Gustavo Petro se defendió de las acusaciones de Abelardo de la Espriella sobre corrupción en su gobierno: “Yo eché a todos los corruptos”

A través de su canal oficial de YouTube, el expresidente Gustavo Petro cuestionó las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella - crédito

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El expresidente Gustavo Petro respondió a la alocución presidencial que Abelardo de la Espriella realizó el domingo 27 de septiembre de 2026, en la que calificó de “corrupto” al gobierno anterior.

En su discurso, el mandatario colombiano pidió a la justicia que, de ser posible, negocie con los investigados por corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.

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“Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas”, indicó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella pidió a la justicia que, de ser posible, negocie con los investigados por corrupción en el gobierno de Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por ese motivo, el expresidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones del jefe de Estado y afirmó que él mismo “echó” a todos los corruptos de su administración. Entre ellos mencionó a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), vinculado al caso de corrupción en la entidad.

“Yo eché a todos los corruptos que encontré con las manos en la masa en mi gobierno, incluido el señor Olmedo López”, indicó Gustavo Petro en sus declaraciones.

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El exmandatario colombiano también aseguró que su Gobierno nunca tuvo relación con Iván Name, expresidente del Congreso de la República, a quien el Consejo de Estado le decretó recientemente la pérdida de investidura, una decisión conocida como “muerte política”, por su vinculación con el caso de corrupción de la Ungrd.

Según Gustavo Petro, Iván Name era “enemigo” de su gestión porque habría intentado hundir la reforma pensional. El exmandatario sostuvo que Name mantuvo la ponencia durante ocho meses para que no hubiera tiempo de aplazar el trámite.

Asimismo, indicó que el expresidente del Congreso fue “enemigo” del Plan de Ordenamiento Territorial de la Bogotá Humana y opositor de su gobierno en el Congreso.

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Según Gustavo Petro, Iván Name era “enemigo” de su gestión porque habría intentado hundir la reforma pensional - crédito suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS

“Iván Name nunca tuvo que ver con nosotros. Era nuestro enemigo. Quiso hundir la reforma pensional y guardó la ponencia ocho meses en su escritorio, esperando que pasara el tiempo para que no hubiera plazo de aprobarla. Name fue enemigo del Plan de Ordenamiento Territorial de la Bogotá Humana, opositor permanente en el Congreso y saboteador de la ley pensional”, aseveró.

El expresidente Petro indicó que a Iván Name supuestamente le entregaron dinero a la Ungrd, porque según el exmandatario “había una corrupción verde” dentro de ese grupo. Por ese motivo, insistió que no tuvo miedo en echar a Olmedo López.

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“A él sí le entregaron dinero de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, porque había una corrupción verde dentro de ese grupo, que buscaba dinero para reelegirse. Por eso eché al señor Olmedo. No me dio miedo”, indicó.

Gustavo Petro lamentó que el exsenador “se hubiera robado cerca de 30 mil millones de pesos” que, según afirmó, estaban destinados a las víctimas de desastres.

El expresidente aseguró que el presidente Abelardo de la Espriella no está gastando billones de pesos de la Ungrd para las víctimas actuales y en “las que vendrán”, advirtiendo una megasequía en diciembre de 2026.

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“Lamento que ese señor, para volverse senador, se hubiese robado cerca de 30 mil millones de pesos de las arcas destinadas a las víctimas de desastres. Quedaron billones de pesos en la Ungrd que el señor Abelardo de la Espriella no está gastando en las víctimas actuales del terremoto y en las que vendrán, que serán muchas, por la megasequía de diciembre”, indicó.

El expresidente Gustavo Petro indicó que a Iván Name supuestamente le entregaron dinero a la Ungrd - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Senado

Finalmente, el expresidente Gustavo señaló que nunca hubo corrupción en su gobierno, defendiendo su gestión económica como presidente de Colombia.

“No hubo corrupción en mi gobierno. El déficit primario en finanzas, que es un elemento que hay que entender y del cual nace el déficit total del país, tiene que ver con los ingresos corrientes de la nación —impuestos, en su mayoría— frente a los gastos corrientes de la nación. Si los gastos corrientes son más altos, la deuda financia ese diferencial y nunca logramos pagarla, porque está a una tasa de interés más alta que la tasa de crecimiento económico de Colombia”, asevero.

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