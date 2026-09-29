Evacuaron un tren del metro de Medellín y se afectó la operación del sistema este martes 29 de septiembre: qué fue lo que pasó

La alteración de las frecuencias de los trenes derivó en una alta concentración de pasajeros en la estación de transferencia San Antonio - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia

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Una falla en las puertas de un tren alteró la operación de la línea A del Metro de Medellín durante la mañana de este martes 29 de septiembre. La contingencia obligó a detener temporalmente una unidad en la estación Parque Berrío y causó demoras en el servicio.

El incidente ocurrió hacia las 6:36 a. m., cuando el sistema detectó un problema en una de las puertas del tren. El personal evacuó por completo los vagones para realizar una revisión técnica inmediata.

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La interrupción afectó las frecuencias y generó acumulación de pasajeros en varias estaciones. La situación se concentró en San Antonio, uno de los principales puntos de transferencia de la red.

“Se presentó el bloqueo de una de las puertas de un tren, que dejó de cerrar correctamente debido a un elemento que dejó caer un usuario”, confirmó la empresa en las redes sociales.

Los usuarios reportaron aglomeraciones en las estaciones y algunos de ellos describieron la situación como un gentío miedoso - crédito Redes sociales/X

La falla técnica en un tren de la estación Parque Berrío obligó a evacuar la unidad y redujo temporalmente la frecuencia de paso en la línea A del Metro de Medellín. Esa alteración produjo represamientos, controles de ingreso a las plataformas y retrasos para quienes se dirigían a sus trabajos o destinos durante la mañana.

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Los usuarios describieron una alta concentración de viajeros en San Antonio. Según los reportes ciudadanos, el personal reguló el acceso a las plataformas y permitió el ingreso de pasajeros por grupos para evitar una mayor congestión.

Las demoras también llevaron a algunos viajeros a abandonar las estaciones para buscar taxis u otras alternativas de transporte. La contingencia tuvo impacto en los tiempos previstos para llegar a lugares de trabajo, centros de estudio y otros destinos.