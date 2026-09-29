Él es Jhovanny Alexánder Arias, el novio de la gobernadora del Chocó que protagoniza video que se volvió viral

Jhovanny Alexander Arias Mena, pareja de la mandataria, es politólogo y especialista en Economía Pública y Gestión Territorial - crédito jhovannyarias/IG

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, interrumpió una grabación sobre obras viales en Bahía Solano para saludar a su pareja, Jhovanny Alexander Arias Mena.

El episodio ocurrió mientras recorría el municipio en una patineta eléctrica y explicaba el alcance de la infraestructura para el turismo. El video muestra que Córdoba reconoció a Arias mientras él caminaba por una vía del municipio.

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La mandataria frenó, descendió de la patineta y se acercó a besarlo. Después decidió publicar la escena en TikTok, donde el contenido recibió miles de reproducciones y comentarios.

¿Quién es el novio de la Gobernadora?

El hombre que apareció en la grabación es Jhovanny Alexander Arias Mena, politólogo nacido en Istmina. Cuenta con una especialización en Economía Pública y Gestión Territorial.

Arias Mena se desempeñó como secretario ejecutivo del despacho del alcalde de Istmina entre los años 2020 y 2023 - crédito jhovannyarias/IG

Según su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), Arias desarrolló parte de su carrera en entidades públicas del Chocó. El registro indica que fue contratista de la Gobernación del Chocó en 2018. Ese mismo año también tuvo vínculos laborales con la Alcaldía de Istmina.

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Su trayectoria continuó en esa administración municipal. Entre enero de 2020 y junio de 2023 ocupó el cargo de secretario ejecutivo del despacho del alcalde. Antes de asumir esa función, Arias había trabajado como contratista y técnico administrativo en la misma Alcaldía. Su perfil reúne formación en ciencia política y experiencia en tareas de administración pública y gestión territorial.