Colombia

Gustavo Petro presentó la dirección provisional del Pacto Histórico y convocó a elegir sus delegados por “votación abierta”: estos son los nuevos miembros

La colectividad, según indicó el exjefe de Estado, avanzará hacia un esquema interno permanente tras el anuncio de los mecanismos de participación al interior de la misma y la conformación de áreas especializadas

Pacto Histórico presentó los miembros de su dirección provisional
Estos son los miembros provisionales del Pacto Histórico, presentados por el expresidente Gustavo Petro, con miras a los desafíos del partido - crédito @petrogustavo/X
Guardar

El expresidente de la República, Gustavo Petro, informó el martes 29 de septiembre la conformación de una dirección provisional del Movimiento Pacto Histórico y, de paso, anunció la elección popular de delegados para definir la estructura de la colectividad. Con ello, empezó a trazar la hoja de ruta de la colectividad opositora de cara a los comicios de octubre de 2027.

“Esta es la dirección del Pacto Histórico provisional”, expresó Petro al compartir una postal de los que se encargarán de dirigir la colectividad, antes de detallar los lineamientos de la etapa organizativa del partido: que pasó de ser una coalición de sectores de izquierda, como se vio en 2022, a una estructura política unificada, con aval del Consejo Nacional Electoral (CNE).

PUBLICIDAD

Según el anuncio, el proceso incluirá una convocatoria para que los ciudadanos elijan a los delegados que participarán en la configuración interna del movimiento. La votación será abierta y las personas podrán sufragar en mesas electorales instaladas en distintos puntos del país; en la apuesta de consolidar una estructura que pueda recuperar terreno en las urnas.

Gustavo Petro sobre la conformación provisional del Pacto Histórico
Con este mensaje, el expresidente Gustavo Petro dio los lineamientos sobre la conformación de la dirección provisional del Pacto Histórico - crédito @petrogustavo/X

Entre los que aparecen junto al exmandatario en la postal se destacan, entre otros, el exalcalde de Villavicencio y exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Felipe Harman, las exsenadoras Gloria Flórez y María José Pizarro, y el hoy representante a la Cámara Heráclito Landinez, que se encargarán de acompañar al exjefe de Estado en esta misión.

PUBLICIDAD

Estos son algunos de los miembros, es una instancia colegiada que estará compuesta por 19 miembros en total, que como su denominación lo indica, representarán de manera provisional a las fuerzas políticas fundadoras que completaron el proceso de fusión, como Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Afiliación estará abierta a los que respalden el programa del movimiento

Petro sostuvo que cualquier ciudadano podrá afiliarse al Pacto Histórico, siempre que comparta el programa progresista de la organización y sus banderas de democracia y justicia social, entre ellas “la lucha por la democracia y la justicia social en Colombia”. Con ello, buscan ampliar su base y consolidar las listas que presentarán para las elecciones regionales.

Gustavo Petro - Iván Cepeda - Réplica Pacto Histórico
El expresidente Gustavo Petro ha asumido la vocería del Pacto Histórico, junto al senador Iván Cepeda - crédito suministrada Infobae Colombia

En este grupo también está, según se pudo establecer, el senador Iván Cepeda Castro, excandidato presidencial del partido y senador por el Estatuto de la Oposición. Y que lidera desde el legislativo la labor de oposición a las iniciativas del presidente Abelardo de la Espriella, al que se ha negado a reconocer como mandatario por su ciudadanía norteamericana.

Pacto Histórico creará equipos sobre fraude electoral y defensa jurídica

En su publicación, el exmandatario también anunció la creación de grupos especializados para investigar posibles irregularidades electorales. Entre las medidas planteadas, mencionó la exigencia de reincorporar el candado hash en los formularios E-14 de la Registraduría Nacional; un mecanismo que, según indicó, evita modificaciones en documentos PDF.

“Se crearán equipos especiales para la investigación del fraude electoral”, señaló Petro, que relacionó esa propuesta con la defensa de los resultados en elecciones locales. Además, anticipó la conformación de un equipo de defensa jurídica para atender los casos de dirigentes y simpatizantes que, según su declaración, sean objeto de persecución política.

