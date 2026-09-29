Colombia

José Obdulio Gaviria le echó la culpa a Álvaro Uribe por no haber escogido a Miguel Uribe como candidato presidencial: “Las generalas no lo dejaron”

El exasesor sostuvo que la postergación del proceso interno impidió que Miguel Uribe Turbay, entonces líder en sondeos, dispusiera de un robusto esquema de seguridad

José Obdulio Gaviria señaló que Álvaro Uribe cometió un error al postergar la definición de la candidatura del Centro Democrático - crédito Colprensa
José Obdulio Gaviria señaló que Álvaro Uribe cometió un error al postergar la definición de la candidatura del Centro Democrático - crédito Colprensa
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Aunque la campaña presidencial en Colombia culminó el 21 de junio de 2026, con la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario nacional, siguen las rencillas por el camino que optaron varios partidos políticos en el proceso electoral.

Ese fue el caso de José Obdulio Gaviria, exsenador y uno de los fundadores del partido Centro Democrático, donde expuso sus críticas hacia la selección del candidato único de la colectividad, que se definió en diciembre de 2025, y que dio como vencedora a la entonces senadora Paloma Valencia.

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Durante dicho proceso, también participaron María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay, este último falleció en agosto de 2025 tras sufrir un atentado sicarial durante un mitin político en Bogotá.

Ante lo sucedido con el excongresista, Gaviria enfatizó sus críticas hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural de la colectividad, a quien lo señaló de no apostar desde un principio por el entonces senador, teniendo en cuenta su favorabilidad en los sondeos previo a la definición.

Para el exsenador, en diálogo con La FM, si Miguel Uribe Turbay hubiera sido elegido como candidato único del uribismo, días antes del ataque, en la actualidad sería el mandatario de los colombianos. Sin embargo, ante las dificultades que se presentaron, señaló que Uribe Turbay tuvo sentimientos de tristeza previo al atentado.

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“Miguel era un hombre triste el último día de su vida. No habíamos logrado concretar un mecanismo de selección de algo que ya estaba seleccionado por el partido y por la opinión pública”, indicó Gaviria al espacio radial.

Incluso, acusó al expresidente de querer continuar con el proceso electoral, aun cuando existían sondeos en los que Uribe Turbay superaba a sus rivales en la contienda interna. De hecho, reveló una conversación privada en la que le expuso sus reparos ante esta situación.

“Yo le pregunté al presidente Uribe esta semana, le dije: ¿usted cree que si Miguel hubiera sido el candidato oficial como lo tenía que ser? Porque pues ganábamos en las encuestas, tenía la opinión de la mayoría de los congresistas, prácticamente casi que unánimemente”, contó.

Al ser consultado sobre si Uribe se había equivocado en ello, José Obdulio Gaviria respondió: “Claro, todos, el partido particularmente. Tienen que dejar fluir el liderazgo. En este caso, con Miguel Uribe Turbay, lo frenamos”

El dirigente del Centro Democrático atribuyó parte de las dificultades a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, a quienes Álvaro Uribe llamó “las tres generalas”. Afirmó que las disputas internas entorpecieron la escogencia y que Cabal y Holguín no habrían respaldado a Miguel si hubiera sido elegido.

“Ellas no lo hubieran acompañado. Ellas se hubieran ido como se fueron cuando ganó Paloma, que ganó en franca lid, porque de todas maneras estaba muerto nuestro verdadero candidato. Ellas lo abandonaron, ambas, María Fernanda (Cabal) y Paola Holguín”, expresó.

Por último, señaló que, si Miguel Uribe Turbay hubiera sido elegido candidato oficial, habría contado con un esquema de seguridad “más potente, más robusto, más fuerte”, algo que, en su visión, se hubiera evitado el trágico desenlace.

Por el momento, el expresidente Álvaro Uribe no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre las críticas hechas por el dirigente del Centro Democrático.

Las declaraciones de José Obdulio Gaviria se produjeron durante la presentación de su libro Magnicidios: cómo opera la maquinaria mortal de la criminalidad política, en la que recopila la sucesión de ataques contra dirigentes de Colombia entre 1816 y 2025, con el propósito de describir tanto a las víctimas como a quienes planearon o ejecutaron los crímenes.

La investigación, según declaró a La FM, comienza con los hechos ocurridos durante la reconquista española y continúa con las confrontaciones entre los fundadores de la República. Gaviria definió como “caníbal” esa etapa, en la que sitúa los casos de Antonio José de Sucre y José María Córdova.

El recorrido también abarca la violencia sectaria que se extendió desde mediados del siglo XIX hasta 1958. A ese ciclo le siguen la violencia marxista y los crímenes atribuidos a organizaciones mafiosas, entre ellas el cartel de Medellín.

La obra incorpora asesinatos consumados y ataques que no lograron matar a sus objetivos. Entre estos últimos figuran los atentados contra Simón Bolívar, Rafael Reyes, Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras e Iván Duque.

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