El Comité Internacional de la Cruz Roja recuperó el cuerpo del soldado Idel Torres, muerto en combates con disidencias en El Tambo, Cauca

El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió los restos del militar en Huisitó, zona rural de El Tambo, Cauca, tras los combates con la estructura Carlos Patiño - crédito @luchovoltios/ X

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El cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera fue recuperado el lunes 28 de septiembre de 2026 por una misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), luego de que integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, lo entregaran en Huisitó, corregimiento de El Tambo, Cauca.

Con la entrega, se espera que avance el traslado hacia Popayán y que sus familiares puedan recibir el cuerpo para realizar las honras fúnebres.

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Torres Herrera, integrante de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 4 de la Tercera División del Ejército Nacional, murió durante los combates que se registraron el domingo 27 de septiembre en una zona rural de El Tambo. De acuerdo con la información divulgada por la institución militar, tropas oficiales sostuvieron enfrentamientos con miembros de la estructura que tiene presencia en el sur del departamento.

El Comité Internacional de la Cruz Roja recuperó el cuerpo del soldado Idel José Torres Herrera en el corregimiento de Huisitó, Cauca - crédito @luchovoltios / X

La entrega se concretó tras las solicitudes de las Fuerzas Militares para que organismos humanitarios y autoridades civiles facilitaran la recuperación de los restos. La institución castrense había informado que, después de la muerte de Idel José Torres Herrera, integrantes del grupo armado retiraron el cuerpo del sitio donde ocurrieron los enfrentamientos.

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Según las versiones recogidas por medios locales, en la diligencia participaron delegados del Cicr, habitantes del sector y miembros de la estructura armada. La misión tuvo como objetivo recibir el cuerpo y garantizar las condiciones para su traslado, en medio de las dificultades de acceso a la región.

El Ejército Nacional denunció que miembros de las disidencias de las FARC retiraron el cadáver de la zona donde ocurrieron los combates - crédito @luchovoltios / X

Las autoridades habían señalado que el mal tiempo y las condiciones geográficas complicaron las labores en terreno, incluido el apoyo aéreo. Durante el acto, un integrante de la estructura Carlos Patiño leyó un mensaje en el que afirmó que la entrega respondía a un gesto de respeto hacia la familia del militar. El vocero también cuestionó las circunstancias de la muerte de Torres Herrera y pidió a los allegados del soldado que solicitaran investigaciones.

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Esas afirmaciones corresponden a la versión del grupo armado y deberán ser verificadas por las autoridades judiciales. Las circunstancias exactas en las que murió el uniformado continúan bajo investigación.

El Ejército denunció que el cuerpo fue retirado tras los combates

Antes de la entrega, el Ejército manifestó que la permanencia del cuerpo fuera de su control impedía los procedimientos iniciales que deben adelantar la Fiscalía General de la Nación y las autoridades forenses. Entre esas diligencias están los actos urgentes y la recolección de elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos.

El integrante de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 4 falleció durante enfrentamientos armados registrados en el municipio de El Tambo - crédito @COL_EJERCITO / X

La institución también sostuvo que el traslado y la retención de los restos mortales de un combatiente muerto pueden afectar las normas del Derecho Internacional Humanitario, que contemplan la obligación de respetar a las personas fallecidas en medio de las hostilidades y de facilitar su recuperación.

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Posteriormente, el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, confirmó a través de un mensaje publicado en X que el cuerpo del soldado regresaría con su familia tras la intervención humanitaria.

El mayor general Erik Rodríguez Aparicio afirmó que el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario no legitima las acciones de los grupos al margen de la ley - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

“Que quede claro: cumplir una obligación del Derecho Internacional Humanitario no legitima a ninguna estructura armada ilegal ni borra las acciones cometidas por fuera de la ley. Nuestro soldado profesional Idel José Torres Herrera regresa hoy con su familia. Su cuerpo, sustraído tras los combates en El Tambo, Cauca, fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja”, señaló el oficial.

El alto oficial también expresó acompañamiento a los allegados del uniformado fallecido. “A la familia de nuestro soldado profesional, nuestro abrazo y acompañamiento. Su sacrificio honra el uniforme y el país que juró defender. Finalmente, la recuperación del cuerpo permitirá activar los procedimientos de traslado, identificación forense y entrega a sus familiares.

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