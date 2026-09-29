Colombia

Banco de Bogotá alerta por llamadas que imitan números oficiales para robar claves y datos

La entidad advirtió que delincuentes pueden hacer aparecer en pantalla un número conocido para generar confianza y obtener información sensible

Un hombre sostiene un teléfono celular que muestra un mensaje de texto con las palabras 50 MILLONES en pantalla.
Banco de Bogotá alerta por llamadas que imitan números oficiales para robar claves y datos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Banco de Bogotá alertó sobre una modalidad de fraude en la que delincuentes hacen aparecer en la pantalla del celular un número idéntico o muy parecido al de una línea oficial de atención, con el objetivo de generar confianza y obtener claves, códigos de seguridad o información personal.

La técnica es conocida como vishing y consiste en suplantar telefónicamente a empresas o instituciones para engañar a los usuarios y acceder a datos sensibles o dinero.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el banco advirtió que este tipo de suplantación ya ha sido utilizada con su Servilínea.

Algunos clientes habrían recibido llamadas que aparentemente provenían de ese canal y, durante la conversación, fueron inducidos a entregar información privada o a ingresar a enlaces fraudulentos.

Manos de dos personas sostienen teléfonos móviles; en la pantalla de uno se lee 'EXTORTION' con texto borroso debajo.
Banco de Bogotá alerta por llamadas que imitan números oficiales para robar claves y datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número que aparece en pantalla puede ser falso

Una de las principales advertencias es que no se debe confiar únicamente en el número que muestra el identificador de llamadas.

Los delincuentes pueden hacer que aparezca en pantalla un número reconocido por el usuario, lo que aumenta la posibilidad de que la llamada sea atendida y considerada legítima.

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Según el estudio de Tendencias de Fraude de TransUnion, con corte al primer semestre de 2026, el 25 % de las personas que afirmó haber perdido dinero por algún fraude indicó que el caso estuvo relacionado con vishing.

Esta modalidad puede incluir llamadas telefónicas y también mensajes de voz en los que los responsables se presentan como empleados de entidades financieras u otras organizaciones.

Durante la conversación, pueden asegurar que existe una transacción sospechosa, un bloqueo de cuenta o un problema con algún producto financiero para presionar al usuario y lograr que entregue información.

El Banco de Bogotá recomienda que, si durante una llamada solicitan contraseñas, claves, códigos de seguridad o datos sensibles, la comunicación sea terminada inmediatamente.

La recomendación posterior es contactar directamente a la entidad mediante los canales autorizados disponibles en la aplicación o en la página oficial.

Dos manos sujetan un teléfono móvil con una pantalla de chat visible y un anillo en un dedo. Otras dos manos se extienden hacia el frente sobre un fondo oscuro.
Banco de Bogotá alerta por llamadas que imitan números oficiales para robar claves y datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advierten sobre enlaces enviados después de las llamadas

El banco pidió desconfiar además de mensajes de texto o de WhatsApp que lleguen después de una comunicación sospechosa.

Estos mensajes pueden contener enlaces que supuestamente sirven para verificar una operación, bloquear un producto o resolver un problema con la cuenta.

Sin embargo, podrían dirigir a páginas fraudulentas diseñadas para capturar información personal o bancaria.

La entidad insiste en que las claves, contraseñas y códigos de seguridad no deben compartirse por llamadas, mensajes de texto, WhatsApp u otros canales similares.

También recomienda evitar abrir enlaces recibidos inmediatamente después de una conversación que genere dudas.

Otro punto que debe verificarse es si el número que aparece en pantalla realmente realiza llamadas salientes.

Algunas líneas de atención al cliente están diseñadas principalmente para recibir comunicaciones de los usuarios y no necesariamente para llamar directamente a los clientes.

Por eso, si una llamada asegura provenir de uno de esos números, conviene terminar la comunicación y buscar por cuenta propia el canal oficial de la entidad.

La recomendación principal es no devolver la llamada directamente al número recibido ni seguir instrucciones para descargar aplicaciones, abrir enlaces o suministrar información privada.

En caso de duda, lo más seguro es colgar y comunicarse con el banco desde los canales oficiales.

El Banco de Bogotá insiste en que esta verificación adicional puede reducir el riesgo de caer en una estafa basada en la apariencia de legitimidad que produce ver un número conocido en la pantalla.

La alerta busca que los usuarios entiendan que un identificador telefónico aparentemente oficial no garantiza que quien está detrás de la llamada sea realmente la entidad financiera.

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