Bogotá incorporó 50 buses eléctricos duales y amplió su flota para operar en troncales y vías mixtas

Bogotá incorporó 50 buses articulados duales 100% eléctricos para la operación en troncales de Transmilenio y vías mixtas - crédito Transmilenio

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Bogotá sumó 50 buses articulados duales 100% eléctricos, una tipología que, según el Distrito, no tiene precedentes en el mundo. Los vehículos podrán circular por las troncales de Transmilenio y por vías de tráfico mixto, una flexibilidad que, para el experto Diego Alicides Torres Castro, consultado por Infobae Colombia, abre una nueva etapa en la electrificación del transporte público de la capital colombiana.

La flota se integra a una ciudad que ya cuenta con más de 1.500 buses eléctricos y que prevé incorporar otros 900 vehículos de esta tecnología entre 2026 y 2029. La novedad de los nuevos articulados está en su diseño: tienen puertas a ambos lados, por lo que podrán detenerse en estaciones y portales del componente troncal, además de atender paraderos de los servicios zonales en calles convencionales.

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Los nuevos articulados eléctricos podrán cambiar entre dos tipos de operación

La capacidad de operar en carriles exclusivos y en tráfico mixto concentra el principal aporte de los buses duales. Cada unidad cuenta con dos secciones articuladas y puede transportar hasta 160 pasajeros, de acuerdo con la información difundida por la administración distrital.

El diseño de los buses ofrece wifi, puertos USB, espacios para sillas de ruedas y un ascensor de acceso - crédito TransMilenio

Para Diego Torres, especialista con trayectoria en transporte público, de carga e intermunicipal, la llegada de esta tecnología excede el reemplazo de una flota convencional. “Bogotá está marcando un hito. No solamente estamos aumentando la flota eléctrica, sino incorporando una tipología de bus que combina la operación por el carril exclusivo de Transmilenio con la posibilidad de circular por vías mixtas y recoger pasajeros en paraderos del componente zonal”, afirmó a este medio.

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El experto sostuvo que la dualidad operativa permitirá adaptar el servicio a las necesidades de infraestructura de la ciudad. Los buses podrán ingresar a los portales y estaciones de Transmilenio gracias a las puertas ubicadas en un costado, mientras que las del lado opuesto facilitarán la atención de usuarios en paraderos sobre corredores viales ordinarios.

La incorporación será gradual y dependerá de las entregas de infraestructura previstas. Entre los proyectos vinculados con su operación figura la extensión de la troncal de la avenida Ciudad de Cali, una obra destinada a ampliar la cobertura del sistema en sectores de Bosa y Kennedy.

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Bogotá proyecta incorporar 900 vehículos eléctricos hasta 2029

Cada unidad articulada posee puertas a ambos costados y tiene capacidad para transportar hasta 160 pasajeros - crédito TransMilenio

Los 50 articulados forman parte de la renovación de vehículos correspondientes a la Fase III de Transmilenio. Los concesionarios Masivo Capital y Etib adquirieron las unidades, que reemplazarán buses que alcancen el final de su vida útil.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que la ciudad recibirá los primeros articulados eléctricos que operarán en Colombia. También afirmó que se trata de los primeros vehículos duales eléctricos de esta clase en el mundo, de acuerdo con los datos del Distrito.

El plan de renovación contempla 900 nuevos buses eléctricos entre 2026 y 2029. De ese total, 631 corresponden a la reposición de la flota de Fase III y 269 serán articulados de Fase VI para la extensión troncal hacia Soacha, con cofinanciación de la Nación.

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La capital ya había incorporado 97 vehículos eléctricos, entre busetones y padrones, como parte de ese proceso. Con los 50 articulados duales, el número de unidades de reposición ya entregadas asciende a 147.

Según las proyecciones oficiales, cuando la totalidad de la flota prevista esté en servicio, se evitarán cerca de 57.478 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año. El Distrito comparó esa reducción con el retiro de más de 35.159 vehículos particulares de las vías de la ciudad.

Tecnología, accesibilidad y seguridad para los pasajeros

La operación total de la flota proyectada evitará la emisión de 57.478 toneladas de dióxido de carbono al año - crédito Transmilenio

Los nuevos vehículos no generan emisiones directas durante su operación, ya que no utilizan combustibles fósiles. Torres señaló que la transición tiene efectos sobre la calidad del aire y el ruido urbano, además de modificar las condiciones del viaje para los usuarios.

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“Estamos hablando de mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y, al mismo tiempo, ofrecer vehículos más tecnológicos, accesibles y conectados”, explicó el experto a Infobae Colombia.

Los articulados tendrán cámaras de videovigilancia internas y externas, monitoreo de puntos ciegos, telemetría y espejos digitales con pantallas para los conductores. Estas herramientas permitirán seguir el funcionamiento de cada unidad desde el Centro de Control y reforzar la visibilidad durante la conducción.

Para los pasajeros, los buses incluirán wifi gratuito, puertos USB, pantallas informativas y sistemas de audio. También dispondrán de zonas para personas usuarias de silla de ruedas, coches de bebé y perros de asistencia.

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El diseño contempla asientos preferenciales y una silla roja de doble espacio para madres lactantes o personas de talla grande. Además, las unidades tendrán un ascensor con comunicación directa con el conductor para facilitar el acceso de pasajeros con movilidad reducida.

Diego Alicides Torres Castro, experto en transporte y movilidad eléctrica, destacó que los nuevos buses duales amplían la flexibilidad operativa del transporte público de Bogotá - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Los 50 vehículos fueron ensamblados en Colombia

La nueva flota incluye participación de la industria colombiana.25 buses fueron ensamblados en Pereira por Busscar y los otros 25 en Cota, Cundinamarca, por Marcopolo.

La puesta en servicio requerirá la adecuación de patios, cargadores, subestaciones y redes eléctricas, además de pruebas técnicas y coordinación entre operadores y compañías de energía.

Torres advirtió que el crecimiento de la flota debe estar acompañado por capacidad energética y una planificación operacional que permita sostener el sistema. “El gran desafío será que toda esa transformación tecnológica tenga detrás la infraestructura y la energía necesarias para sostenerla en el tiempo”, concluyó.

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La entrada progresiva de los 50 articulados dependerá de que estén disponibles las obras y condiciones técnicas requeridas para su operación en las troncales y en las vías de tráfico mixto.