Fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que la Paz Total “no fue exitosa” y explicó qué falló en el proceso

La fiscal general explicó las dificultades que, según su perspectiva, tuvo el modelo de diálogos regionales durante las negociaciones. - crédito John Paz / Colprensa y REUTERS/Nathalia Angarita

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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que la Paz Total “no fue exitosa” y explicó cuáles fueron, desde su perspectiva, algunas de las principales dificultades que tuvo el proceso de negociación con grupos armados durante el Gobierno anterior.

En entrevista con Noticias Caracol, la funcionaria se refirió al diseño de los diálogos regionales, la suspensión de órdenes de captura para integrantes de las organizaciones que participaban en las mesas y las actuaciones que posteriormente adelantó la Fiscalía contra personas señaladas de continuar delinquiendo durante ese periodo.

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La declaración se produjo cuando el periodista le preguntó directamente si, en su concepto, la política de Paz Total había fracasado. Camargo respondió: “Esa paz total tuvo muchísimas dificultades para que fuese exitosa y no lo fue. Definitivamente no lo fue”.

Camargo cuestionó la planeación de los diálogos regionales

Para la fiscal, una de las principales dificultades estuvo en la manera como fueron planteados los diálogos regionales, debido a que el modelo implicaba mantener varias conversaciones abiertas de manera simultánea.

“Lo primero que yo creo es que haber planteado un modelo de diálogos regionales demandaba una gran capacidad de planeación, que yo la vi ausente, porque eso significa tener muchos diálogos abiertos simultáneamente”, explicó.

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Camargo también se refirió a las dificultades relacionadas con la interlocución con las estructuras armadas. Según indicó, es posible plantear acuerdos con quienes ejercen el mando de una organización, pero no necesariamente con los mandos medios.

A su juicio, esta dinámica llevó a conversaciones dispersas y se sumó a la falta de voluntad real de algunos actores criminales para alcanzar acuerdos de paz.

Camargo explicó que la suspensión cobijaba órdenes de captura nacionales, pero no aquellas emitidas con fines de extradición. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión de órdenes de captura durante las negociaciones

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue el efecto que tuvo la Paz Total sobre las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Camargo explicó que el proceso impidió que el ente investigador hiciera efectivas determinadas órdenes de captura contra personas que participaban directamente en las mesas de diálogo y que representaban a las organizaciones armadas.

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“Ese proceso no permitió que hiciéramos efectivas órdenes de captura contra personas que participaban de las mesas de diálogo, efectivamente, que normalmente son las personas que representan a esas organizaciones armadas”, señaló.

La fiscal relacionó esta situación con el marco establecido por la Ley 2272 de 2022, que, según explicó, dio continuidad durante cuatro años a la Ley 418 de 1997, utilizada como marco para las políticas de orden público y los procesos de paz de los diferentes gobiernos.

De acuerdo con Camargo, la aplicación de este mecanismo estaba relacionada con la decisión del Gobierno Nacional de adelantar conversaciones con determinadas organizaciones armadas.

El caso de alias Araña y las órdenes con fines de extradición

La fiscal explicó que la suspensión no cobijaba las órdenes de captura emitidas con fines de extradición. Como ejemplo, recordó el caso de alias Araña, cuya captura generó diferencias con el Gobierno Nacional debido a que sobre él existía una orden de este tipo.

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“La suspensión de las órdenes de captura no podía cobijar nada distinto a las órdenes de captura nacionales y no aquellas con fines de extradición”, afirmó.

Camargo sostuvo que ninguna persona que tuviera una orden de captura con fines de extradición tuvo suspendida esa orden como consecuencia de la Paz Total.

Camargo entregó cifras de las órdenes de captura ejecutadas en 2026 y mencionó procesos contra integrantes de distintas organizaciones armadas. - crédito Colprensa

Las capturas y actuaciones de la Fiscalía durante 2026

Camargo también rechazó que las actuaciones de la Fiscalía contra las organizaciones criminales hubieran comenzado únicamente con las ofensivas realizadas posteriormente en diferentes regiones del país.

