Colombia

María José Pizarro respondió tras aparecer 85 veces en el fallo que decretó la “muerte política” de Iván Name

La exsenadora rechazó que su nombre en la decisión implique señalamientos en su contra y sostuvo que, como primera vicepresidenta del Senado, tenía el mandato legal de suplir al presidente cuando este no estuviera presente

En la foto: María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. (Colprensa)
María José Pizarro respondió a las referencias sobre su participación en las sesiones de la reforma pensional. - crédito Colprensa
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María José Pizarro respondió luego de que su nombre apareciera 85 veces en el fallo del Consejo de Estado que declaró la pérdida de investidura de Iván Name, expresidente del Senado. De acuerdo con El Tiempo, la exsenadora sostuvo que la providencia no formula acusaciones en su contra y defendió su actuación al frente de varias plenarias durante el trámite de la reforma pensional.

“Ni remotamente se puede sostener que haya ‘señalamientos’. Eso lo dicen ustedes, no la justicia”, afirmó Pizarro en declaraciones recogidas por el medio. La dirigente agregó que la primera vicepresidencia tiene la obligación de reemplazar al presidente del Senado cuando este no está presente.

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La decisión judicial, de 129 páginas y notificada el pasado 25 de septiembre, retiró la investidura a Iván Name, de Alianza Verde. El Consejo de Estado concluyó que el entonces senador recibió $3.000 millones provenientes de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Pizarro explicó su papel como primera vicepresidenta del Senado

La respuesta de María José Pizarro se centró en las funciones que ejercía dentro de la mesa directiva del Senado. La exsenadora aseguró que asumió la conducción de las plenarias cuando correspondía suplir al presidente de la corporación.

El papel de la primera vicepresidencia es suplir al presidente cuando no está presente. Ese es un mandato legal y para el que fui elegida”, señaló Pizarro al diario.

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La excongresista también se refirió a las dificultades que, según su versión, tuvo el trámite de la reforma pensional para completar el quórum necesario. Indicó que varias sesiones enfrentaron problemas para reunir el número requerido de senadores, en ocasiones por uno o dos votos.

Pizarro afirmó que Name no contribuía a la conformación del quórum debido a sus ausencias. Dijo que insistió en que el entonces presidente del Senado asistiera a las sesiones para facilitar el desarrollo de los debates.

La dirigente sostuvo, además, que durante su permanencia en el Congreso procuró participar de manera completa en las discusiones legislativas. Sus declaraciones se produjeron después de que se conociera el contenido de la providencia del Consejo de Estado.

María José Pizarro recordó su trabajo como representante a la Cámara y senadora - crédito Senado de la República
María José Pizarro sostuvo que, como primera vicepresidenta, le correspondía suplir al presidente durante sus ausencias. - crédito Senado de la República

El fallo revisó la presidencia de plenarias sobre la reforma pensional

Según el diario, el expediente analizado por el Consejo de Estado recoge apartes del proceso que continúa en la Corte Suprema de Justicia contra Name. Entre los elementos revisados está la manera en la que se dirigieron las sesiones plenarias durante el trámite de la reforma al sistema pensional promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.

La providencia menciona que Name permitió que Pizarro presidiera la mayor parte de las sesiones en las que se debatió esa iniciativa. El fallo examinó ese hecho dentro del análisis sobre las actuaciones atribuidas al entonces presidente del Senado.

De acuerdo con la decisión, la participación de Pizarro en esas jornadas se relacionó con la organización de la agenda legislativa. El documento evaluó si la delegación de la presidencia obedeció a las condiciones previstas para el funcionamiento de la mesa directiva.

El Consejo de Estado documentó lo ocurrido en las plenarias mediante cuadros que incluyen fechas, horarios y soportes audiovisuales y documentales, según la publicación de El Tiempo. Ese material permitió identificar quién presidió las sesiones y cómo se desarrollaron los debates sobre el proyecto.

Iván Name, presidente del Congreso de la República, sostiene serias discusiones con el presidente Gustavo Petro por el trámite de la reforma pensional - crédito Senado
El fallo del Consejo de Estado analizó las ausencias del entonces presidente del Senado, Iván Name durante varias sesiones plenarias. - crédito Senado

Name se apartó de 14 de 16 sesiones, según la decisión

La providencia señaló que Iván Name dejó de presidir 14 de las 16 sesiones plenarias examinadas durante el trámite de la reforma pensional. El tribunal concluyó que no encontró una explicación constitucional o legal que justificara que se apartara de esa función en la mayoría de esas jornadas.

El fallo indicó que no se acreditaron ausencias, vacancias o una imposibilidad material que le impidiera ejercer la Presidencia del Senado. Para el Consejo de Estado, la reiteración de esa conducta no correspondió a un hecho aislado o circunstancial.

La decisión también incorporó la declaración entregada el 26 de agosto de 2024 por Olmedo López, entonces cabeza de la UNGRD. Según lo reseñado, López manifestó que la colaboración de Name durante el trámite de la reforma se expresó en la inclusión del proyecto a finales de 2023 para que pudiera discutirse en el período siguiente.

López también afirmó que Name dejaba el asiento de la Presidencia a Pizarro para facilitar el manejo de las plenarias. Ese testimonio fue uno de los elementos incluidos en el expediente revisado por el Consejo de Estado.

María José Pizarro alertó sobre vulneraciones a derechos por el presunto uso de datos personales de empleados en plataformas vinculadas a temas electorales - crédito Lina Gasca/Colprensa
María José Pizarro aseguró que las ausencias de Name dificultaron la conformación del quorum durante el trámite de la reforma pensional. - crédito Lina Gasca/Colprensa

Pizarro cuestionó las actuaciones de la entonces oposición

En su respuesta al medio, Pizarro sostuvo que la entonces oposición utilizó mecanismos para impedir o retrasar la discusión de la reforma pensional. La exsenadora afirmó que algunos integrantes de esos sectores celebraban esas acciones en redes sociales.

Durante meses la entonces oposición usó todo tipo de maniobras para impedir o retrasar el debate de la reforma pensional”, señaló Pizarro.

También afirmó que los congresistas opositores que asistieron a las sesiones contaron con garantías para intervenir en el debate y votar sus propuestas. La dirigente sostuvo que hubo espacios para que se discutieran las iniciativas presentadas por esas bancadas.

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