ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar.

Los señalamientos hacen parte de la investigación y no corresponden a una declaración de culpabilidad contra Manzur.

Esta es la fotografía de registro en La Picota, la cárcel de máxima seguridad de Bogotá - crédito @JulianZamudio/X
Wadith Manzur fue trasladado al centro penitenciario el pasado 17 de septiembre, donde permanece detenido. - crédito @JulianZamudio/X

Traslado de Manzur a La Picota

Manzur permanece detenido desde marzo de 2026, cuando la Corte Suprema ordenó su captura dentro del proceso relacionado con la Ungrd.

Antes de su traslado a Bogotá, permaneció recluido en la Escuela de Carabineros, donde continuaron las actuaciones judiciales correspondientes.

El pasado 17 de septiembre, el excongresista fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá. El traslado fue realizado por el Inpec.

La Corte señaló además que algunos cambios ocurridos posteriormente, como el final del periodo constitucional 2022-2026 y la situación actual de Manzur como funcionario, no podían ser analizados dentro de la solicitud de control de legalidad presentada por su defensa.

Según la decisión, esos hechos pueden ser discutidos mediante otros mecanismos legales.

Temas Relacionados

Wadith ManzurCorte Suprema de JusticiaLa Picotacaso UNGRDColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Megacárcel ‘Renacer’ en Magdalena alcanza 86% de avance y tendrá 1.974 nuevos cupos

La obra, que lleva más de seis años en construcción, aún requiere resolver aspectos relacionados con la vía de acceso y otros trabajos antes de su puesta en funcionamiento. La gobernadora del Magdalena confirmó que la fecha oficial de apertura será anunciada próximamente

Megacárcel ‘Renacer’ en Magdalena alcanza 86% de avance y tendrá 1.974 nuevos cupos

Pico y Placa en Bogotá: qué automóviles no circulan este miércoles 30 de septiembre

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa en Bogotá: qué automóviles no circulan este miércoles 30 de septiembre

Costo logístico en Colombia sigue por encima del promedio de la OCDE: transporte concentra 44,5% del gasto

La Encuesta Nacional Logística 2024 del DNP registró una reducción frente a 2022, aunque el indicador todavía se encuentra por encima de la meta del 10% establecida por el país desde 2020

Costo logístico en Colombia sigue por encima del promedio de la OCDE: transporte concentra 44,5% del gasto

Lotería de la Cruz Roja martes 29 de septiembre: resultados ganadores del último sorteo

Como cada martes, aquí están los resultados del último juego de esta lotería

Lotería de la Cruz Roja martes 29 de septiembre: resultados ganadores del último sorteo

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 29 de septiembre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 29 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Una colombiana competirá por el título mundial de animación infantil en Cannes: esta es su historia

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado salió con sangre en el rostro y la camiseta en su debut con Millonarios en el Atanasio Girardot

Juan Guillermo Cuadrado salió con sangre en el rostro y la camiseta en su debut con Millonarios en el Atanasio Girardot

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios: empate 2-2 contra el Medellín por la Liga BetPlay

Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es