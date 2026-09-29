Colombia

Alias Araña se declaró no culpable en Estados Unidos tras su extradición desde Colombia: “Analizaremos y controvertiremos la evidencia”

El acusado compareció ante un juez federal del Distrito Sur de California y rechazó los cargos de narcotráfico

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado a los Estados Unidos
Él es Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado a los Estados Unidos tras la firma del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Ministerio de Defensa
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El presidente Abelardo de la Espriella defendió la extradición a Estados Unidos de alias Araña y afirmó que el jefe criminal recibió un trato permisivo durante el Gobierno de Gustavo Petro. El pronunciamiento ocurrió antes de que el acusado compareciera ante un tribunal federal en California.

“Era un criminal”, sostuvo De la Espriella durante una alocución el domingo 27 de septiembre de 2026. El mandatario agregó que la anterior administración le había dado un “disfraz” al hombre, sobre quien pesaba una circular roja de Interpol.

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La extradición fue firmada por el jefe de Estado como parte de la reanudación de envíos de solicitados a la justicia estadounidense. El Gobierno presentó esa decisión como un cambio en su política de seguridad y orden público frente a la gestión anterior.

Alias Araña se declaró no culpable en California

Alias Araña compareció este martes 29 de septiembre de 2026 ante una audiencia en el Distrito Sur de California. Durante la diligencia, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

El juez Steve B. Chu está a cargo del expediente. La audiencia tuvo carácter formal y no incluyó la práctica de pruebas sobre el fondo de las acusaciones. Eduardo X. Pereira, abogado del extraditado, explicó a El Tiempo que la defensa presentó la declaración correspondiente. “Fue una audiencia formal”, indicó el jurista.

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Petro defendió el proceso de paz con alias Araña y arremetió contra Abelardo de la Espriella - crédito - crédito Ministerio de Defensa REUTERS/Charlie Cordero - Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/
Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno Petro fue permisivo con alias Araña - crédito - crédito Ministerio de Defensa REUTERS/Charlie Cordero - Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/

Pereira señaló que revisará el expediente y la prueba presentada por el Gobierno estadounidense. “Analizaremos y controvertiremos la evidencia”, añadió el defensor.

La declaración de no culpabilidad activa la siguiente etapa del proceso judicial, en la que las partes podrán preparar sus argumentos y examinar los elementos probatorios del caso.

El Gobierno defendió el regreso de las extradiciones

Al firmar la orden, De la Espriella aseguró que las personas requeridas por autoridades estadounidenses son investigadas, según cada expediente, por delitos como narcotráfico, lavado de activos, concierto para delinquir, porte de armas y narcoterrorismo.

El presidente afirmó que su administración revisó cada situación con la oficina encargada de asuntos de paz. Según su versión, no encontró aportes comprobables de los extraditados a la construcción de paz.

“Han seguido delinquiendo”, dijo al justificar la determinación. También sostuvo que los espacios de diálogo no pueden convertirse en mecanismos para evadir la acción judicial.

Gobierno de Abelardo de la Espriella reanudó extradiciones con alias Araña - crédito Luisa González/REUTERS
Gobierno de Abelardo de la Espriella reanudó extradiciones con alias Araña - crédito Luisa González/REUTERS

De la Espriella planteó que quienes demuestren una decisión real de abandonar la violencia tendrán garantías dentro de la Constitución y la ley. Para quienes persistan en actividades criminales, advirtió, el Estado aplicará sus facultades judiciales y de seguridad.

La situación de alias Araña continuará bajo estudio de la justicia federal estadounidense, mientras su defensa prepara la respuesta a los cargos formulados en California.

Estos son los cargos que enfrenta alias Araña en Estados Unidos tras su extradición

La justicia de Estados Unidos acusa a alias Araña, de participar en una red de narcotráfico con operaciones en Colombia y Ecuador, además de financiar a personas u organizaciones relacionadas, según la Fiscalía estadounidense, con actividades terroristas.

El primer cargo se refiere a una presunta conspiración para distribuir cocaína en ambos países con destino final al mercado estadounidense. La acusación sostiene que la droga debía salir de la región hacia territorio de Estados Unidos.

El segundo señalamiento corresponde a narcoterrorismo. De acuerdo con el expediente, Rojas habría entregado recursos económicos a actores que, según las autoridades norteamericanas, conocía que participaban en acciones terroristas.

Alias Araña, en su viaje de extradición a Estados Unidos - crédito Policía Nacional
Alias Araña, en su viaje de extradición a Estados Unidos - crédito Policía Nacional

Fiscalía lo señala como líder de los Comandos de la Frontera

La Fiscalía estadounidense presenta a Rojas como portavoz y jefe de los Comandos de la Frontera, grupo armado que tendría cerca de 1.000 integrantes y presencia en el suroeste de Colombia.

Según el documento citado, esa estructura hace parte de la Segunda Marquetalia, organización conformada por antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que retomaron las armas después del acuerdo de paz de 2016.

El Departamento de Estado incluyó a la Segunda Marquetalia en su lista de organizaciones terroristas extranjeras en diciembre de 2021.

La acusación señala que, bajo el mando de Rojas, los Comandos de la Frontera emplearon “armas y violencia” para conservar influencia territorial en áreas rurales del suroeste colombiano.

El documento menciona de manera específica a Putumayo, departamento que las autoridades de Estados Unidos ubican entre las principales zonas productoras de cocaína en Colombia.

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