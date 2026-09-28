Ministerio de Defensa exige entrega “inmediata y digna” del cuerpo de soldado asesinado en El Tambo y pide intervención del CICR

El soldado Idel José Torres Herrera murió durante los combates registrados en zona rural de El Tambo, Cauca. - crédito Europa Press/Sebastian Marmolejo

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La Tercera División informó que el cuerpo del soldado fue retirado del lugar de los enfrentamientos. - crédito @COL_EJERCITO/X

El Ministerio de Defensa exigió la entrega “inmediata y digna” del cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera, asesinado este domingo 27 de septiembre durante combates en zona rural de El Tambo, Cauca. La cartera señaló a la estructura ‘Carlos Patiño’ como responsable de retirar los restos del lugar de los enfrentamientos.

La denuncia se conoció después de que la Tercera División del Ejército Nacional informara que el cadáver no había podido ser recuperado. Según la institución militar, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 se enfrentaban con integrantes de esa estructura cuando se produjo un ataque con drones y armas de largo alcance.

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Ministerio de Defensa pidió la entrega del cuerpo

A través de su cuenta oficial de X, el Ministerio de Defensa rechazó lo ocurrido y reclamó que los restos del uniformado sean entregados a su familia.

“Asesinar a un integrante de la Fuerza Pública y luego llevarse su cuerpo es un acto de extrema gravedad y bajeza que no vamos a tolerar”, manifestó la cartera.

El Ministerio sostuvo que la situación también afecta el desarrollo de las actuaciones judiciales que deben realizarse tras la muerte del uniformado. Por esa razón, pidió que los restos sean recuperados para permitir los procedimientos correspondientes.

“Exigimos la entrega inmediata y digna del cuerpo de nuestro héroe”, afirmó la entidad.

La cartera agregó que la recuperación debe permitir que la Fiscalía adelante las actuaciones correspondientes y que la familia pueda recibir el cuerpo.

El Ministerio de Defensa pidió la intervención de organismos humanitarios para facilitar la recuperación de los restos. - crédito @mindefensa/X

Ejército explicó cómo ocurrieron los enfrentamientos

En su comunicado, la Tercera División indicó que los combates se desarrollaban entre las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 y miembros de la estructura ‘Carlos Patiño’.

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El Ejército señaló que durante las confrontaciones fue asesinado Torres Herrera y que posteriormente se produjo el retiro de su cuerpo.

“En desarrollo de la situación, y tras presentarse un ataque con drones y armas de largo alcance contra las tropas, el cuerpo de nuestro héroe fue sustraído del lugar de los hechos, impidiendo hasta el momento su recuperación”, indicó la institución.

La situación, según el Ejército, ha impedido que la Fiscalía pueda realizar los actos urgentes necesarios para la investigación penal.

Ejército se refirió al Derecho Internacional Humanitario

La institución militar sostuvo que el retiro, traslado y retención del cadáver vulneran las disposiciones relacionadas con el trato digno de las personas que mueren durante las hostilidades.

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En su comunicado, afirmó que estas conductas “constituyen crímenes de guerra en el marco del Derecho Internacional Humanitario” y citó el Estatuto de Roma, los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977.

El Ejército también hizo referencia a la norma 113 del derecho internacional consuetudinario, según la cual las partes de un conflicto deben adoptar medidas para garantizar un trato digno a los restos de quienes mueren durante las hostilidades.

Estas consideraciones hacen parte de la posición expresada por la institución militar sobre los hechos denunciados.

El Ejército y el Ministerio de Defensa señalaron a la estructura ‘Carlos Patiño’ en relación con los hechos ocurridos en El Tambo. - crédito AFP

La institución mencionó posibles delitos

Además de la referencia al Derecho Internacional Humanitario, el Ejército señaló posibles implicaciones de los hechos bajo la legislación colombiana.

De acuerdo con la Tercera División, la conducta podría constituir, además del homicidio, el delito de irrespeto a cadáveres, contemplado en el artículo 204 del Código Penal.

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La institución también mencionó posibles conductas relacionadas con el ocultamiento de evidencia, destrucción de material probatorio y obstrucción a la justicia, y citó disposiciones de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004.

El Ejército precisó que la eventual configuración de otras conductas dependerá de las circunstancias que rodearon el retiro del cadáver.

Condiciones meteorológicas dificultan las labores

Las condiciones en la zona también han afectado las operaciones para recuperar los restos del soldado.

Según la Tercera División, “las condiciones meteorológicas adversas han limitado el ingreso de apoyo aéreo”, una situación que ha dificultado el acceso al sector donde ocurrieron los enfrentamientos.

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Ante este escenario, la institución solicitó la intervención de organismos humanitarios y señaló que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) brindará mediación para facilitar la recuperación.

El Ejército también pidió la participación de la Defensoría, autoridades civiles y otras instituciones competentes.

Gobierno pidió respetar la dignidad del uniformado

El Ministerio de Defensa relacionó la recuperación del cuerpo con las garantías de dignidad previstas para quienes mueren en el marco de las hostilidades y con el derecho de sus familiares a despedirlo.

“El Derecho Internacional Humanitario protege la dignidad de quienes mueren en medio de las hostilidades. Idel José Torres Herrera merece regresar con su familia, que tiene derecho a despedirlo con dignidad”, expresó la cartera.

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El Ministerio reiteró el llamado al CICR, la Defensoría y las autoridades competentes para facilitar la recuperación de los restos y permitir que la Fiscalía adelante los procedimientos correspondientes.

Por su parte, la Tercera División informó que las tropas continúan desplegadas en el sector y expresó sus condolencias a la familia del soldado profesional, mientras se mantienen las gestiones para lograr la recuperación y entrega de su cuerpo.