El expresidente Gustavo Petro insistió en la creación de mecanismos para combatir, según él, el "fraude electoral" - crédito Europa Press
El expresidente Gustavo Petro insistió en la creación de mecanismos para combatir, según él, el "fraude electoral" - crédito Europa Press

Así pues, Petro cuestionó la consigna de “destripar el progresismo”, que atribuyó al gobierno de su sucesor, con el que ha tenido fuertes diferencias, como se pudo ver en la reciente réplica a la alocución presidencial. “Es usted, señor Abelardo el socio de los narcotraficantes y no quienes más los combatimos por genocidas”, advirtió en uno de los apartes de dicho video.

Petro propuso una estrategia de comunicación frente a las redes sociales

Con ello, otro de los puntos anunciados fue la creación de un espacio comunicacional dentro del partido, pues Petro afirmó que esa instancia buscará responder a las campañas de desinformación y a la actividad coordinada de cuentas en redes sociales. “Se creará un espacio comunicacional, que sea capaz de enfrentar el efecto de las granjas de bots”, expresó.

El ex primer mandatario también aludió a una supuesta “matrix de falsedad y manipulación sobre la conciencia ciudadana”, en un panorama en el que, siendo el principal partido de oposición, cuenta con una fuerza política en el Congreso de 26 senadores y 41 representantes a la Cámara, desde donde prevé ejercer control legislativo y promover sus propuestas.

Temas Relacionados

Pacto HistóricoGustavo PetroGobierno PetroElecciones en Colombia 2027Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresará al estadio Atanasio Girardot de Medellín, lugar donde lo vio nacer justamente en el equipo al cual enfrentará en la capital antioqueña

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado

Marta Peralta y Euclides Torres estaban en un listado para que les revocaran su visa: Otros políticos también estarían en la mira gracias a una petición de Abelardo de la Espriella

Durante la campaña presidencial, el hoy mandatario colombiano había notificado a más de 20 dirigentes nacionales para que les fuera suspendido su documento de ingreso al territorio norteamericano

Marta Peralta y Euclides Torres estaban en un listado para que les revocaran su visa: Otros políticos también estarían en la mira gracias a una petición de Abelardo de la Espriella

Mujer relató el drama que vivió tras ser secuestrada por su pareja en el sur de Bogotá: “Me puso un taladro en la cabeza”

El hombre capturado es Jaime Daniel Castellanos Valbuena, al que las autoridades le atribuyeron secuestro simple, tortura, lesiones personales agravadas y delitos sexuales agravados. Durante las audiencias, no aceptó los cargos y debera permanecer recluido

Mujer relató el drama que vivió tras ser secuestrada por su pareja en el sur de Bogotá: “Me puso un taladro en la cabeza”

Vicky Dávila le contestó a Martha Peralta tras la revocatoria de su visa en Estados Unidos: “Desafía la discrecionalidad”

La periodista pidió que avance la justicia colombiana y relacionó la medida migratoria con la política de Washington contra casos de corrupción y narcotráfico

Vicky Dávila le contestó a Martha Peralta tras la revocatoria de su visa en Estados Unidos: “Desafía la discrecionalidad”

EPS Sanitas anunció cambios en la entrega de medicamentos a partir del 1 de octubre: estos son los nuevos puntos de atención para sus afiliados

La entidad también anunció que Cruz Verde mantendrá la dispensación de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud (PBS) para afiliados a la EPS hasta el 31 de octubre

EPS Sanitas anunció cambios en la entrega de medicamentos a partir del 1 de octubre: estos son los nuevos puntos de atención para sus afiliados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Víctor Tarazona fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras fallar con un plato dulce

Víctor Tarazona fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras fallar con un plato dulce

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

Slipknot regresará a Bogotá en 2027 junto con Marilyn Manson: la preventa comienza el 30 de septiembre

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado

Hernán Darío Herrera se despidió del Once Caldas con emotiva carta: “Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor”

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: también está la competición donde juega Cristiano

Pareja de un exjugador de Santa Fe aclaró si los futbolistas pueden tener intimidad antes de un partido: “Les traigo el chismesito de cómo es esto”

Sporting CP habría pedido a la selección Colombia regular los minutos de Luis Javier Suárez en la cancha: esta sería la razón