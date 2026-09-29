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Colombia criticó a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU por guerra contra Ucrania: “Es una invasión ilegal”

El embajador Mauricio Gaona afirmó ante el Consejo de Seguridad que Moscú vulneró la soberanía del país ucraniano y cometió violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario contra civiles y bienes civiles

El embajador Mauricio Gaona advirtió que la amenaza de privar de servicios a la población en invierno bordea un crimen de lesa humanidad - crédito Reuters
El embajador Mauricio Gaona advirtió que la amenaza de privar de servicios a la población en invierno bordea un crimen de lesa humanidad - crédito Reuters
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En medio de la participación del equipo designado por el presidente Abelardo de la Espriella para representar al país ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU), en la mañana del martes 29 de septiembre Colombia calificó la ofensiva rusa en Ucrania como una invasión ilegal y advirtió que la amenaza de someter a la población a un invierno sin condiciones básicas de vida podría aproximarse a un crimen de lesa humanidad.

La postura fue expuesta por Mauricio Gaona, el embajador de Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

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Durante el debate celebrado en el contexto del 81º periodo de sesiones de la Asamblea General, el representante colombiano sostuvo que la situación no debe describirse como una guerra ni como un conflicto entre partes equivalentes.

Para Colombia, Rusia vulneró la soberanía ucraniana y cometió actos incompatibles con el derecho internacional humanitario. Gaona afirmó que los ataques contra civiles, bienes civiles y objetivos sin una distinción clara forman parte de una violación sistemática de las normas que regulan los conflictos armados.

“No se trata de una guerra, no es un conflicto, es una invasión ilegal. Esto teniendo en cuenta el número de víctimas en este momento, es un ataque insensato contra la población de Ucrania, contra la cultura, contra los derechos lingüísticos”, señaló el embajador colombiano.

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La representación colombiana puso el foco en las consecuencias que podría tener el invierno. Gaona cuestionó la amenaza rusa de provocar una helada mortal sobre la población ucraniana mediante acciones contra la infraestructura del país.

“Es un ataque generalizado contra la población de Ucrania. Por lo tanto, Colombia se pregunta: ¿estamos viendo el anuncio de un crimen contra la humanidad antes de que tenga lugar?”, expresó el embajador.

Gaona afirmó que la soberanía de un Estado no puede situarse por encima de los derechos humanos ni del derecho internacional humanitario. La delegación colombiana recordó que las normas internacionales obligan a distinguir entre objetivos militares y población civil.

“Ninguna soberanía de ningún Estado bajo el derecho internacional está por encima de los derechos humanos, y especialmente del derecho internacional humanitario. La soberanía no excluye la aplicación de los principios de distinción, proporcionalidad, necesidad y humanidad. Este es un caso en el que todos estos principios han sido violados sistemática y consistentemente”, comentó Gaona.

El diplomático también aludió al principio de proporcionalidad. Según expuso, toda acción militar debe considerar su objetivo y evitar excesos que afecten a personas ajenas a las hostilidades.

Para Colombia, la posibilidad de congelar a toda la población de un país constituye una amenaza que contraviene ese principio. Gaona afirmó que la responsabilidad por esas decisiones quedará registrada.

“La historia juzgará gravemente a quienes dicen luchar por la libertad o la soberanía mientras matan a la humanidad”, declaró el embajador.

La posición colombiana incluyó un llamado a escuchar a Estados Unidos

La delegación pidió a las partes considerar los esfuerzos de paz de Estados Unidos. Gaona los describió como la única vía para encontrar una salida a una situación que, según la posición colombiana, ya está prohibida por el derecho internacional.

El embajador condenó el ataque a la soberanía de Ucrania y se refirió a la muerte de casi 1.000 niños en medio de la invasión.

El representante colombiano sostuvo que los derechos fundamentales no dependen de interpretaciones sobre soberanía, diferencias culturales o reclamos formulados después de invadir a otro Estado soberano.

Colombia también respaldó el pedido de Panamá para que los ciudadanos colombianos y extranjeros reclutados en el conflicto puedan retornar a sus países de origen. La intervención planteó la necesidad de facilitar rutas para ese regreso.

Además, Gaona expresó solidaridad con África y afirmó que la guerra tuvo efectos graves sobre la seguridad alimentaria del continente. El embajador sostuvo que las consecuencias trascienden las fronteras de Ucrania y Rusia. Entre ellas, mencionó la presencia de ciudadanos de distintas nacionalidades que fueron reclutados para combatir.

La delegación señaló que la prolongación de las hostilidades también afecta la disponibilidad de alimentos a escala mundial. Para Colombia, ese impacto demuestra que la guerra tiene consecuencias transnacionales.

En las semanas previas al debate, Rusia lanzó ataques cerca de la frontera ucraniana con Polonia. Las autoridades de Varsovia y sus aliados condenaron esas acciones.

Roman Romaniuk, gobernador interino de Volinia, informó que uno de los impactos ocurrió cerca de la aldea de Starovoitove. La onda expansiva dañó el edificio de un puesto de control próximo a la frontera.

El 22 de septiembre, Rusia rechazó las propuestas de alto el fuego que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski llevó a la Asamblea General de la ONU. Ese mismo día, continuaron los ataques contra infraestructura energética, industrial, portuaria, ferroviaria y de fabricación de armamento en Ucrania.

El mensaje final de Colombia estuvo dirigido a ambas partes, con énfasis en la Federación Rusa. Gaona pidió una resolución pacífica y sostuvo que el mundo observa el desarrollo de la invasión.

“El mensaje de la República de Colombia es claro: la historia los observa, el mundo los observa y esperamos no otra cosa que la resolución pacífica de esta guerra”, concluyó Mauricio Gaona, el embajador de Colombia ante la ONU

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