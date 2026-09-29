Colombia

En imágenes: así es la nueva cárcel del Magdalena que recibió el visto bueno de Abelardo de la Espriella

El Ejecutivo aseguró la financiación para concluir el penal, cuya fecha de apertura fue acordada pero aún no ha sido divulgada, según informó la gobernadora Margarita Guerra tras una visita técnica

La Gobernación del Magdalena confirmó la pronta apertura de un centro carcelario que estuvo paralizado por más de seis años - crédito @mmarguiguerra / X
La Gobernación del Magdalena confirmó la pronta apertura de un centro carcelario que estuvo paralizado por más de seis años - crédito @mmarguiguerra / X
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La Gobernación del Magdalena anunció que una cárcel cuya obra permaneció pendiente durante más de seis años será inaugurada tras la asignación de recursos y el respaldo del gobierno de Abelardo de la Espriella. La fecha exacta de apertura todavía no ha sido confirmada.

La infraestructura penitenciaria, que aún se encuentra en fase de culminación, forma parte de los esfuerzos para ampliar la capacidad de reclusión en Colombia. La gobernadora Margarita Guerra aseguró que el Gobierno nacional garantizó los fondos requeridos para finalizar el proyecto y que, luego de una visita técnica, quedó encaminada la apertura del establecimiento.

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La obra penitenciaria estuvo detenida durante más de seis años

El anuncio se conoció a través de una publicación de la gobernadora Guerra, que afirmó que la comunidad esperaba la terminación del centro penitenciario desde hacía un buen tiempo.

“Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del centro penitenciario”, expresó la mandataria departamental. Según indicó en X, la intervención del Ejecutivo permitió definir tanto el cierre financiero como una ruta para la entrada en funcionamiento del penal.

El Gobierno nacional aseguró el cierre financiero y los recursos requeridos para finalizar la infraestructura del penal - crédito @mmarguiguerra / X
El Gobierno nacional aseguró el cierre financiero y los recursos requeridos para finalizar la infraestructura del penal - crédito @mmarguiguerra / X

Las imágenes difundidas por la Gobernación muestran una infraestructura de gran escala, con edificaciones destinadas a la reclusión, zonas de circulación interna y estructuras que todavía requieren trabajos para su puesta en servicio. Sin embargo, la información divulgada hasta el momento no precisa la cantidad de cupos, el municipio donde se encuentra el complejo, el costo final de la obra ni el nivel de seguridad que tendrá el establecimiento.

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Tampoco se conocieron detalles sobre el modelo de administración, la fecha en la que comenzarán a llegar las primeras personas privadas de la libertad ni la entidad que asumirá la operación del centro.

El Gobierno garantizó recursos y acordó una futura fecha de apertura

De acuerdo con la gobernadora Guerra, el respaldo presidencial permitió asegurar los recursos necesarios para completar la infraestructura. La gobernadora sostuvo que también fue acordada una fecha de inauguración, aunque aclaró que el anuncio oficial se realizará en los próximos días.

“No solo se estableció la fecha de apertura, sino que se aseguraron los recursos financieros necesarios para culminar la infraestructura”, señaló en su mensaje.

La gobernadora Margarita Guerra y el viceministro Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados inspeccionaron el estado de las instalaciones - crédito @mmarguiguerra / X
La gobernadora Margarita Guerra y el viceministro Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados inspeccionaron el estado de las instalaciones - crédito @mmarguiguerra / X

La mandataria departamental describió una serie de gestiones ante el Ministerio de Justicia que comenzaron desde su posesión. En esa instancia, planteó la situación del proyecto al ministro de Justicia, Iván Cancino.

Luego hubo una mesa técnica con el viceministro de Justicia, Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados, con el objetivo de revisar el estado de la obra y las alternativas para terminarla. Según la gobernadora, previo a la visita presentó una solicitud formal ante el presidente Abelardo de la Espriella.

Posteriormente, Guerra recorrió el centro penitenciario junto con integrantes de su gabinete y el viceministro Gónima Díaz-Granados. Esa inspección permitió revisar las condiciones del proyecto y dejar definida la próxima inauguración. “Este logro es el resultado de un trabajo constante y articulado”, afirmó la gobernadora al informar sobre el avance del proceso.

El Ejecutivo impulsa un plan nacional para la construcción de diez megacárceles en diferentes zonas de Colombia - crédito @mmarguiguerra / X
El Ejecutivo impulsa un plan nacional para la construcción de diez megacárceles en diferentes zonas de Colombia - crédito @mmarguiguerra / X

La cárcel se suma al plan oficial de construir diez megacárceles

La próxima apertura del penal en el Magdalena ocurre mientras el Gobierno nacional impulsa un plan para construir diez megacárceles en distintas regiones de Colombia. Esa iniciativa forma parte de la política de seguridad anunciada por De la Espriella.

El 14 de septiembre, el presidente encabezó una reunión en Barranquilla con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y el ministro Cancino. El encuentro tuvo como objetivo evaluar opciones técnicas y administrativas que permitan acelerar la construcción de los nuevos complejos penitenciarios.

La cárcel del Magdalena no fue presentada como una de esas diez megacárceles. Se trata de una obra iniciada años atrás que quedó sin terminar y que ahora se encamina a su apertura tras las gestiones del Gobierno departamental y el respaldo de la Nación.

El proyecto puede aportar nuevos espacios al sistema penitenciario colombiano, que enfrenta problemas de sobrepoblación y limitaciones de infraestructura en diversas regiones.

El Inpec administra un total de 126 establecimientos de reclusión repartidos en seis regiones del país - crédito @mmarguiguerra / X
El Inpec administra un total de 126 establecimientos de reclusión repartidos en seis regiones del país - crédito @mmarguiguerra / X

Colombia cuenta con 126 cárceles nacionales y una capacidad cercana a 82.000 cupos

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) administra 126 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, conocidos como Eron, distribuidos en 28 de los 32 departamentos del país.

La red penitenciaria nacional se organiza en seis regionales: central, occidente, norte, oriente, noroeste y Viejo Caldas. A esos establecimientos se suman centros administrados por departamentos, municipios, distritos y la fuerza pública.

Según cifras del sistema carcelario, la capacidad instalada se acerca a 82.000 cupos, mientras la población privada de la libertad supera ese límite. La diferencia representa una sobrepoblación aproximada de 22.000 personas y un hacinamiento cercano al 28%.

Además, una parte considerable de los establecimientos tiene una capacidad reducida. 85 cárceles cuentan con menos de 500 cupos, mientras los 15 centros de mayor tamaño concentran el 54,4% de las plazas disponibles en el país.

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