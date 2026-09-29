Colombia

Colombia lleva al Congreso tres acuerdos para abrir negocios con Emiratos, Singapur y Asia-Pacífico

La iniciativa reúne dos acuerdos comerciales y una modificación al marco de integración regional, con los que el Gobierno busca ampliar las opciones de exportación y atraer inversión hacia el país

Puerto Antioquia proyecta movilizar hasta el 25% de la carga de comercio exterior de Colombia, impactando significativamente la redistribución portuaria - crédito Ministerio de Transporte
El acuerdo Cepa plantea profundizar los vínculos económicos de Colombia con este mercado de Medio Oriente - crédito Ministerio de Transporte
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La agenda comercial de Colombia sumó tres nuevos proyectos que ahora deberán avanzar en el Congreso, con iniciativas dirigidas a fortalecer los vínculos económicos del país con Emiratos Árabes Unidos, Singapur y la Alianza del Pacífico.

La Cancillería presentó las propuestas como parte de una política exterior que busca traducir las relaciones internacionales en oportunidades para los productos nacionales. El objetivo planteado por el Gobierno incluye la apertura de mercados, la atracción de inversión y la generación de nuevas posibilidades comerciales.

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La entidad presentó ante el Congreso los tres proyectos que buscan ampliar la agenda comercial del país -crédito @CancilleriaCol/X
La entidad presentó ante el Congreso los tres proyectos que buscan ampliar la agenda comercial del país -crédito @CancilleriaCol/X

La estrategia concentra su atención en dos zonas consideradas prioritarias: Medio Oriente y Asia-Pacífico. Desde esa perspectiva, los proyectos combinan un acuerdo con un país del Golfo, otro con Singapur y una modificación al acuerdo que articula a los integrantes de la Alianza del Pacífico.

Uno de los textos radicados corresponde al Acuerdo Integral de Asociación Económica, Cepa, entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos. La iniciativa representa el componente destinado a profundizar la relación comercial con Medio Oriente y forma parte de la apuesta del Gobierno por ampliar la presencia del país en esa región.

A este proyecto se suma el Acuerdo de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, suscrito por Chile, Colombia, México y Perú con la República de Singapur en Bahía Málaga el 26 de enero de 2022.

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El acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico busca fortalecer la conexión comercial de Colombia con Asia-Pacífico -crédito Christopher Pike/REUTERS
El acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico busca fortalecer la conexión comercial de Colombia con Asia-Pacífico -crédito Christopher Pike/REUTERS

La propuesta incorpora a la agenda legislativa colombiana un instrumento orientado a fortalecer la conexión comercial con un mercado ubicado en Asia-Pacífico, una de las áreas señaladas como estratégicas por la Cancillería. El tercer proyecto está relacionado con el Tercer Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Con esta iniciativa, el Gobierno busca avanzar en el esquema de integración regional del que forman parte los países miembros.

La llegada de Singapur como Estado Asociado de la Alianza del Pacífico podría ampliar el acceso de Colombia a uno de los principales nodos comerciales y logísticos del continente asiático. El acuerdo también generaría espacios para impulsar las exportaciones de bienes y servicios colombianos, atraer capital y conectar empresas a cadenas regionales de valor. A esto se sumarían posibilidades de cooperación en sectores como comercio electrónico, economía digital, logística, servicios y facilitación del intercambio comercial.

Aunque cada propuesta tiene un alcance distinto, las tres fueron presentadas bajo un mismo propósito. La Cancillería explicó que se busca abrir espacios para los productos colombianos, atraer capital y ampliar las oportunidades de intercambio comercial. De esta manera, la agenda combina mecanismos bilaterales con herramientas de integración regional.

Efemérides en Perú
El Gobierno también radicó un protocolo modificatorio para avanzar en la integración entre los países que hacen parte del mecanismo regional -crédito Andina

El Gobierno vinculó las iniciativas con la directriz del presidente Abelardo de la Espriella de promover una política exterior orientada a “resultados concretos”. El planteamiento busca que la diplomacia tenga una expresión directa en asuntos económicos y comerciales, con énfasis en la apertura de mercados y en las posibilidades para los productos nacionales. Estos proyectos materializan la directriz del presidente de tener una diplomacia enfocada en la generación de resultados concretos en materia comercial, apertura de nuevos mercados y construcción de nuevas oportunidades para los productos colombianos.

La Cancillería describió la estrategia como una acción desplegada en “dos frentes simultáneos”. En ese escenario, los acuerdos comerciales ocupan un lugar relevante dentro de la agenda que la Cancillería llevó al Congreso. Según lo expuesto por la entidad, estas herramientas pueden contribuir a ampliar el alcance de la oferta colombiana en mercados internacionales y generar nuevas posibilidades de inversión.

El paso dado ante el Congreso permite que estas iniciativas entren a la discusión legislativa y que su contenido sea revisado dentro del trámite correspondiente. Por ahora, la Cancillería centra la presentación de los proyectos en su alcance comercial y en la posibilidad de fortalecer relaciones económicas con socios de Medio Oriente y Asia-Pacífico, sin apartar el componente de integración regional que representa la Alianza del Pacífico.

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