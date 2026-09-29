Marta Peralta y Euclides Torres estaban en un listado para que les revocaran su visa: Otros políticos también estarían en la mira gracias a una petición de Abelardo de la Espriella

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El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de ingreso del empresario colombiano Euclides Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, una medida sancionatoria que también se extiende a sus respectivos núcleos familiares directos, como parte del Escudo de las Américas, una política regional contra la corrupción y el narcotráfico.

La medida fue comunicada el lunes 28 de septiembre por la diplomacia estadounidense y se aplicó de forma inmediata a las autorizaciones de ingreso vigentes.

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La decisión alcanzó a dos figuras vinculadas a investigaciones en Colombia por presuntos aportes políticos irregulares y posibles hechos de corrupción, según indicó el portavoz del Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Piggot.

No obstante, la revocatoria del documento norteamericano a los dos dirigentes colombianos ya había sido prevista para que se efectuara. El 8 de junio de 2026, en medio de la campaña presidencial en Colombia, el entonces candidato Abelardo de la Espriella había notificado al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que tuviera en el radar a varios dirigentes políticos involucrados en casos de corrupción en el país.

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En medio de una transmisión en vivo, De la Espriella enumeró un listado de 30 líderes del Caribe colombiano implicados en delitos electorales. “Ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos (...) le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”, dijo en su momento.

En dicho listado, aparecen los nombres de la senadora Marta Peralta y del empresario Euclides Torres. De igual manera, aparecen las siguientes figuras:

Carlos Caicedo.

Patricia Caicedo.

Felipe Hernández.

Rafael Martínez.

Antonio Correa.

Fernando Niño.

Iván Vargas.

Andrea Vargas.

Eduardo Pulgar.

Agmeth Escaf.

Juan Carlos Muñiz.

Pedro Flores.

El clan de los hermanos Calle.

Mario Fernández.

Karime Cotes.

Rafael Macea.

Luis Ramiro Ricardo.

Carlos Felipe Quintero.

Johana Osorio.

Musa Besaile.

Luis Fernando Lobo.

Por el momento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha notificado la revocatoria de las visas a otros funcionarios colombianos.