Colombia

Crucero no llegará a Santa Marta por situación de seguridad y Gustavo Petro aprovechó para lanzarle pullas a Abelardo de la Espriella: “Así se destruye desde el Gobierno”

La suspensión ocurrió después del paro armado que ejecutaron miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, con ataques contra comercios y la quema de vehículos en corredores viales, y que llevó al Gobierno a desplegar más de 1.100 efectivos para recuperar el orden

El Freewinds ya no parará en Santa Marta, debido a la situación de seguridad que se registró por cuenta de los ataques de las Acsn; situación que usó el expresidente Gustavo Petro para atacar a Abelardo de la Espriella - crédito Freewinds - Presidencia
El Freewinds ya no parará en Santa Marta, debido a la situación de seguridad que se registró por cuenta de los ataques de las Acsn; situación que usó el expresidente Gustavo Petro para atacar a Abelardo de la Espriella - crédito Freewinds - Presidencia
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A través de sus redes sociales, el expresidente Gustavo Petro relacionó la cancelación de la escala del crucero Freewinds en Santa Marta con la gestión en materia de seguridad de su sucesor, presidente Abelardo de la Espriella. Y cuestionó a los empresarios que, según él, respaldaron en campaña al hoy gobernante, y que hoy son los perjudicados por lo que ha ocurrido en la ciudad.

El mensaje del exmandatario se conoció después de que la embarcación desistió de inaugurar en la conocida Bahía de América la temporada 2026-2027 de cruceros, por razones de seguridad. La decisión se produjo tras las acciones violentas atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que llevaron al Gobierno a desplegar de 1.100 efectivos de la fuerza pública.

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Gustavo Petro sobre turismo en Santa Marta
Este es el mensaje del expresidente Gustavo Petro sobre los hechos que se estarían registrando en Santa Marta por cuenta, según él, de políticas de seguridad de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Así destruye a Santa Marta desde el Gobierno nacional. Hoteleros que no tienen el olfato de empresarios y terminan apoyando su propia ruina”, señaló el ex primer mandatario, que reaccionó de esta forma a este suceso, cuando se preveía que la llegada del mencionado crucero se efectuara el lunes 28 de septiembre, según se había establecido en el cronograma inicial del evento.

Frente a esta determinación, la vicepresidenta de Anato Caribe, Jacqueline Vives, confirmó a Caracol Radio que la compañía había resuelto no llevar el Freewinds a Santa Marta desde la semana anterior. La representante gremial situó la cancelación en medio de los hechos de orden público y de las advertencias emitidas desde el exterior, en especial de Gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

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Freewinds canceló su llegada tras hechos de seguridad en Santa Marta

En efecto, Vives explicó que la naviera tomó la determinación durante los días posteriores a la escalada de violencia. “Obviamente, en el momento que ocurrieron los hechos tomaron una determinación desde la semana pasada de que no llegara el barco por tema de seguridad a la ciudad. Pero ya estamos operando normalmente y estamos disponibles para recibirlos”, dijo.

El Freewinds es un buque de 134 metros de largo que pertenece a la Iglesia de la Cienciología desde 1988 y es usado para retiros espirituales - crédito suministrada a Infobae
El Freewinds es un buque de 134 metros de largo que pertenece a la Iglesia de la Cienciología desde 1988 y es usado para retiros espirituales - crédito suministrada a Infobae

Esta suspensión afectó la apertura de la temporada de cruceros 2026-2027, aunque el gremio turístico aseguró que la capital del Magdalena mantiene sus operaciones comerciales y de atención a visitantes. En su pronunciamiento, la dirigente hotelera indicó que Anato todavía no tiene confirmadas nuevas llegadas de embarcaciones antes de noviembre de 2026.

Y es que según explicó Vives, las alertas de los países norteamericanos incidieron en la percepción internacional sobre este destino, uno de los más turísticos del país. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá recomendó a sus ciudadanos evitar desplazamientos a Santa Marta y zonas cercanas de Magdalena y La Guajira por el riesgo de enfrentamientos y bloqueos viales.

Anato prepara campaña para recuperar la confianza turística

Tras los hechos de orden públicos derivados de la neutralización de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, cabecilla de las autodefensas, Anato y el viceministerio de Turismo acordaron una mesa de trabajo para difundir las condiciones actuales de Santa Marta y, de esta manera, enviar un mensaje de tranquilidad a los turistas que tienen sus reservas en este destino de la Costa Caribe.

Declaraciones de la mandataria departamental Margarita Guerra - crédito @mmarguiguerra/X

“Estamos haciendo una campaña de publicidad, se llegó a una mesa también con el viceministro de Turismo y allá hay un plan de trabajo para hacerle saber al mundo y al país que ya estamos preparados, seguimos bien y todo está bien”, expresó Vives al referido medio, en respuesta a este panorama, que causó inquietud por la baja de otros 12 presuntos integrantes de esta organización.

En represalia al ataque ordenado por el presidente De la Espriella, hombres armados dispararon contra establecimientos que permanecían abiertos y quemaron vehículos de transporte público y de carga en la Troncal del Caribe, vía de conexión hacia el departamento de La Guajira y los accesos al Parque Nacional Natural Tayrona, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

En lo que respecta a la situación del turismo, representantes del sector calcularon que cerca del 95% de los comercios, hoteles y restaurantes cerraron o limitaron su atención por las intimidaciones. La Fundación Ideas para la Paz señaló que las Acsn extorsionan a una proporción similar de operadores turísticos, restaurantes y comerciantes de la región.

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