Colombia

Motociclista conocida como Natalia Biker se escapó de un control policial y grabó el momento: la mujer debe cerca de 6 millones de pesos en multas de tránsito

La grabación se difundió en redes sociales y muestra a la mujer partir mientras los uniformados intentan detenerla, luego de comunicarle varias infracciones

Una mujer que conduce una motocicleta transita por una vía pública equipada con casco y chaqueta morada. Durante el trayecto, la conductora se detiene al borde del camino junto a un puesto de control atendido por dos agentes de policía uniformados, pero luego se escapa - crédito Niña Biker/TikTok

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La motociclista que se graba en redes sociales infringiendo normas de tránsito acumula cinco sanciones pendientes cuyo valor total supera los $6 millones, según los registros consultados en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

La joven, conocida en plataformas digitales como Natalia Biker, difundió un video en el que aparece durante un control de la Policía en carretera. La secuencia fue difundida en TikTok desde la cuenta Niña Biker. La joven también figura en Instagram con el usuario @nataliabiker._.

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La grabación muestra que la motociclista había salido a recorrer una vía con varias amigas cuando se encontraron con un puesto de control. Tras detenerse, ella relató que les pidió a sus acompañantes cambiar de lugar porque una de ellas no tendría licencia de conducción.

La conductora sostuvo en el video que podía “volarse el retén”, aunque los uniformados la detuvieron antes de que siguiera su recorrido.

La motocicleta implicada acumula comparendos y multas pendientes por un valor superior a los seis millones de pesos según el Simit - crédito Captura video
La motocicleta implicada acumula comparendos y multas pendientes por un valor superior a los seis millones de pesos según el Simit - crédito Captura video

Los agentes le explicaron a la joven los comparendos que recibiría y las razones por las que la motocicleta sería inmovilizada con una grúa. Después de permanecer unos minutos en el lugar, la conductora encendió el vehículo y se fue.

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Las imágenes dejan ver que varios policías intentaron frenarla. El registro audiovisual termina en ese punto, por lo que no permite conocer qué ocurrió después de su salida del retén.

El episodio generó reacciones divididas entre los usuarios de las redes sociales. La mayor parte de los comentarios cuestionó la decisión de la motociclista de abandonar el control y de compartir el video.

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