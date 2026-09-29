Colombia

Gustavo Petro se defendió de las acusaciones de Abelardo de la Espriella sobre corrupción en su gobierno: “Yo eché a todos los corruptos”

El expresidente colombiano cuestionó las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, en las que señaló que su gobierno fue “corrupto”

A través de su canal oficial de YouTube, el expresidente Gustavo Petro cuestionó las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella - crédito
Guardar

El expresidente Gustavo Petro respondió a la alocución presidencial que Abelardo de la Espriella realizó el domingo 27 de septiembre de 2026, en la que calificó de “corrupto” al gobierno anterior.

En su discurso, el mandatario colombiano pidió a la justicia que, de ser posible, negocie con los investigados por corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

“Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas”, indicó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella pidió a la justicia que, de ser posible, negocie con los investigados por corrupción en el gobierno de Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por ese motivo, el expresidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones del jefe de Estado y afirmó que él mismo “echó” a todos los corruptos de su administración. Entre ellos mencionó a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), vinculado al caso de corrupción en la entidad.

“Yo eché a todos los corruptos que encontré con las manos en la masa en mi gobierno, incluido el señor Olmedo López”, indicó Gustavo Petro en sus declaraciones.

PUBLICIDAD

El exmandatario colombiano también aseguró que su Gobierno nunca tuvo relación con Iván Name, expresidente del Congreso de la República, a quien el Consejo de Estado le decretó recientemente la pérdida de investidura, una decisión conocida como “muerte política”, por su vinculación con el caso de corrupción de la Ungrd.

Según Gustavo Petro, Iván Name era “enemigo” de su gestión porque habría intentado hundir la reforma pensional. El exmandatario sostuvo que Name mantuvo la ponencia durante ocho meses para que no hubiera tiempo de aplazar el trámite.

Asimismo, indicó que el expresidente del Congreso fue “enemigo” del Plan de Ordenamiento Territorial de la Bogotá Humana y opositor de su gobierno en el Congreso.

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS
Según Gustavo Petro, Iván Name era “enemigo” de su gestión porque habría intentado hundir la reforma pensional - crédito suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS

“Iván Name nunca tuvo que ver con nosotros. Era nuestro enemigo. Quiso hundir la reforma pensional y guardó la ponencia ocho meses en su escritorio, esperando que pasara el tiempo para que no hubiera plazo de aprobarla. Name fue enemigo del Plan de Ordenamiento Territorial de la Bogotá Humana, opositor permanente en el Congreso y saboteador de la ley pensional”, aseveró.

El expresidente Petro indicó que a Iván Name supuestamente le entregaron dinero a la Ungrd, porque según el exmandatario “había una corrupción verde” dentro de ese grupo. Por ese motivo, insistió que no tuvo miedo en echar a Olmedo López.

“A él sí le entregaron dinero de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, porque había una corrupción verde dentro de ese grupo, que buscaba dinero para reelegirse. Por eso eché al señor Olmedo. No me dio miedo”, indicó.

Gustavo Petro lamentó que el exsenador “se hubiera robado cerca de 30 mil millones de pesos” que, según afirmó, estaban destinados a las víctimas de desastres.

El expresidente aseguró que el presidente Abelardo de la Espriella no está gastando billones de pesos de la Ungrd para las víctimas actuales y en “las que vendrán”, advirtiendo una megasequía en diciembre de 2026.

“Lamento que ese señor, para volverse senador, se hubiese robado cerca de 30 mil millones de pesos de las arcas destinadas a las víctimas de desastres. Quedaron billones de pesos en la Ungrd que el señor Abelardo de la Espriella no está gastando en las víctimas actuales del terremoto y en las que vendrán, que serán muchas, por la megasequía de diciembre”, indicó.

El senador Iván Name cuestionó al presidente Gustavo Petro a pesar de decir que no es el problema del país
El expresidente Gustavo Petro indicó que a Iván Name supuestamente le entregaron dinero a la Ungrd - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Senado

Finalmente, el expresidente Gustavo señaló que nunca hubo corrupción en su gobierno, defendiendo su gestión económica como presidente de Colombia.

“No hubo corrupción en mi gobierno. El déficit primario en finanzas, que es un elemento que hay que entender y del cual nace el déficit total del país, tiene que ver con los ingresos corrientes de la nación —impuestos, en su mayoría— frente a los gastos corrientes de la nación. Si los gastos corrientes son más altos, la deuda financia ese diferencial y nunca logramos pagarla, porque está a una tasa de interés más alta que la tasa de crecimiento económico de Colombia”, asevero.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbelardo de la EspriellaRéplica de Gustavo PetroAlocución Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresará al estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Precio del dólar hoy en Colombia: El dólar abrió el 29 de septiembre en $3.365 tras las tensiones entre Irán y Estados Unidos

La divisa estadounidense subió $15,37 frente a la TRM oficial y osciló entre $3.360 y $3.365 durante las primeras operaciones del martes en el mercado local

Precio del dólar hoy en Colombia: El dólar abrió el 29 de septiembre en $3.365 tras las tensiones entre Irán y Estados Unidos

En video quedó el violento asalto a una pareja a la que le quitaron el perrito en Bogotá porque no les pudieron robar los celulares

Después del hurto, los propietarios habrían recibido llamadas en las que les pidieron dinero a cambio de devolver a la mascota

En video quedó el violento asalto a una pareja a la que le quitaron el perrito en Bogotá porque no les pudieron robar los celulares

Estos son los 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá que estarían en peligro de sequia debido al fenómeno de El niño, según la CAR

Las condiciones más complejas se registran en Puerto Salgar y Viotá, municipios que adoptaron la declaratoria de calamidad pública ante las dificultades para asegurar el suministro para sus habitantes

Estos son los 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá que estarían en peligro de sequia debido al fenómeno de El niño, según la CAR

La hija de alias Fito, capturada en Colombia, lamentó la muerte de ‘Bendito Menor’ en sus redes sociales: “Eterno mi amigo”

Un emotivo mensaje publicado en redes sociales reveló la cercanía entre el entorno del capo ecuatoriano y el abatido jefe criminal de Los Pachenca

La hija de alias Fito, capturada en Colombia, lamentó la muerte de ‘Bendito Menor’ en sus redes sociales: “Eterno mi amigo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato de 1976 y hermano de Alejo Durán

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato de 1976 y hermano de Alejo Durán

Víctor Tarazona fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: esta fue su falla con un plato dulce

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El delantero Jackson Martínez regresó a Independiente Medellín y así fue su primer día: tuvo emotivo abrazo con Juan Fernando Quintero

Juana Ortegón reveló intimidades del camerino de la selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia: “Fue emotiva”

Hernán Darío Herrera se despidió del Once Caldas con emotiva carta: “Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor”

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: también está la competición donde juega Cristiano