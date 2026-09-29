Colombia

Estados Unidos abrió un canal para denunciar fraude o uso indebido de visas tras imponer restricciones a dos colombianos y sus familias

El Departamento de Estado recibirá información de ciudadanos nacionales y extranjeros sobre estadías que superen el plazo autorizado o labores no permitidas, antes de decidir si abre pesquisas o adopta medidas migratorias

Una tableta y un teléfono inteligente sobre un escritorio de madera junto a un pasaporte y una bandera de Colombia.
La página solicita la mayor cantidad posible de datos identificatorios, aunque quienes aporten su nombre y correo electrónico podrán ser contactados si las autoridades requieren detalles adicionales durante la revisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El gobierno de Estados Unidos habilitó un canal para que ciudadanos estadounidenses y extranjeros denuncien posibles casos de fraude o uso indebido de visas, tras anunciar restricciones migratorias contra dos colombianos y sus familias. El mecanismo permite entregar información sobre personas que excedan el tiempo autorizado de permanencia o desarrollen actividades no permitidas por su visa.

El formulario oficial está disponible en https://travel.state.gov/en/report-visa-fraud.html. Según el Departamento de Estado, los reportes pueden enviarse en forma anónima, aunque incluir nombre y correo electrónico permite a las autoridades contactar al denunciante si requieren información adicional.

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La medida fue anunciada por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, que señaló que las autoridades necesitan la colaboración del público para identificar posibles incumplimientos de las condiciones migratorias.

“Muchas personas cometen fraude de visas, ya sea excediéndose en la duración de sus visas o participando en actividades, por ejemplo empleo, no autorizadas”, afirmó Landau en su cuenta de X.

El subsecretario Christopher Landau afirmó que las autoridades requieren la colaboración del público para identificar personas que excedan su tiempo de permanencia - crédito Christopher Landau/X
El subsecretario Christopher Landau afirmó que las autoridades requieren la colaboración del público para identificar personas que excedan su tiempo de permanencia - crédito Christopher Landau/X

Cómo funciona el canal para denunciar fraude de visas

El formulario está dirigido a quienes tengan información o razones para considerar que una persona está incumpliendo los términos de su documento migratorio. El Departamento de Estado pidió incluir la mayor cantidad de datos de identificación posible para aumentar las posibilidades de éxito de la investigación.

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Las autoridades estadounidenses indicaron que revisarán los reportes sobre fraude o uso indebido de visas y que aplicarán las medidas que consideren necesarias para hacer cumplir las leyes migratorias del país.

Landau sostuvo que el Departamento de Estado tiene una función en la definición de quién puede entrar a Estados Unidos y bajo qué condiciones. El funcionario agregó que la entidad no puede identificar por sí sola todos los casos de posible incumplimiento.

“Si sabe, o tiene razones para creer, que alguien está abusando de los términos de su visa, por favor infórmenos y lo investigaremos”, escribió el subsecretario. También pidió información sobre casos de estadías superiores al plazo permitido o actividades no autorizadas.

Visa - Colombia - Estados Unidos
El Departamento de Estado permite enviar los reportes sobre infracciones migratorias de forma anónima o con datos de contacto - Colprensa

La página habilitada por el Gobierno estadounidense incluye una pregunta para que los denunciantes aporten información adicional que no se ajuste a los campos establecidos. El formulario no exige revelar la identidad de quien realiza el reporte.

Restricciones contra dos ciudadanos colombianos

El anuncio del canal se conoció el mismo día en que el Departamento de Estado informó sobre restricciones de visa contra el empresario Euclides Antonio Torres Romero, la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu y sus familiares directos.

Torres fue identificado en el comunicado como propietario de un conglomerado empresarial con operaciones principalmente en energía, señalización vial e iluminación pública. Peralta es senadora y pertenece al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

Las medidas también alcanzaron a ciudadanos de Bolivia, Ecuador y Perú. El Departamento de Estado vinculó las restricciones con acusaciones de corrupción, narcotráfico o acciones que, según la administración estadounidense, afectan a gobiernos elegidos democráticamente.

La decisión fue relacionada además con los compromisos de la alianza Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente Donald Trump. La información suministrada no detalla los hechos específicos que sustentan las restricciones impuestas a los dos ciudadanos colombianos.

Estados Unidos impuso restricciones de visa al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia
Estados Unidos impuso restricciones de visa al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia

La base legal de las restricciones migratorias

La embajada de Estados Unidos en Colombia informó que las restricciones se adoptaron bajo el artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Dicha disposición prohíbe el ingreso a personas cuya entrada o actividades previstas puedan tener consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos, según precisó la representación diplomática.

El Departamento de Estado señaló que, bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio, la entidad toma en serio las denuncias relacionadas con fraude o uso indebido de visas. La invitación al público busca ampliar la información disponible para sus procesos de revisión.

El nuevo canal está abierto tanto para ciudadanos estadounidenses como para personas de otras nacionalidades. Quienes decidan presentar una denuncia deberán aportar los datos más completos que tengan sobre el posible caso, incluidos elementos que permitan identificar a la persona reportada.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el envío de información no implica automáticamente una sanción o una decisión migratoria. Cada reporte será evaluado por el Departamento de Estado antes de que se determine si corresponde adelantar una investigación o adoptar medidas.

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