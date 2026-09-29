Iván Name respondió a decisión del Consejo de Estado de declarar su ‘muerte política’ por escándalo de la Ungrd: “Los fallos judiciales se controvierten”

El expresidente del Senado anunció que apelará la decisión de primera instancia dictada en su contra - crédito Colprensa

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Cuatro días después de que el Consejo de Estado emitiera el fallo que declaró la pérdida de investidura del exsenador Iván Name, involucrado en la presunta recepción de coimas provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en la mañana del martes 29 de septiembre el político se pronunció sobre el caso.

A través de un comunicado, el expresidente del Senado aseguró que apelará la decisión de primera instancia con la que se declaró su ‘muerte política’. El exsenador sostuvo que utilizará los recursos previstos por la ley para controvertir la decisión.

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Name afirmó que mantendrá su defensa ante la justicia y rechazó las conductas que le atribuyen en el caso relacionado con la (Ungrd). El excongresista anunció que apelará la decisión porque considera que los señalamientos formulados en su contra no corresponden con la realidad.

“Los fallos judiciales se controvierten a través de los recursos que establece la ley, y así lo haré, apelando el fallo proferido en primera instancia por el Consejo de Estado sobre mi investidura como Senador”, señaló Name.

El expresidente del Senado anunció que apelará la decisión de primera instancia dictada en su contra - crédito suministrado a Infobae Colombia

El exsenador ratificó la versión que, según indicó, ha expuesto cada vez que fue requerido por las autoridades y que lo conducen a una presunta inocencia sobre los hechos de corrupción y desvío de dinero.

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“Ratifico lo que he dicho en todos los escenarios en que he sido requerido por la justicia: los hechos y las conductas por las que me sindican no son ciertos”, señala el comunicado.

La defensa pública de Name se concentra en negar cualquier responsabilidad en el entramado que habría afectado recursos de la Ungrd. Según el documento público, los responsables del saqueo habrían buscado ocultar el alcance de sus acciones y desviar las acusaciones hacia otras personas.

“La empresa criminal que saqueó los recursos de la UNGRD orientó su propósito a ocultar a sus verdaderos responsables y dimensiones, inculpándome con testigos y pruebas falsas, como prontamente se sabrá”, comentó el exsenador.

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El excongresista sostuvo que una red criminal utilizó pruebas y testimonios falsos para incriminarlo en el desvío de recursos - crédito Colprensa y @SenadoGovCo/X

El exsenador afirmó que los elementos que aportó a las autoridades, junto con hallazgos probatorios recientes, permitirían establecer nuevas responsabilidades, aunque no precisó el contenido de dichas pruebas ni identificó a las personas a las que aludió.

“Mi actuación fue siempre clara, pública y contundente en oposición al Gobierno anterior y sus reformas. Me enfrentaron en una conspiración para derribarme, instalando una narrativa contraevidente. Me opuse a sus iniciativas, voté en su contra, levanté sesiones clave de la época en que se tramitaban, y evité consistentemente la configuración del quorum para que naufragaran”, comentó Name.

Name relacionó los señalamientos con su papel frente al Gobierno anterior y con las reformas promovidas durante ese período. De acuerdo con su versión, su postura política derivó en una estrategia para apartarlo de la actividad pública.

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“He aportado mis pruebas y testimonios, al igual que hallazgos probatorios recientes que evidencian el entramado dirigido por delincuentes confesos, y por quienes están aún por conocerse. Comparto la iniciativa de convocar a la verdad, quienes la vulneraron se la deben al país. Hasta ahora estamos conociendo nuevos hechos y actores que han estado ocultos por esa empresa criminal”, señala el comunicado.

Name atribuyó los señalamientos en su contra a su postura de oposición frente al Gobierno anterior y sus reformas - crédito Presidencia de la República

El excongresista sostuvo que fue víctima de una “conspiración” que instaló una narrativa contraria a su versión. En ese planteamiento, ubicó las acusaciones por el manejo de recursos de la entidad estatal.

El dirigente político insistió en que los nuevos elementos permitirán revelar hechos y participantes que, a su juicio, permanecieron ocultos. Además, reiteró que no considera necesario acogerse a beneficios judiciales.

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“Como se establecerá ante los jueces de la República, no he incurrido en conducta ilícita alguna, por lo que no hay nada que me motive a pretender beneficios de la justicia. Mi proceder le consta a quienes me conocen y me vieron enfrentando las pretensiones totalitarias, las cuales frenamos. Un luchador con quien lo hicimos ya no puede decirlo; yo lo digo por él, ya que ahora me señalan por ello”, concluyó el exsenador Iván Name.