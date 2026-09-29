Colombia

Ministerio de Hacienda radicó proyecto para modificar el Presupuesto de 2026: estos son los cambios que propone el gobierno de Abelardo de la Espriella

La iniciativa presentada ante el Congreso incluye recursos para las zonas afectadas por el sismo de agosto y una reasignación para obligaciones del sistema eléctrico

Ministerio de Hacienda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Ministerio de Hacienda
El proyecto incorpora $ 2,708 billones al Fondo Milagro y mueve $ 1,2 billones hacia la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Ministerio de Hacienda
Guardar

El Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez Martínez, radicó ante el Congreso un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

La iniciativa propone una adición de $2,708 billones para atender las consecuencias del sismo del 10 de agosto y un traslado de $1,2 billones para cubrir obligaciones pendientes de prestadores eléctricos intervenidos.

PUBLICIDAD

La propuesta combina una inyección de recursos nuevos con una reasignación de partidas que ya hacen parte del presupuesto vigente. El primer componente aumentaría el monto disponible para la vigencia fiscal de 2026. El segundo no modificaría el valor global aprobado por el Congreso, debido a que los fondos saldrían de apropiaciones existentes.

Ministerio de Hacienda - crédito suministrada
La iniciativa propone una adición de $2,708 billones para atender las consecuencias del sismo del 10 de agosto - crédito suministrada

El proyecto deberá avanzar en el trámite legislativo para que las dos operaciones presupuestales entren en vigencia.

La iniciativa prevé $2,708 billones para el “Fondo Milagro”

La modificación de mayor valor corresponde a una adición de $2.708.426.000.000 para el “Fondo Milagro”, creado mediante el Decreto Legislativo 1379 de 2026 como patrimonio autónomo para enfrentar las consecuencias de la emergencia ocasionada por el sismo del 10 de agosto.

PUBLICIDAD

El texto indica que los recursos provendrían del mayor recaudo proyectado tras la adopción de alivios tributarios, aduaneros y cambiarios. Esas medidas fueron incluidas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, expedido durante el estado de emergencia por grave calamidad pública declarado el 19 de agosto.

La exposición de motivos sostiene que los alivios permiten a los contribuyentes “se pongan al día con sus obligaciones” y que los ingresos obtenidos tendrán destinación exclusiva para atender la emergencia.

De aprobarse el proyecto, el “Fondo Milagro” tendría recursos para financiar asistencia humanitaria, programas de recuperación, rehabilitación y obras de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto.

La iniciativa explica que el patrimonio autónomo fue creado para “conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos” derivados del movimiento telúrico. La incorporación de estos fondos representaría una adición efectiva al presupuesto aprobado para este año mediante la Ley 2559 de 2025.

Ministerio de Hacienda - crédito suministrada
La iniciativa explica que el patrimonio autónomo fue creado para “conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos” derivados del movimiento telúrico - crédito suministrada

El proyecto vincula el recaudo esperado con la necesidad de cubrir gastos posteriores a la declaratoria de calamidad. La administración nacional busca que el Fondo Milagro concentre los recursos requeridos para la respuesta institucional en los territorios impactados.

El traslado de $1,2 billones apunta a deudas del sector eléctrico

El segundo cambio propuesto consiste en trasladar $1,2 billones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd), que actuaría como ordenadora del gasto del Fondo Empresarial.

La finalidad es cubrir obligaciones insolutas de empresas de energía sometidas a toma de posesión frente a agentes del Mercado de Energía Mayorista (MEM). El valor previsto corresponde a la proyección de la deuda de Air-e con generadores térmicos, según la exposición de motivos.

Los recursos no provendrían de una nueva fuente de ingresos. El Ministerio de Hacienda plantea retirar partidas con saldos disponibles y no comprometidos de esa cartera y del Ministerio de Minas y Energía, para luego acreditar esos dineros a la SSPD.

La operación requiere contracréditos, que reducen apropiaciones presupuestales, y créditos que aumentan la asignación de la Superintendencia. Por esa razón, el proyecto precisa que la medida “no incrementa el monto global del Presupuesto General de la Nación 2026”.

