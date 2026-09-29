Estafa con subsidios en Bogotá: delincuentes usan el nombre del programa Ingreso Mínimo Garantizado para pedir dinero

La Secretaría Distrital de Integración Social alertó sobre mensajes fraudulentos que suplantan el programa Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social

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La Secretaría Distrital de Integración Social alertó sobre mensajes fraudulentos que usan el nombre del programa Ingreso Mínimo Garantizado para pedir dinero, datos personales e información bancaria a ciudadanos de Bogotá. La entidad aclaró que ningún trámite para recibir transferencias monetarias exige pagos a terceros.

Las personas que reciban mensajes por WhatsApp, correo electrónico o SMS sobre supuestos pagos pendientes deben verificar la información en https://www.integracionsocial.gov.co/ o comunicarse a la línea (601) 380 8330, opción 6. La Secretaría indicó que los pagos de septiembre ya comenzaron y se entregan de forma escalonada.

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Los intentos de fraude incluyen imágenes sobre presuntos recursos acumulados, con las que buscan dar apariencia de autenticidad a comunicaciones que no hacen parte de los procesos institucionales. La entidad pidió no entregar claves, códigos de seguridad, información financiera ni datos personales ante exigencias de este tipo.

La advertencia coincide con un ciclo de transferencias en el que el Distrito destina más de $45.000 millones para hogares y personas en condición de pobreza y vulnerabilidad. La inversión acumulada de la estrategia durante 2026 supera los $390.000 millones, según informó la entidad.

La entidad recomendó reportar los intentos de estafa ante la Fiscalía General de la Nación a través de la Línea 122 - crédito @integracionbta/X

Cómo identificar los mensajes falsos sobre Ingreso Mínimo Garantizado

Ingreso Mínimo Garantizado no solicita pagos, claves ni confirmaciones de datos personales o bancarios mediante enlaces enviados por mensajes de texto, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. Los beneficiarios reciben una notificación cuando los recursos están disponibles, pero la entidad no condiciona los apoyos a consignaciones o cobros previos.

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La Secretaría recomendó desconfiar de comunicaciones que prometan liberar recursos retenidos, consultar supuestos saldos acumulados o acelerar la entrega del subsidio a cambio de una suma de dinero. También pidió no abrir enlaces de origen desconocido ni suministrar códigos de verificación solicitados por terceros.

Quienes detecten estas prácticas pueden reportarlas ante las autoridades a través de la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación. La entidad recomendó conservar capturas de pantalla, números telefónicos, correos electrónicos, mensajes e imágenes recibidas, pues pueden servir como soporte para una eventual denuncia.

Pagos de septiembre y población beneficiaria

El Distrito inició los pagos de septiembre de Ingreso Mínimo Garantizado para hogares y personas focalizadas en los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación. Más de 198.000 hogares reciben transferencias durante este ciclo.

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Los pagos del programa se entregan de forma escalonada a través de billeteras digitales como Nequi, DaviPlata, MOVii y dale! - crédito Integración Social

A estos se suman más de 113.000 personas vinculadas a los componentes de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad, además de integrantes de la comunidad emberá que retornaron a sus territorios. La estrategia también incluye a personas que viven en pagadiarios y fueron focalizadas para recibir el apoyo económico.

Los recursos se entregan de manera escalonada, por lo que las transferencias no llegan simultáneamente a todos los beneficiarios. Las personas recibirán un mensaje de texto cuando el dinero esté disponible en el canal asignado.

Los pagos se realizan por las billeteras digitales dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía y Nequi, así como por Banco Caja Social. Quienes tengan asignado el giro podrán reclamarlo en los puntos Efecty.

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Montos de las transferencias y canales para verificar información

Los hogares clasificados en el grupo A del Sisbén reciben entre $92.000 y $472.500 en transferencias monetarias no condicionadas. El valor depende de las condiciones de cada hogar y de los componentes aplicables dentro de la estrategia.

Más de 198.000 hogares y 113.000 personas reciben los apoyos económicos durante este periodo - crédito Integración Social

Las personas con discapacidad clasificadas en los grupos A, B y C1 a C9 del Sisbén reciben $190.000. Las personas mayores que hacen parte de Apoyos Económicos y quienes eran beneficiarias de Ingreso Mínimo Garantizado en el grupo B del Sisbén reciben $150.000.

Los jóvenes vinculados en 2026 al piloto de la ruta intersectorial de inclusión social y productiva pueden recibir entre $200.000 y $400.000 por transferencia. Cada participante podrá acceder hasta a tres pagos durante el año, de acuerdo con las condiciones establecidas en esa ruta.

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Para consultar novedades, la ciudadanía puede acudir a las subdirecciones locales de la Secretaría, cuyo directorio está disponible en https://cutt.ly/HyxHOpZx, o radicar peticiones mediante Bogotá te escucha en https://bogota.gov.co/servicios/bogota-te-escucha/. La entidad también publica información en sus cuentas oficiales de X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y LinkedIn.