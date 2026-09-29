Así es como el gobierno de Abelardo de la Espriella piensa acabar con las llamadas extorsivas desde las cárceles: “Pilotos de bloqueo y control de ingreso de celulares”

Un vocero de la Presidencia de Colombia señaló que se detallan acciones coordinadas entre los ministerios de las TIC y de Justicia junto con operadores de telecomunicaciones e instituciones de seguridad - crédito

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El vocero de Presidencia, Miller Soto, afirmó que la orden de Abelardo de las Espriella pretende erradicar la extorsión desde las cárceles. Al presentar la estrategia oficial, sostuvo que “mientras un preso cobre vacunas, arme un atentado o mande un WhatsApp desde el patio, la condena es una farsa”.

Conforme a su exposición, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, llevó el asunto a la Comisión Segunda de la Cámara, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, se reunió con los operadores de telefonía. Soto indicó que el plan tendrá cinco frentes de acción y que las entidades evaluarán las medidas con una “fotografía de lo que está ocurriendo”.

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El marco legal para intervenir las comunicaciones en los centros penitenciarios está establecido en el decreto 851 de 2024. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), según dijo, puede solicitar a las empresas telefónicas el bloqueo del IMEI de un aparato y del IMSI de una tarjeta SIM, además de identificar la red y la aplicación desde las que se origina la actividad.

Miller Soto, vocero de Presidencia, aseguró que se instalarán mesas semanales con el MinTic, Justicia, Inpec, Gaula y operadores como Claro, WOM y Tigo para rastrear y suspender señales y mensajes de texto - crédito VisualesIA ScribNews

Durante su intervención, el vocero explicó que el Gobierno nacional revisará los protocolos para evitar que las solicitudes queden detenidas en trámites administrativos. También instalará mesas semanales con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), Justicia, Inpec, Gaula y operadores como Claro, WOM y Tigo para rastrear y suspender señales y mensajes de texto.

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Soto también señaló que las acciones incluirán un tratamiento para WhatsApp distinto al de las llamadas convencionales. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tendrá la tarea de dificultar el envío masivo de mensajes usados para exigir pagos extorsivos.

El portavoz de la Presidencia también mencionó pilotos de bloqueo de señal, controles al ingreso de teléfonos móviles y mediciones para evitar que las restricciones afecten a los barrios cercanos a las cárceles. Sobre el funcionamiento de los inhibidores, Soto relató que Falla reconoció que “prende cuando llega la visita y se muere cuando se va”.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, planteó que el control requiere requisas y vigilancia sobre las fuentes de energía empleadas para recargar dispositivos dentro de las celdas. “Más que antenas, requisas, energías, hasta el bombillo con el que recargan el celular”, dijo Soto al resumir esa posición.

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Las personas que reciban llamadas extorsivas pueden comunicarse con la Policía a la línea 165 o con el Ejército al 147. Soto aseguró que, tras tres denuncias sobre un mismo número, se activa de inmediato el circuito previsto en el decreto: “El patio no es el que manda. Manda la ley”.

Así es la nueva cárcel del Magdalena que recibió el visto bueno de Abelardo de la Espriella

La Gobernación del Magdalena confirmó la pronta apertura de un centro carcelario que estuvo paralizado por más de seis años - crédito @mmarguiguerra / X

La Gobernación del Magdalena anunció que inaugurará una cárcel cuya construcción permaneció inconclusa durante más de seis años, después de que el gobierno de Abelardo de la Espriella garantizara los recursos para terminarla. La fecha de apertura fue acordada, aunque todavía no fue divulgada.

La mandataria departamental Margarita Guerra, informó que las gestiones ante el Gobierno nacional permitieron definir el cierre financiero y encaminar la entrada en funcionamiento del establecimiento. “Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del centro penitenciario”, expresó en X.

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La gobernadora Margarita Guerra y el viceministro Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados inspeccionaron el estado de las instalaciones - crédito @mmarguiguerra / X

Las imágenes difundidas por la administración departamental muestran edificios destinados a la reclusión, áreas de circulación interna y otras estructuras que aún requieren trabajos antes de recibir a personas privadas de la libertad. No se precisaron la cantidad de cupos, el municipio en el que se levanta el complejo, el costo final de la obra ni el nivel de seguridad que tendrá.

Tampoco se conocieron el modelo de administración, la fecha de llegada de los primeros internos ni la entidad que asumirá la operación del penal. Guerra sostuvo que esos aspectos serán comunicados cuando se anuncie oficialmente la inauguración.