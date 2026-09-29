Gustavo Petro presentó la dirección provisional del Pacto Histórico y convocó a elegir sus delegados por “votación abierta”: estos son los nuevos miembros

Estos son los miembros provisionales del Pacto Histórico, presentados por el expresidente Gustavo Petro, con miras a los desafíos del partido - crédito @petrogustavo/X

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El expresidente de la República, Gustavo Petro, informó el martes 29 de septiembre la conformación de una dirección provisional del Movimiento Pacto Histórico y, de paso, anunció la elección popular de delegados para definir la estructura de la colectividad. Con ello, empezó a trazar la hoja de ruta de la colectividad opositora de cara a los comicios de octubre de 2027.

“Esta es la dirección del Pacto Histórico provisional”, expresó Petro al compartir una postal de los que se encargarán de dirigir la colectividad, antes de detallar los lineamientos de la etapa organizativa del partido: que pasó de ser una coalición de sectores de izquierda, como se vio en 2022, a una estructura política unificada, con aval del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Según el anuncio, el proceso incluirá una convocatoria para que los ciudadanos elijan a los delegados que participarán en la configuración interna del movimiento. La votación será abierta y las personas podrán sufragar en mesas electorales instaladas en distintos puntos del país; en la apuesta de consolidar una estructura que pueda recuperar terreno en las urnas.

Con este mensaje, el expresidente Gustavo Petro dio los lineamientos sobre la conformación de la dirección provisional del Pacto Histórico - crédito @petrogustavo/X

Entre los que aparecen junto al exmandatario en la postal se destacan, entre otros, el exalcalde de Villavicencio y exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Felipe Harman, las exsenadoras Gloria Flórez y María José Pizarro, y el hoy representante a la Cámara Heráclito Landinez, que se encargarán de acompañar al exjefe de Estado en esta misión.

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Estos son algunos de los miembros, es una instancia colegiada que estará compuesta por 19 miembros en total, que como su denominación lo indica, representarán de manera provisional a las fuerzas políticas fundadoras que completaron el proceso de fusión, como Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Afiliación estará abierta a los que respalden el programa del movimiento

Petro sostuvo que cualquier ciudadano podrá afiliarse al Pacto Histórico, siempre que comparta el programa progresista de la organización y sus banderas de democracia y justicia social, entre ellas “la lucha por la democracia y la justicia social en Colombia”. Con ello, buscan ampliar su base y consolidar las listas que presentarán para las elecciones regionales.

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El expresidente Gustavo Petro ha asumido la vocería del Pacto Histórico, junto al senador Iván Cepeda - crédito suministrada Infobae Colombia

En este grupo también está, según se pudo establecer, el senador Iván Cepeda Castro, excandidato presidencial del partido y senador por el Estatuto de la Oposición. Y que lidera desde el legislativo la labor de oposición a las iniciativas del presidente Abelardo de la Espriella, al que se ha negado a reconocer como mandatario por su ciudadanía norteamericana.

Pacto Histórico creará equipos sobre fraude electoral y defensa jurídica

En su publicación, el exmandatario también anunció la creación de grupos especializados para investigar posibles irregularidades electorales. Entre las medidas planteadas, mencionó la exigencia de reincorporar el candado hash en los formularios E-14 de la Registraduría Nacional; un mecanismo que, según indicó, evita modificaciones en documentos PDF.

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“Se crearán equipos especiales para la investigación del fraude electoral”, señaló Petro, que relacionó esa propuesta con la defensa de los resultados en elecciones locales. Además, anticipó la conformación de un equipo de defensa jurídica para atender los casos de dirigentes y simpatizantes que, según su declaración, sean objeto de persecución política.

El expresidente Gustavo Petro insistió en la creación de mecanismos para combatir, según él, el "fraude electoral" - crédito Europa Press

Así pues, Petro cuestionó la consigna de “destripar el progresismo”, que atribuyó al gobierno de su sucesor, con el que ha tenido fuertes diferencias, como se pudo ver en la reciente réplica a la alocución presidencial. “Es usted, señor Abelardo el socio de los narcotraficantes y no quienes más los combatimos por genocidas”, advirtió en uno de los apartes de dicho video.

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Petro propuso una estrategia de comunicación frente a las redes sociales

Con ello, otro de los puntos anunciados fue la creación de un espacio comunicacional dentro del partido, pues Petro afirmó que esa instancia buscará responder a las campañas de desinformación y a la actividad coordinada de cuentas en redes sociales. “Se creará un espacio comunicacional, que sea capaz de enfrentar el efecto de las granjas de bots”, expresó.

El ex primer mandatario también aludió a una supuesta “matrix de falsedad y manipulación sobre la conciencia ciudadana”, en un panorama en el que, siendo el principal partido de oposición, cuenta con una fuerza política en el Congreso de 26 senadores y 41 representantes a la Cámara, desde donde prevé ejercer control legislativo y promover sus propuestas.

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