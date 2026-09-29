Colombia

Así es como el gobierno de Abelardo de la Espriella piensa acabar con las llamadas extorsivas desde las cárceles: “Pilotos de bloqueo y control de ingreso de celulares”

Miller Soto, vocero de Presidencia, aseguró que se instalarán mesas semanales con el MinTic, Justicia, Inpec, Gaula y operadores como Claro, WOM y Tigo para rastrear y suspender señales y mensajes de texto

Un vocero de la Presidencia de Colombia señaló que se detallan acciones coordinadas entre los ministerios de las TIC y de Justicia junto con operadores de telecomunicaciones e instituciones de seguridad - crédito
Guardar

El vocero de Presidencia, Miller Soto, afirmó que la orden de Abelardo de las Espriella pretende erradicar la extorsión desde las cárceles. Al presentar la estrategia oficial, sostuvo que “mientras un preso cobre vacunas, arme un atentado o mande un WhatsApp desde el patio, la condena es una farsa”.

Conforme a su exposición, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, llevó el asunto a la Comisión Segunda de la Cámara, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, se reunió con los operadores de telefonía. Soto indicó que el plan tendrá cinco frentes de acción y que las entidades evaluarán las medidas con una “fotografía de lo que está ocurriendo”.

PUBLICIDAD

El marco legal para intervenir las comunicaciones en los centros penitenciarios está establecido en el decreto 851 de 2024. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), según dijo, puede solicitar a las empresas telefónicas el bloqueo del IMEI de un aparato y del IMSI de una tarjeta SIM, además de identificar la red y la aplicación desde las que se origina la actividad.

El Gobierno nacional aseguró el cierre financiero y los recursos requeridos para finalizar la infraestructura del penal - crédito VisualesIA ScribNews
Miller Soto, vocero de Presidencia, aseguró que se instalarán mesas semanales con el MinTic, Justicia, Inpec, Gaula y operadores como Claro, WOM y Tigo para rastrear y suspender señales y mensajes de texto - crédito VisualesIA ScribNews

Durante su intervención, el vocero explicó que el Gobierno nacional revisará los protocolos para evitar que las solicitudes queden detenidas en trámites administrativos. También instalará mesas semanales con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), Justicia, Inpec, Gaula y operadores como Claro, WOM y Tigo para rastrear y suspender señales y mensajes de texto.

PUBLICIDAD

Soto también señaló que las acciones incluirán un tratamiento para WhatsApp distinto al de las llamadas convencionales. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tendrá la tarea de dificultar el envío masivo de mensajes usados para exigir pagos extorsivos.

El portavoz de la Presidencia también mencionó pilotos de bloqueo de señal, controles al ingreso de teléfonos móviles y mediciones para evitar que las restricciones afecten a los barrios cercanos a las cárceles. Sobre el funcionamiento de los inhibidores, Soto relató que Falla reconoció que “prende cuando llega la visita y se muere cuando se va”.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, planteó que el control requiere requisas y vigilancia sobre las fuentes de energía empleadas para recargar dispositivos dentro de las celdas. “Más que antenas, requisas, energías, hasta el bombillo con el que recargan el celular”, dijo Soto al resumir esa posición.

Las personas que reciban llamadas extorsivas pueden comunicarse con la Policía a la línea 165 o con el Ejército al 147. Soto aseguró que, tras tres denuncias sobre un mismo número, se activa de inmediato el circuito previsto en el decreto: “El patio no es el que manda. Manda la ley”.

Así es la nueva cárcel del Magdalena que recibió el visto bueno de Abelardo de la Espriella

La Gobernación del Magdalena confirmó la pronta apertura de un centro carcelario que estuvo paralizado por más de seis años - crédito @mmarguiguerra / X
La Gobernación del Magdalena confirmó la pronta apertura de un centro carcelario que estuvo paralizado por más de seis años - crédito @mmarguiguerra / X

La Gobernación del Magdalena anunció que inaugurará una cárcel cuya construcción permaneció inconclusa durante más de seis años, después de que el gobierno de Abelardo de la Espriella garantizara los recursos para terminarla. La fecha de apertura fue acordada, aunque todavía no fue divulgada.

