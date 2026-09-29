Gustavo Petro cuestionó decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y acusó a Washington de ignorar narcotraficantes: “Completamente injusta”

A través de su canal oficial de YouTube, el expresidente Gustavo Petro cuestionó las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella - crédito

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El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella, emitida el domingo 27 de septiembre de 2026.

En su respuesta, el exmandatario cuestionó la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos y acusó a Washington de supuestamente ignorar a los grandes narcotraficantes.

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El expresidente Petro calificó la descertificación de Colombia como “estúpida y completamente injusta”. También recordó los “muertos” que ha dejado la lucha contra el narcotráfico en el país y afirmó que esa actividad criminal asesinó a dirigentes de izquierda.

El expresidente Petro calificó la descertificación de Colombia como “estúpida y completamente injusta” - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Luisa González/REUTERS

“Por eso descertifican a Colombia de una manera estúpida y completamente injusta. Si hemos puesto 200 mil muertos en la lucha contra el narcotráfico, muchos amigos míos, porque fue a la izquierda a la que los narcos mataron. Ahí está el genocidio de la Unión Patriótica y mucho más”, señaló.

Según el exmandatario, los “jefes del narcotráfico” son quienes ahora gobiernan Colombia. Afirmó que Estados Unidos desconoce esa situación o no la “quiere mirar, porque prefiere una ideología de extrema derecha” y defenderlos, según sus declaraciones. Durante su presidencia, Gustavo Petro denunció la supuesta existencia de la Junta del Narcotráfico.

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“Ahora, los jefes del narcotráfico son quienes gobiernan el país y Estados Unidos desconoce el tema, o no lo quiere mirar, porque prefiere una ideología de extrema derecha y defender a ese tipo de personajes, en lugar de aceptar un acuerdo con el progresismo latinoamericano, que sí está contra el narcotráfico”, expresó.

Gustavo Petro afirmó que los narcotraficantes no viven en Colombia ni están en el mar Caribe, donde, según señaló, persisten los ataques contra lanchas. Sostuvo que se encuentran en Estados Unidos, Dubái, Turquía o España.

“El narco no vive en Bogotá, no vive en las zonas de hoja de coca, no vive en el mar Caribe, donde todavía lanzan misiles. Vive cerca de la casa del presidente Donald Trump, en Miami o en Florida. Pueden entrar a su propia casa y no se dan cuenta. Viven en Dubái, como lo dije; salieron de allí a Ankara, Turquía; de Ankara, a Madrid, España; y después regresan a Miami y Nueva York”, indicó.

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Gustavo Petro afirmó que los narcotraficantes no viven en Colombia ni están en el mar Caribe - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Según su intervención, esos “narcos” realizan supuesto acuerdos para evitar la cárcel e ingresar cocaína.

“Allí esos narcos hacen tratos con la Administración para el Control de Drogas, DEA, que consisten en una sola cosa: los sueltan de la cárcel a cambio de no meter cocaína en Estados Unidos. Entonces el resto del mundo dispara su consumo de cocaína”, aseveró.

Finalmente, el expresidente Gustavo Petro insistió que en Colombia queda sangre en la lucha contra el narcotráfico.

“El narcotráfico hoy es una multinacional en el extranjero y se queda con el dinero de la cocaína fuera del país. Por eso esos recursos no entran a la economía colombiana. En Colombia queda la sangre”, aseveró.

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Primera respuesta

El expresidente Gustavo Petro respondió a la alocución del presidente Abelardo de la Espriella sobre la situación fiscal de Colombia y rechazó que la economía dependa de corrupción y recursos ilegales.

En mensaje del domingo 27 de septiembre, De la Espriella afirmó que el Estado está “sobregirado” por la deuda y los gastos de funcionamiento. También anunció conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida a las presiones fiscales.

Petro cuestionó ese diagnóstico y atribuyó el déficit primario al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que subsidia la gasolina. “El déficit primario en las finanzas del Estado está compuesto, casi exclusivamente, del pago del FEPC”, escribió.

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El exmandatario afirmó que el Gobierno pretende elevar en “10 billones” el desequilibrio vinculado con los combustibles. Además, relacionó un ajuste presupuestal con la suspensión de obras y menores transferencias regionales.

Gustavo Petro sostuvo que De la Espriella pretende profundizar ese desequilibrio mediante un aumento de “10 billones” en el déficit asociado a los combustibles - crédito @petrogustavo/X

“La suspensión de obras como la desalinizadora de agua potable para Santa Marta y la disminución de transferencias a las regiones que debilitarán la salud, la educación y el agua potable, cuando viene una megasequía, es el costo que usted le hace pagar a todos los colombianos”, afirmó.

Petro dijo que esas medidas buscan evitar mayores impuestos para los ricos. De la Espriella defendió su diagnóstico fiscal.