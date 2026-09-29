La UNP confirmó que ‘Timochenko’ cuenta con un robusto esquema de seguridad: “Seis vehículos blindados y 16 hombres de protección”

Didier Fabián Blanco Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), hizo público cuál es el esquema de seguridad de Rodrigo Londoño - crédito Canal Congreso

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El 29 de septreibmre de 2026, durante un debate de control político en la Cámara de Representante, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, habló sobre los esquemas de seguridad que maneja la entidad y los retos en su gestión.

El alto funcionario reveló que Rodrigo Londoño, más conocido Timochenko, cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección pese a que cumple actualmente una sanción propia de ocho años impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de lesa humanidad y secuestros.

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A la par, mencionó que tanto”Timochenko” como otros líderes de las extintas Farc están amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que el país debe mantener la protección.

Didier Blanco,director de la Unidad Nacional de Protección señaló que Rodrigo Londoño y otros líderes guerrilleros tienen una condición particular como firmante del proceso de paz - crédito suministrada a Infobae Colombia

“El señor Timochenko tiene seis blindadas y dieciséis hombres de protección. Pidió una extensión, se le hizo su estudio y el estudio arrojó que no se le podía implementar más. Ellos tienen una condición particular como firmantes del proceso de paz, que además está muy vigilada por la CIDH y, pues, muchas veces tenemos que regirnos por esa convención internacional”.

Conforme a lo expuesto por Blanco durante un debate en la Cámara de Representantes, varios exministros y exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro no han devuelto los vehículos de sus esquemas de seguridad tras dejar sus cargos.

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“Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad”, afirmó.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) señaló que varios exfuncionarios del gobierno Petro no ha entregado la dotación entregada por el Estado - crédito Canal Congreso

El funcionario indicó que la transición de los esquemas ha dificultado la asignación completa de protección a nuevos beneficiarios. “Hay que decirlo: la transición no fue fácil”, señaló al referirse a las demoras.

Los exintegrantes del Congreso de la República que no conservan su curul pueden solicitar protección por circunstancias personales, pero deben iniciar un procedimiento distinto ante la entidad. Mientras ese trámite avanza, dejan de pertenecer a la población protegida por su condición parlamentaria.

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“Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema. Lo que pasa es que ya no entrarían en la población de Congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite”, explicó el director de la UNP. Según añadió, algunos exfuncionarios buscan evitar quedarse “unos días sin su esquema”, una situación que ha impedido completar el proceso de relevo.

Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección, ofreció disculpas al Centro Democrático por fuerte trino en campaña

Durante un debate de control político en la Cámara de Representantes, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ofreció disculpas públicas al partido Centro Democrático por afirmaciones que hizo durante la campaña - crédito Canal Congreso

Durante su intervención, Blanco pidió disculpas al Centro Democrático el martes 29 de septiembre de 2026 y aseguró que sus mensajes de campaña no determinarán las medidas de seguridad de la entidad para opositores y dirigentes amenazados.

La controversia involucra a una entidad con un presupuesto anual de $2,6 billones y responsable de la seguridad de al menos 12.000 personas en Colombia, entre políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. La UNP debe evaluar los riesgos sin criterios partidistas, sostuvo el funcionario.

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El directivo afirmó que la misión institucional no puede depender de afinidades con el Gobierno nacional ni de la posición política de quienes solicitan un esquema de seguridad. “Nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, de la derecha, de arriba, de abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo”, dijo.

Blanco se dirigió específicamente a la colectividad orientada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña, obedecieron a temas de campaña. No es mi postura personal, no es mi postura profesional ni siquiera ideológica”, expresó.

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En efecto, añadió que comprende las obligaciones de su cargo al frente de la Unidad Nacional de Protección. “Tengo clarísimo el ser humano que soy y también la dignidad que represento en la Unidad de Protección. Pido mil disculpas, como lo hice con La Silla Vacía, a quien se hubiera podido sentir ofendido con los comentarios”, manifestó el funcionario, psicólogo y poligrafista de profesión.