La mandataria departamental Margarita Guerra, informó que las gestiones ante el Gobierno nacional permitieron definir el cierre financiero y encaminar la entrada en funcionamiento del establecimiento. “Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del centro penitenciario”, expresó en X.

La gobernadora Margarita Guerra y el viceministro Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados inspeccionaron el estado de las instalaciones - crédito @mmarguiguerra / X
La gobernadora Margarita Guerra y el viceministro Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados inspeccionaron el estado de las instalaciones - crédito @mmarguiguerra / X

Las imágenes difundidas por la administración departamental muestran edificios destinados a la reclusión, áreas de circulación interna y otras estructuras que aún requieren trabajos antes de recibir a personas privadas de la libertad. No se precisaron la cantidad de cupos, el municipio en el que se levanta el complejo, el costo final de la obra ni el nivel de seguridad que tendrá.

Tampoco se conocieron el modelo de administración, la fecha de llegada de los primeros internos ni la entidad que asumirá la operación del penal. Guerra sostuvo que esos aspectos serán comunicados cuando se anuncie oficialmente la inauguración.

Temas Relacionados

Gobierno nacionalCarcelesLlamadas extorsivascriminalesCentros PenitenciariosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresará al estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Esta es la historia de Sergio Puello, el joven que levantó conmovedor mensaje en plena ceremonia de grado de la universidad tras vencer el cáncer: “No +quimio”

Sergio Puello Jiménez obtuvo su título apenas en septiembre de 2026 pese a terminar las materias a finales de 2024, debido a hospitalizaciones y la pérdida de peso, anemia, fatiga y dificultades respiratorias producto de un linfoma de Hodgkin

Esta es la historia de Sergio Puello, el joven que levantó conmovedor mensaje en plena ceremonia de grado de la universidad tras vencer el cáncer: “No +quimio”

Sofía Petro respondió a quienes la señalan de promover una “ola de violencia sin precedentes”: “A otro perro con ese hueso”

La hija del exmandatario respondió a un comentario que, según afirmó, forma parte de varios mensajes similares que ha recibido

Sofía Petro respondió a quienes la señalan de promover una “ola de violencia sin precedentes”: “A otro perro con ese hueso”

María José Pizarro se refirió a su aparición en el fallo que determinó la muerte política de Iván Name por haberlo reemplazado en 14 ocasiones en la plenaria: “Un tribunal llamativo para criminalizar”

La exvicepresidenta del Senado y exprecandidata presidencial del Pacto Histórico afirmó que las referencias en la sentencia del Consejo de Estado contra el excongresista hacen mención de sus deberes institucionales durante el debate de la reforma pensional

María José Pizarro se refirió a su aparición en el fallo que determinó la muerte política de Iván Name por haberlo reemplazado en 14 ocasiones en la plenaria: “Un tribunal llamativo para criminalizar”

Dorado Mañana resultados de hoy martes 29 de septiembre: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana resultados de hoy martes 29 de septiembre: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Imitadora de Selena Quintanilla cantó en ‘Yo Me Llamo’ dos días después de la muerte de su madre: hizo llorar a los jurados

Imitadora de Selena Quintanilla cantó en ‘Yo Me Llamo’ dos días después de la muerte de su madre: hizo llorar a los jurados

Marcela Carvajal sufrió una cortada durante un accidente en ‘MasterChef Celebrity’: fue atendida por los paramédicos

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato de 1976 y hermano de Alejo Durán

Víctor Tarazona fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: esta fue su falla con un plato dulce

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Deportes

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, próximo rival de Colombia, comparó a su selección con la Tricolor: “Es una muy buena prueba”

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, próximo rival de Colombia, comparó a su selección con la Tricolor: “Es una muy buena prueba”

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Hernán Darío “Bolillo” Gómez sufrió una de las peores derrotas en su carrera con El Salvador: “Con esto lo tienen que echar a uno”

James Rodríguez sería titular por primera vez con Atlético Nacional contra Junior por la Liga BetPlay: fecha y hora del partido

Sigue la novela de Yhormar Hurtado y el América de Cali: juzgado le negó tutela a Acolfutpro y el jugador seguirá por fuera de las canchas