Colombia

Le quitaron la visa a Martha Peralta y Vicky Dávila reaccionó a sus declaraciones: “Desafía la discrecionalidad de Estados Unidos”

La periodista pidió que avance la justicia colombiana y relacionó la medida migratoria con la política de Washington contra casos de corrupción y narcotráfico

Vicky Dávila le contestó a Martha Peralta en X - crédito Colprensa - @marthaperaltae/Instagram
Vicky Dávila le contestó a Martha Peralta en X - crédito Colprensa - @marthaperaltae/Instagram
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La senadora colombiana Martha Isabel Peralta anunció que solicitará explicaciones formales tras conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó su visa de ingreso. La disposición también alcanzó al empresario barranquillero Euclides Torres Romero y a los familiares de ambos, de acuerdo con la información divulgada.

La congresista por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) afirmó que recibió la noticia a través de publicaciones de prensa y redes sociales.

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En un video difundido en sus cuentas, señaló que acudirá a la Cancillería, la Embajada estadounidense y las autoridades de Washington para conocer los motivos de la determinación.

“Me enteré por medios y redes sociales”, expresó Peralta. La legisladora indicó que iniciará gestiones administrativas e institucionales para que el Gobierno estadounidense precise los argumentos que sustentaron la cancelación de su permiso migratorio.

Martha Peralta pidió una explicación formal sobre la decisión del Gobierno estadounidense - crédito @marthaperaltae/X
Martha Peralta pidió una explicación formal sobre la decisión del Gobierno estadounidense - crédito @marthaperaltae/X

La senadora atribuyó la decisión a una campaña en su contra

Peralta vinculó la medida con lo que describió como una persecución en escenarios mediáticos, judiciales y digitales. Según sostuvo, esas acciones obedecerían a sus posiciones políticas y a su participación como coordinadora del Pacto Histórico en la región Caribe.

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“Esto no es aislado”, manifestó la senadora, quien representa a La Guajira. En su intervención, señaló que ha enfrentado cuestionamientos por “pensar distinto” y por ocupar espacios dentro de la política nacional.

La parlamentaria, cercana al proyecto político del expresidente Gustavo Petro, afirmó que la decisión no modificará sus labores legislativas ni su relación con las comunidades de su departamento. “Mi compromiso es con Colombia”, dijo en el mensaje audiovisual.

Peralta aseguró que defenderá su buen nombre

Al cierre de su pronunciamiento, la congresista anticipó que continuará con su actividad política mientras adelanta las consultas ante las instituciones competentes. “Vamos a seguir trabajando”, expresó.

También sostuvo que mantendrá la defensa de su reputación frente a las acusaciones y críticas que, según su versión, han circulado en su contra. Esa misma postura quedó reflejada en una publicación posterior en la red social X.

La senadora Martha Peralta denunció que la desición del Departamento de Estados Unidos lo conoció por medio de los medios de comunicación - crédito @marthaperaltae/X

Tras lo anterior, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de cancelar las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres Romero. En un video difundido en X, centró sus primeros cuestionamientos en la congresista del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

Dávila afirmó que Peralta “desafía” la facultad discrecional de Washington para revocar documentos migratorios. La senadora había manifestado que acudirá a la Cancillería, la Embajada y las autoridades estadounidenses para conocer las razones formales de la medida.

La periodista mencionó que la parlamentaria es objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia por el presunto caso de corrupción de la Ungrd. “Martha Peralta desafía la discrecionalidad de EEUU para cancelar su VISA. Dice que hará todo para que ese país le informe por qué”, expresó Dávila sobre el anuncio de la senadora.

Vicky Dávila cuestionó a Martha Peralta por la revocación de su visa - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila cuestionó a Martha Peralta por la revocación de su visa - crédito @VickyDavilaH/X

Después de hablar sobre Peralta, Dávila abordó la situación de Euclides Torres, empresario barranquillero cuya visa también fue revocada junto con las de sus familiares directos. La comunicadora recordó que el nombre de Torres ha aparecido en versiones relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Según dijo, Nicolás Petro, hijo del presidente, sostuvo en anteriores declaraciones que Torres financió actividades electorales y que su padre conocía esos aportes.

Dávila señaló además que el empresario habría obtenido contratos estatales de alto valor. “Todo parece indicar” que recibió adjudicaciones millonarias, afirmó, sin presentar documentación adicional en el video citado.

Vicky Dávila habló de Martha Peralta y Euclides Torres tras la decisión de Estados Unidos - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila habló de Martha Peralta y Euclides Torres tras la decisión de Estados Unidos - crédito @VickyDavilaH/X

La excandidata presidencial vinculó las revocaciones con la política estadounidense conocida como Escudo de las Américas, dirigida contra personas extranjeras que, según Washington, estén relacionadas con corrupción o narcotráfico y afecten a gobiernos elegidos democráticamente.

También recordó los casos del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por corrupción, y del expresidente de la Cámara Andrés Calle, detenido dentro de la investigación por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Por último, Dávila anticipó que podrían conocerse nuevas decisiones migratorias contra otras personas en los próximos días.

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