La iniciativa establece que el dinero no ingresaría a la libre disposición de las empresas intervenidas. La Sspd efectuaría pagos directos a los acreedores con cuentas previamente liquidadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) o el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC).

Los generadores figuran entre los principales destinatarios de los recursos, debido a que sus ingresos permiten adquirir de forma anticipada el combustible requerido para respaldar la energía firme del sistema.

Una carta de despido doblada sobre una mesa de madera, con billetes colombianos de 50.000 y 100.000 pesos, un bolígrafo y una taza de café.
La iniciativa establece que el dinero no ingresaría a la libre disposición de las empresas intervenidas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proyecto cita riesgos para el sistema eléctrico nacional

El documento sostiene que el traslado busca preservar la estabilidad del MEM y la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN). La propuesta se presenta como una medida temporal ante la crisis del servicio eléctrico en la región Caribe, mientras se define una solución estructural para las obligaciones de Air-e.

El Gobierno también relaciona la reasignación con las previsiones para el fenómeno de El Niño 2026-2027. La exposición de motivos advierte sobre una posible presión adicional sobre la generación eléctrica y menciona la necesidad de evitar afectaciones en la continuidad del suministro.

Temas Relacionados

Ministerio de HaciendaPresupuesto General de la NaciónPresupuesto 2026Gobierno de Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Responsables del secuestro de Diana Ospina, la mujer que fue retenida tras salir de fiesta en Bogotá, aceptaron cargos: falta conocer la sentencia condenatoria en su contra

Para evitar ser ubicados, alias Pablito y alias Pachanga cambiaron de residencia cuatro veces, eliminaron sus redes sociales y usaron celulares con números internacionales, hasta que fueron localizados por integrantes del Gaula y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá

Responsables del secuestro de Diana Ospina, la mujer que fue retenida tras salir de fiesta en Bogotá, aceptaron cargos: falta conocer la sentencia condenatoria en su contra

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresará al estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Chontico Día resultados de hoy martes 29 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy martes 29 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Dejó de funcionar el único satélite que Colombia tenía en órbita: la Fuerza Aeroespacial explicó qué pasó con el Facsat-2 Chiribiquete

La entidad explicó que el aparato reingresó tras perder altura en su trayectoria y reveló que presentó un informe oficial ante la Cancillería el 1 de diciembre de 2025

Dejó de funcionar el único satélite que Colombia tenía en órbita: la Fuerza Aeroespacial explicó qué pasó con el Facsat-2 Chiribiquete

Sena abrió convocatoria para estudiar cursos virtuales con horarios flexibles: así puede aplicar a más de 90 ofertas gratuitas

La convocatoria de la Regional Distrito Capital ofrece módulos de 20 a 50 horas sobre atención, bioseguridad, salud mental, nutrición y otros servicios, con registro disponible en la plataforma Betowa

Sena abrió convocatoria para estudiar cursos virtuales con horarios flexibles: así puede aplicar a más de 90 ofertas gratuitas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Karina García habló sobre la “lista de precios” para ver en vivo el parto de su bebé que se filtró en redes sociales: “Vista preferencial en primera fila”

Yina Calderón se pronunció sobre la polémica de Karina García y arremetió contra Westcol, Mr. Stiven, y Kris R; reveló también un video de la modelo con otro cantante

Imitadora de Selena Quintanilla cantó en ‘Yo Me Llamo’ dos días después de la muerte de su madre: hizo llorar a los jurados

Marcela Carvajal sufrió una cortada durante un accidente en ‘MasterChef Celebrity’: fue atendida por los paramédicos

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Santa Fe estrenará su documental “Primer Campeón” como parte de la celebración de sus 85 años de historia: de qué se trata y cuándo es el estreno

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, próximo rival de Colombia, comparó a su selección con la Tricolor: “Es una muy buena prueba”

Hernán Darío “Bolillo” Gómez sufrió una de las peores derrotas en su carrera con El Salvador: “Con esto lo tienen que echar a uno”

James Rodríguez sería titular por primera vez con Atlético Nacional contra Junior por la Liga BetPlay: fecha y hora del partido