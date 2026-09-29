Colombia

Piden a Abelardo de la Espriella militarizar tres localidades del sur de Bogotá: “Los ciudadanos esperan medidas concretas”

La propuesta del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui contempla operativos focalizados con apoyo de inteligencia, controles de armas y explosivos, acciones contra organizaciones criminales y economías ilícitas, además de medidas de protección para comerciantes afectados por extorsiones

El representante a la Cámara solicitó formalmente al Gobierno Nacional la militarización de las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa, al argumentar que estas zonas concentran casi la mitad de los homicidios de la ciudad - crédito Canal Congreso
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El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, pidió el martes 29 de septiembre al presidente Abelardo De la Espriella un plan especial de asistencia militar para apoyar a la Policía Nacional en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa; que 2024 acumularon 528 homicidios y que, según planteó, requieren acciones contra estructuras criminales.

La solicitud de Uscátegui, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, contempla un despliegue focalizado en corredores y puntos críticos definidos mediante inteligencia, operaciones contra organizaciones delictivas, controles de armas y explosivos, y medidas contra las economías ilícitas. También propone proteger las zonas comerciales afectadas por extorsiones y reforzar la inteligencia y la investigación criminal.

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Militarización en Bogotá
La situación de orden público es cada vez más compleja en la capital colombiana, por lo que se pondrá sobre la mesa la necesidad de pedir refuerzos militares - crédito Colprensa

Los ciudadanos de Bogotá llevan tiempo esperando medidas concretas frente a la violencia. Estamos solicitando que el Gobierno Nacional apoye a la Policía en los sectores más afectados y actúe contra las estructuras criminales que amenazan a las comunidades”, afirmó el legislador, que antes de la sesión efectuada en la célula legislativa reiteró su petición desde la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con el congresista, los bogotanos ya se pronunciaron sobre este asunto, toda vez que la Registraduría Nacional del Estado Civil validó 37.056 firmas para convocar un cabildo abierto sobre la asistencia militar en Bogotá. La cifra superó el mínimo de 31.096 apoyos exigido para activar el proceso, en una sesión que está pendiente de programarse por parte del Concejo y del alcalde Carlos Fernando Galán.

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Las tres localidades son las más violentas de Bogotá, según José Jaime Uscátegui

De acuerdo con los datos recopilados por el congresista de Gobierno, la localidad de Ciudad Bolívar registró 236 homicidios durante 2024, seguida por Kennedy, con 174, y Bosa, con 118. No obstante, solo en abril de 2026, los registros citados por el congresista indicaban 57 asesinatos en Ciudad Bolívar, 39 en Kennedy y 26 en Bosa; motivo por el que pidió al Ejecutivo tomar acciones urgentes sobre esta situación.

El representante José Jaime Uscátegui causó revuelo con su propuesta de militarizar el sur de Bogotá - crédito @jjUscategui/X
El representante José Jaime Uscátegui causó revuelo con su propuesta de militarizar el sur de Bogotá - crédito @jjUscategui/X

En ese orden de ideas, sostuvo que esos sectores de la capital, ubicados en la frontera con el municipio de Soacha, concentran “prácticamente la mitad de los homicidios de toda la ciudad”. Por esa razón, planteó que una estrategia para reducir la tasa de asesinatos debería comenzar en esas tres localidades, antes de que se pudiera replicar en el resto de la ciudad, como lo pide el parlamentario en su comunicación.

En su solicitud, el representante comparó la medida con la militarización aplicada en Santa Marta, cuando se registraron violentos ataques de miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y pidió que las Fuerzas Militares acompañen a la Policía en labores de seguridad que se adelanten en estos sectores de la capital de la República, que merecen en consecuencia especial atención.

Efectivos militares salieron a patrullar las calles de Santa Marta, tras los ataques de miembros de la Acsn - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Efectivos militares salieron a patrullar las calles de Santa Marta, tras los ataques de miembros de la Acsn - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El asesinato de un intendente y la explosión en Kennedy llevaron a Uscátegui a pedir la militarización

El congresista, hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, mencionó el asesinato del intendente de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido el 27 de agosto en Ciudad Bolívar. El policía adelantaba en esta localidad tareas vinculadas con la investigación de un triple homicidio cuando fue asesinado, en un crimen que aún es objeto de investigación por parte de las autoridades.

También señaló que visitó la alcantarilla donde fue encontrada la niña Ana Lucía González. “Uno no se explica cómo escatimamos esfuerzos a la hora de recuperar la seguridad en la ciudad capital”, expresó el congresista, en relación con un caso que estremeció a la comunidad, pues desapareció el 14 de septiembre en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde se encontraba pasando vacaciones.

También recordó la explosión del 25 de agosto en el barrio El Amparo, en Kennedy, que afectó varias viviendas. Uscátegui advirtió que la ciudad no debería esperar un ataque con una granada lanzada desde un dron para reconocer la necesidad de apoyo militar a la Policía, por lo que pidió medidas urgentes para que se lleve a cabo esta estrategia, que a su juicio podría traer buenos resultado a la ciudadanía.

María José Pizarro expresó preocupación por la propuesta de militarizar el sur de Bogotá
Con este mensaje en sus redes sociales, la exsenadora María José Pizarro expresó su preocupación por la propuesta de militarizar el sur de Bogotá de José Jaime Uscátegui - crédito @PizarroMariaJo/X

Frente a esta petición, una de las voces que expresó de inmediato su preocupación fue la de la exsenadora María José Pizarro. “El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Jose Jaime Uscátegui, anunció que radicaron una carta al gobierno pidiendo militarizar Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, como se hizo con Santa Marta, por homicidio y seguridad. ¿Qué piensa Carlos Fernando Galán?“, señaló Pizarro en su perfil.

La iniciativa de convocar el cabildo abierto fue impulsada junto con su hermano, el concejal Julián Uscátegui. De los 52.965 registros revisados por la Registraduría Nacional, 37.056 fueron validados; la recolección de apoyos se había anunciado en marzo, cuando se reportó la entrega de más de 32.000 firmas, por lo que le pidió al presidente que “escuche ese llamado y evalúe las medidas necesarias”.

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