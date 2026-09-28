Colombia

El Ideam prevé una semana de lluvias y tormentas en gran parte de Colombia, con alertas por deslizamientos

La autoridad meteorológica anticipó precipitaciones de moderadas a fuertes, con actividad eléctrica y riesgos por crecientes e inestabilidad del terreno, mientras algunos sectores registrarán temperaturas superiores a los valores habituales de la época

El debilitamiento del fenómeno de El Niño, se evidencia con la presencia de más precipitaciones en el país - crédito Colprensa
El Ideam anticipó lluvias de moderadas a fuertes y mantiene alertas por deslizamientos en 371 municipios de Colombia - crédito Colprensa
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipó que la última semana de septiembre estará marcada por lluvias de moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y riesgos asociados a crecientes e inestabilidad del terreno en varias regiones de Colombia.

La entidad mantiene alertas por deslizamientos en 371 municipios, además de advertencias por oleaje, vientos e incendios forestales.

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El pronóstico contempla precipitaciones recurrentes en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, junto con lluvias ocasionales en la Amazonía. En paralelo, algunos sectores del país tendrían temperaturas por encima de los valores habituales para esta época, un contraste que mantiene bajo vigilancia a los organismos de gestión del riesgo.

Las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de nubosidad durante los próximos días. El Ideam también informó que realiza seguimiento a la onda tropical número 52, ubicada sobre el centro del territorio nacional y con desplazamiento hacia el occidente. El sistema podría llegar al área insular en la tarde del 29 de septiembre.

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La región Caribe tendrá aguaceros y alertas en el mar

Los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira figuran entre las zonas con mayor probabilidad de lluvias. Los aguaceros podrían presentarse sobre todo en las tardes y las noches, aunque se esperan intervalos secos en algunas jornadas.

El archipiélago de San Andrés experimenta lluvias torrenciales con niveles de agua elevados por formación ciclónica en el Caribe - crédito AFP
La región Caribe registrará aguaceros junto a alertas naranjas por oleaje y viento en la plataforma marítima - crédito AFP

El paso de la onda tropical número 52 mantendrá las condiciones favorables para las precipitaciones en la región Caribe, el norte y el occidente de la región Andina, la región Pacífica y la plataforma marítima del Caribe colombiano, según el Ideam.

La entidad mantiene alertas naranjas por oleaje y viento en sectores del mar Caribe colombiano, una condición que puede afectar la navegación, la pesca y otras actividades en el mar. Las autoridades recomendaron a las embarcaciones y comunidades costeras seguir los boletines meteorológicos.

A pesar de las lluvias previstas, áreas del oriente de la región Caribe podrían registrar temperaturas elevadas y una alta sensación térmica durante las horas de la tarde.

Antioquia, Santander y Cundinamarca tendrán precipitaciones durante varios momentos del día

La región Andina tendrá una semana con abundante nubosidad y lluvias de intensidad variable. El pronóstico incluye a Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y los departamentos del Eje Cafetero.

En el departamento, por otra parte, se registran 1.322 familias afectadas en estos primeros días del 2026 - crédito Dagrd
La región Andina prevé precipitaciones de intensidad variable con riesgos de movimientos en masa en zonas de montaña- crédito Dagrd

Las precipitaciones tendrían mayor presencia en las tardes, aunque podrían ocurrir en otros momentos de la jornada. Este escenario requiere atención en corredores viales y áreas rurales de montaña, donde el aumento de la humedad en los suelos puede elevar el riesgo de movimientos en masa.

El Ideam informó que continúan activas alertas por deslizamientos en 371 municipios del país. Antioquia, Santander, Chocó y Nariño aparecen entre los departamentos con mayores reportes de amenaza.

Los organismos de emergencia aconsejaron a las comunidades revisar el estado de taludes, evitar transitar por zonas afectadas por derrumbes y avisar a las autoridades ante grietas, desprendimientos de tierra o cambios en el caudal de quebradas y ríos.

Bogotá tendrá cielo cubierto, lloviznas y máximas cercanas a 19 °C

En Bogotá, el panorama será predominantemente nublado. El Ideam prevé lloviznas y lluvias ligeras en distintos momentos de la semana, con mayor posibilidad en localidades del norte, occidente y sur de la ciudad.

Bogotá espera una temperatura mínima de 11 °C y lluvias principalmente en el centro, norte y occidente durante la jornada electoral - crédito Idiger
Bogotá mantendrá cielo cubierto con lloviznas intermitentes y temperaturas máximas cercanas a los 19 °C - crédito Idiger

Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme podrían registrar precipitaciones intermitentes. Las mañanas conservarían un ambiente fresco y con nubosidad abundante.

Las temperaturas máximas rondarían los 19 °C (66,2 °F). La recomendación para los habitantes de la capital es consultar las actualizaciones diarias del pronóstico, en especial antes de desplazamientos largos o actividades al aire libre.

El Pacífico y la Amazonía seguirán bajo la influencia de las lluvias

La región Pacífica continuará entre las áreas con mayor presencia de lluvias. Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño tendrían aguaceros de diferente intensidad, algunos acompañados de actividad eléctrica.

En el Pacífico colombiano también siguen vigentes alertas por pleamares hasta el 3 de octubre. Las comunidades ubicadas en sectores costeros deberán atender las orientaciones de las autoridades locales ante la posibilidad de afectaciones en zonas bajas.

El Ideam prevé lluvias en gran parte de Colombia durante el fin de semana del 21 de junio, incluida la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa
La región Pacífica registrará aguaceros con actividad eléctrica y alertas por pleamares hasta el 3 de octubre - crédito Colprensa

En la Amazonía se esperan períodos secos en algunos sectores, aunque Caquetá y Putumayo podrían tener lluvias persistentes. Guaviare, Guainía, Amazonas y Vaupés tendrían precipitaciones ocasionales.

Las autoridades vigilan cuencas por crecientes súbitas e inundaciones

El Ideam mantiene vigilancia sobre varias cuencas y subzonas hidrográficas debido a la posibilidad de crecientes súbitas e inundaciones. La entidad pidió evitar el cruce de ríos y quebradas cuando aumenten sus niveles, incluso si las lluvias no ocurren en el mismo lugar.

El panorama incluye además alertas por incendios en más de un centenar de localidades, una señal de los contrastes climáticos que atraviesan distintas zonas del territorio colombiano. La combinación de lluvias intensas, altas temperaturas y períodos secos exige seguimiento permanente por parte de las autoridades y las comunidades.

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