Esta será la fecha en la que el Movistar Arena en Bogotá dejará de llamarse así: “Cambia el nombre, no cambia el corazón”

El Movistar Arena Bogotá dejará de utilizar el nombre de la compañía el 31 de octubre de 2026 - crédito Colprensa

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El Movistar Arena Bogotá dejará de usar el nombre de la compañía el 31 de octubre de 2026, cuando concluirá una alianza de ocho años con Movistar Colombia, aunque el recinto mantendrá su agenda de conciertos, entretenimiento y eventos culturales bajo una nueva denominación.

“A partir del 31 de octubre de 2026, el escenario dejará de llevar el nombre de Movistar”, se observa en el comunicado emitido por el Movistar Arena.

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La transición no implicará el cierre de la arena ni la interrupción de sus actividades. Hay más de 50 shows programados para los últimos meses de 2026 y más de 80 espectáculos confirmados para 2027.

El cambio de identidad comercial coincide con la decisión de Movistar de salir del mercado de las telecomunicaciones en Colombia. La administración del escenario no informó cuál será el nuevo nombre ni la fecha en que lo dará a conocer.

Ocho años de conciertos y producciones internacionales

El recinto mantendrá su agenda activa tras confirmar más de 50 shows para finales de 2026 y más de 80 para 2027 - crédito Movistar Arena en Bogotá

La arena abrió sus puertas en 2018 con el respaldo de la empresa de telecomunicaciones y se incorporó al circuito de giras internacionales, artistas y grandes producciones en Bogotá. Durante ese período, recibió a más de seis millones de personas y mantuvo un promedio de 130 eventos anuales.

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Las cifras divulgadas por el recinto indican que por su escenario pasaron más de 1.400 artistas.

Además de los conciertos, el espacio albergó propuestas de entretenimiento, cultura, experiencias de marca e incluso sirvió de escenario para la vacunación contra el covid-19 en Bogotá. Su actividad se integró a la oferta de espectáculos de la capital colombiana y del circuito sudamericano.

Luigi Quintero, gerente general del escenario, agradeció a Movistar Colombia por el acompañamiento durante estos ocho años y sostuvo que ese respaldo permitió consolidar un recinto de alcance internacional.

Una nueva denominación bajo el mismo techo

El cambio de denominación comercial coincide con la salida de Movistar del mercado de las telecomunicaciones en Colombia - crédito Movistar Arena

El fin del patrocinio que vinculaba a Movistar con la denominación del recinto modificará la fachada y la identidad comercial de la arena, pero no su operación. La empresa afirmó en un comunicado: “Cambia el nombre, no cambia el corazón: inicia una nueva etapa”.

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La administración también señaló que la música, los grandes artistas, las experiencias y millones de espectadores continuarán reuniéndose en el mismo lugar. El recinto mantendrá su apuesta por recibir producciones internacionales y sostener una programación de espectáculos en Bogotá.

Desde la fecha establecida, Movistar dejará de figurar en el nombre del escenario. La nueva marca aún no fue anunciada por la administración del recinto.

La actividad del Arena podría generar cerca de $500.000 millones para la economía de Bogotá

Los contratos de derechos de denominación comercial otorgan visibilidad a las empresas sin transferir la propiedad del inmueble - crédito Red Bull Content Pool/Gary Go

El Movistar Arena de Bogotá cambiará de nombre tras el fin acordado de su alianza con Telefónica, cuya salida de Colombia, después de que Tigo adquiriera su operación, implica también el retiro de la marca Movistar del país.

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BeatHub busca una empresa que compre los derechos para asociar su identidad al escenario desde comienzos de 2027.

El martes 29 de septiembre, quienes transitaban por la avenida NQS, a la altura de El Campín, vieron cómo desmontaban el letrero del Movistar Arena. La señal anticipó el cierre de una relación comercial que había vinculado a la empresa de telecomunicaciones con el principal recinto de conciertos de la capital colombiana.

Hernando Sánchez, fundador de TuBoleta y cofundador de BeatHub Entertainment, confirmó que la búsqueda ya está en marcha. “Estamos en un proceso de convocatoria. No te puedo decir a nombre de quién va a quedar porque estamos precisamente en ese proceso. Normalmente llegan compañías del sector bancario, de servicios y telecomunicaciones, entre otras”, afirmó en declaraciones a Portafolio.

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Los naming rights, o derechos de denominación, permiten que una compañía pague por utilizar su nombre en un estadio, teatro o recinto de entretenimiento durante un plazo definido. La operación no convierte a la marca en propietaria del inmueble: le garantiza visibilidad, recordación y asociación con los eventos que allí se realizan.

El modelo surgió en Estados Unidos en 1912, cuando John I. Taylor, propietario de los Red Sox, bautizó el estadio de béisbol de su familia con el nombre de la empresa inmobiliaria familiar. Con el tiempo, el mecanismo se extendió por la industria deportiva y el entretenimiento.

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El Allianz Arena de Múnich es uno de los ejemplos internacionales: la aseguradora invierte 7,6 millones de euros anuales para conservar su nombre en el estadio. El Camp Nou también adoptó esta fórmula al pasar a llamarse Spotify Camp Nou, a partir del acuerdo entre la plataforma musical y el club español.

La industria audiovisual tiene un caso similar en el Dolby Theatre, sede de las ceremonias de los premios Óscar. El recinto se llamó Teatro Kodak hasta 2012, cuando Dolby Laboratories asumió la denominación tras un contrato de 20 años.

En Colombia, el Movistar Arena fue uno de los primeros escenarios de entretenimiento en adoptar esta modalidad. Algunas estimaciones periodísticas ubicaron aquel negocio cerca de USD 2 millones, aunque nunca se difundió una cifra oficial.

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