La funcionaria explicó que el ente investigador continuó desarrollando acciones contra integrantes de estructuras criminales, aunque algunos actores que participaban directamente en las mesas de negociación tenían suspendidas sus órdenes de captura.

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Como parte de su explicación, entregó cifras sobre las actuaciones realizadas durante 2026. Según afirmó, la delegada contra el crimen organizado había ejecutado 1.375 órdenes de captura en lo corrido del año, mientras que en materia de seguridad territorial se habían ejecutado 4.900.

La fiscal señaló que estas actuaciones permitieron avanzar contra integrantes de diferentes organizaciones y mencionó como ejemplo los procedimientos adelantados contra miembros de los Conquistadores de la Sierra.

Camargo afirmó que algunos grupos continuaron delinquiendo

Durante la entrevista, el periodista también preguntó si la Fiscalía tenía elementos para demostrar que integrantes de grupos armados cuyas órdenes de captura habían sido suspendidas continuaron cometiendo delitos mientras participaban en las negociaciones.

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Camargo respondió afirmativamente y aseguró que la entidad había avanzado en la judicialización de esos hechos.

Como ejemplo mencionó al Frente 33, frente al cual, según explicó, la Fiscalía realizó imputaciones por hechos ocurridos entre enero y octubre de 2025 en el Catatumbo.

La fiscal señaló que durante ese periodo se presentaron asesinatos, desplazamientos forzados y ataques contra firmantes de paz y líderes sociales. Según indicó, esos hechos fueron judicializados y el proceso avanzó hacia la etapa de juicio.

También se refirió a Calarcá, quien, de acuerdo con la explicación de Camargo, fue citado a una audiencia de imputación y posteriormente declarado persona ausente debido a que no asistió. La Fiscalía le imputó delitos relacionados con hechos cometidos durante el periodo de las mesas de diálogo.

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La información encontrada en el computador de Calarcá

Otro de los asuntos abordados fue la información encontrada en el computador de Calarcá, luego de que el mismo medio revelara contenido obtenido del equipo cuando el señalado integrante de las disidencias estaba vinculado a las negociaciones y no tenía una orden de captura vigente.

Camargo explicó que la información hacía parte de una extracción forense, pero que los investigadores todavía no habían llegado al análisis de ese contenido específico.

Según la fiscal, el equipo encargado del caso tenía a su cargo otras investigaciones, entre ellas las relacionadas con hechos atribuidos al Frente 36 de las disidencias de las FARC en el Bajo Cauca antioqueño y el atentado contra policías en Amalfi.

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Cuando el periodista le preguntó si la Fiscalía no sabía que esa información estaba en el equipo, Camargo respondió: “No, nosotros no lo sabíamos”.

Posteriormente aclaró que la información fue recuperada y terminó sirviendo como base para la imputación contra Calarcá. Según explicó, los investigadores tenían acceso a la extracción forense, pero todavía no habían identificado y analizado ese contenido específico.

La fiscal explicó cómo la información obtenida mediante una extracción forense del equipo terminó siendo utilizada en la imputación contra Calarcá. - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

La conversación sobre “jugar a los congelados”

La entrevista también abordó una conversación atribuida al entonces comisionado de Paz Danilo Rueda con un vocero del Clan del Golfo, en la que se habló de “jugar a los congelados” frente a los operativos de las autoridades.

Camargo calificó esa conversación como “escandalosa”, aunque explicó que debía entenderse dentro del marco en el que se desarrollaban las mesas de diálogo.

La fiscal recordó que durante las negociaciones se establecieron ceses al fuego para algunas de las organizaciones participantes. Según señaló, estos fueron objeto de críticas porque, en determinados casos, se establecieron anticipadamente con el propósito de incentivar la participación en las conversaciones.

Ante la pregunta sobre si esa conversación podía derivar en una investigación, Camargo respondió que no, debido a que este tipo de actuaciones estaban amparadas por el marco establecido en la Ley 2272 de 2022.