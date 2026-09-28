Abelardo de la Espriella busca una salida a la crisis fiscal y ordena abrir conversaciones con el FMI: “El saldo está en rojo”

El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca alternativas para atender el deterioro de las finanzas públicas y las obligaciones del Estado -crédito Luisa González/REUTERS

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo 27 de septiembre que instruyó al ministro de Hacienda y al equipo económico del Gobierno para iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de buscar una salida negociada a la situación de las finanzas públicas del país.

Durante la alocución televisada, el mandatario calificó el panorama fiscal como “la más crítica de toda nuestra historia” y aseguró que el Estado enfrenta dificultades para responder simultáneamente por el pago de la deuda y sus gastos de funcionamiento.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) es el organismo con el que el Gobierno anunció que buscará una salida negociada para la situación fiscal - crédito Benoit Tessier/Reuters/Colprensa

“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó De la Espriella, que sostuvo que Colombia debe recurrir cada vez más a los mercados nacionales e internacionales para conseguir recursos.

El presidente también cuestionó la administración anterior y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por el nivel de endeudamiento y el manejo de los recursos públicos. Según De la Espriella, hubo “sobreendeudamiento” y despilfarro del presupuesto, además de hechos relacionados con presunta corrupción que, dijo, están siendo puestos en conocimiento de la justicia.

En su intervención mencionó investigaciones relacionadas con entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y Fiduprevisora. Otro de los puntos abordados fue la existencia, según el mandatario, de una economía paralela vinculada a recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

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La Ungrd fue una de las entidades mencionadas por el presidente Abelardo De la Espriella al referirse a investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos - crédito composisicón fotográfica / Infobae

La principal medida anunciada fue el acercamiento al FMI. “He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, señaló.

El objetivo, reiteró, es encontrar una “salida negociada a la crisis” que su Gobierno asegura haber recibido. “Saldremos adelante”, dijo el mandatario.

Las cuentas del vicepresidente: el plan de inversión de Restrepo frente al llamado al FMI

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella ordenó abrir conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar una “salida negociada” a la crisis fiscal, su vicepresidente recorrió Nueva York con otro mensaje: Colombia es un país al que vale la pena traerle plata.

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José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de la ONU, se reunió con más de 300 inversionistas, confirmó en diálogo con Semana. Algunos ya operan en Colombia, otros evalúan entrar y un tercer grupo estudia nuevas oportunidades, en el que mencionó a Tesla, J.P. Morgan, XP Investments, fondos de infraestructura y organismos como el Council of the Americas.

Los sectores citados fueron energía solar y eólica, termoeléctricas, gas y petróleo, regasificación, minerales (cobre, litio, níquel, tierras raras), inteligencia artificial, computación y agroindustria.

La lógica del plan es que la confianza atrae capital y el capital genera crecimiento. La meta oficial es que la economía crezca 6% dentro de la misión Crecer. Para sostenerla, el vicepresidente puso tres condiciones: reglas de juego estables, independencia de las ramas del poder e iniciativa privada.

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Restrepo se refirió a las metas del Gobierno para impulsar el crecimiento económico y atraer nuevas inversiones al país -crédito Mike Segar/REUTERS

También habló de licenciamiento ambiental más ágil y de un sector minero con carácter estratégico y proyectos relacionados con plantas termoeléctricas, exploración de gas y petróleo y regasificación.

El funcionario destacó la gestión de Fabio Arjona, ministro de Ambiente, en materia de licenciamiento ambiental, al considerar que sus decisiones buscan conciliar la protección ambiental con la ejecución de proyectos. Al mismo tiempo, cuestionó los enfoques asociados a la llamada “teoría del decrecimiento” y aseguró que el Ministerio de Minas, liderado por María Arboleda, trabaja para fortalecer el carácter estratégico del sector.

El Gobierno tiene como objetivo alcanzar un crecimiento del 6 % para la economía nacional. Restrepo señaló que esta meta está ligada al fortalecimiento de la inversión y a una mayor expansión de las actividades productivas. Según Restrepo, los fondos ven a Colombia “con muy buena cara”.

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