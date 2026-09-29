Ministerio de Hacienda radicó proyecto para modificar el Presupuesto de 2026: estos son los cambios que propone el gobierno de Abelardo de la Espriella

El proyecto incorpora $ 2,708 billones al Fondo Milagro y mueve $ 1,2 billones hacia la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Ministerio de Hacienda

Guardar

El Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez Martínez, radicó ante el Congreso un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

La iniciativa propone una adición de $2,708 billones para atender las consecuencias del sismo del 10 de agosto y un traslado de $1,2 billones para cubrir obligaciones pendientes de prestadores eléctricos intervenidos.

PUBLICIDAD

La propuesta combina una inyección de recursos nuevos con una reasignación de partidas que ya hacen parte del presupuesto vigente. El primer componente aumentaría el monto disponible para la vigencia fiscal de 2026. El segundo no modificaría el valor global aprobado por el Congreso, debido a que los fondos saldrían de apropiaciones existentes.

La iniciativa propone una adición de $2,708 billones para atender las consecuencias del sismo del 10 de agosto - crédito suministrada

El proyecto deberá avanzar en el trámite legislativo para que las dos operaciones presupuestales entren en vigencia.

La iniciativa prevé $2,708 billones para el “Fondo Milagro”

La modificación de mayor valor corresponde a una adición de $2.708.426.000.000 para el “Fondo Milagro”, creado mediante el Decreto Legislativo 1379 de 2026 como patrimonio autónomo para enfrentar las consecuencias de la emergencia ocasionada por el sismo del 10 de agosto.

PUBLICIDAD

El texto indica que los recursos provendrían del mayor recaudo proyectado tras la adopción de alivios tributarios, aduaneros y cambiarios. Esas medidas fueron incluidas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, expedido durante el estado de emergencia por grave calamidad pública declarado el 19 de agosto.

La exposición de motivos sostiene que los alivios permiten a los contribuyentes “se pongan al día con sus obligaciones” y que los ingresos obtenidos tendrán destinación exclusiva para atender la emergencia.

De aprobarse el proyecto, el “Fondo Milagro” tendría recursos para financiar asistencia humanitaria, programas de recuperación, rehabilitación y obras de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto.

PUBLICIDAD

La iniciativa explica que el patrimonio autónomo fue creado para “conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos” derivados del movimiento telúrico. La incorporación de estos fondos representaría una adición efectiva al presupuesto aprobado para este año mediante la Ley 2559 de 2025.

La iniciativa explica que el patrimonio autónomo fue creado para “conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos” derivados del movimiento telúrico - crédito suministrada

El proyecto vincula el recaudo esperado con la necesidad de cubrir gastos posteriores a la declaratoria de calamidad. La administración nacional busca que el Fondo Milagro concentre los recursos requeridos para la respuesta institucional en los territorios impactados.

El traslado de $1,2 billones apunta a deudas del sector eléctrico

El segundo cambio propuesto consiste en trasladar $1,2 billones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd), que actuaría como ordenadora del gasto del Fondo Empresarial.

PUBLICIDAD

La finalidad es cubrir obligaciones insolutas de empresas de energía sometidas a toma de posesión frente a agentes del Mercado de Energía Mayorista (MEM). El valor previsto corresponde a la proyección de la deuda de Air-e con generadores térmicos, según la exposición de motivos.

Los recursos no provendrían de una nueva fuente de ingresos. El Ministerio de Hacienda plantea retirar partidas con saldos disponibles y no comprometidos de esa cartera y del Ministerio de Minas y Energía, para luego acreditar esos dineros a la SSPD.

La operación requiere contracréditos, que reducen apropiaciones presupuestales, y créditos que aumentan la asignación de la Superintendencia. Por esa razón, el proyecto precisa que la medida “no incrementa el monto global del Presupuesto General de la Nación 2026”.

PUBLICIDAD

La iniciativa establece que el dinero no ingresaría a la libre disposición de las empresas intervenidas. La Sspd efectuaría pagos directos a los acreedores con cuentas previamente liquidadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) o el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC).

Los generadores figuran entre los principales destinatarios de los recursos, debido a que sus ingresos permiten adquirir de forma anticipada el combustible requerido para respaldar la energía firme del sistema.

La iniciativa establece que el dinero no ingresaría a la libre disposición de las empresas intervenidas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proyecto cita riesgos para el sistema eléctrico nacional

El documento sostiene que el traslado busca preservar la estabilidad del MEM y la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN). La propuesta se presenta como una medida temporal ante la crisis del servicio eléctrico en la región Caribe, mientras se define una solución estructural para las obligaciones de Air-e.

PUBLICIDAD

El Gobierno también relaciona la reasignación con las previsiones para el fenómeno de El Niño 2026-2027. La exposición de motivos advierte sobre una posible presión adicional sobre la generación eléctrica y menciona la necesidad de evitar afectaciones en la continuidad del suministro.