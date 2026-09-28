Bogotá tendrá dos meses de música en vivo; más de 500 artistas llegarán a 33 espacios en 7 localidades: conozca la programación

Bogotá albergará a más de 500 artistas en diez rutas de música en vivo entre octubre y noviembre de 2026 - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

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Bogotá reunirá a más de 500 artistas en una programación de música en vivo que se extenderá del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2026, con horarios nocturnos, espacios independientes y diez rutas en siete localidades. La agenda, impulsada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, incluirá actividades de acceso público en parques, salas, comercios culturales y otros escenarios de la capital.

La programación comenzará el miércoles 1 de octubre, Día de la Música, y seguirá el 2 y 3 de octubre con el Fin de Semana 24/7. Durante esos dos meses, las rutas activarán más de 33 espacios en Kennedy, Bosa, Suba, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria, con propuestas de distintos géneros y formatos.

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Bogotá tendrá diez Rutas de Música en Vivo 24/7 entre octubre y noviembre, desarrolladas por proyectos ganadores de la Beca LEP Ruta Música en Vivo 24/7. Los circuitos reunirán 150 agrupaciones y proyectos musicales, con funciones en horarios extendidos para ampliar la circulación de artistas y la actividad de escenarios culturales de la ciudad.

El Día de la Música abrirá la programación el 1 de octubre

El Parque de los Hippies recibirá desde las 4:00 p. m., a artistas vinculados a la Beca de Circulación para Jóvenes Emergentes del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). La jornada contará con las presentaciones de Mia Antonella, Salié, El Suur Global, Sur Páramo y Béni Thiago.

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La programación se extenderá del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2026, con actividades de acceso público en más de 33 espacios de siete localidades de la capital - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

La programación del Día de la Música también se distribuirá en tres espacios culturales. Entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m., Mr. Bum, en la carrera 6 #116-56, tendrá a Maicol Parra Trío y Martínache; Disco Jaguar, en la avenida carrera 7 #59-30, contará con Aroloops, La Infiel y La Triste; y Stereolab, en la avenida carrera 7 #61-38, presentará a Tao Gómez y La Isabella.

El Parque de los Periodistas, en el eje ambiental entre las calles 13 y 17, albergará el Mercado del Vinilo y la Zona de Arte y Emprendimiento (ZAE) entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. El espacio reunirá a sellos discográficos independientes, distribuidoras, coleccionistas, diseñadores de arte gráfico musical y emprendimientos vinculados con las artes y la cultura. La actividad continuará el 2 de octubre.

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El secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo Escobar, afirmó que la estrategia busca ampliar los momentos y lugares de acceso a la oferta cultural. “Estamos ampliando las oportunidades para que la ciudadanía se encuentre con la música, las artes y el patrimonio en distintos momentos del día y de la noche”, señaló.

Música, patrimonio y actividades nocturnas durante el fin de semana 24/7

El jueves 2 de octubre se realizará una Tarde Cultural en la Plazoleta de los Talentos, ubicada en la carrera 5 #12C-40, entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m. Ese mismo día, el Distrito Creativo Diverso La Playa será sede del encuentro Craw House, denominado 5 Fases de Producción: Eventos de Música en Vivo, de 5:00 p. m. a 1:00 a. m.

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La estrategia distrital busca extender la agenda cultural en horarios madrugadores, apoyando a comercios independientes e incrementando la asistencia de público en sectores creativos tras los buenos resultados en previas ediciones - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Casa de las Flores, en la diagonal 59 #22-33, organizará una Noche Caleña desde las 7:00 p. m. hasta la 1:00 a. m. La agenda del viernes también mantendrá el Mercado del Vinilo y el escenario móvil en el Parque de los Periodistas, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

El sábado 3 de octubre se desarrollará el Día REI de la Red de Espacios Independientes de Idartes, con actividades en diversos puntos de Bogotá desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. La agenda incluirá además una Ruta de Café en Candelaria Centro, en la carrera 5 #12C-40, entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m.

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El Parque San Luis, en Teusaquillo, será escenario del Festival Repararte, programado entre las 10:00 a. m. y las 8:00 p. m. La jornada combinará actividades culturales y recreativas dentro del Fin de Semana 24/7, que también contempla recorridos nocturnos y circuitos por los Distritos Creativos de Teusaquillo y Fontibón.

Según la Secretaría de Cultura, el antecedente inmediato de esta estrategia fue el Sábado 24/7 realizado en mayo. En esa edición participaron más de 130 artistas y gestores culturales, unas 1.200 personas asistieron a actividades en cinco localidades y los espacios vinculados registraron un aumento del 50% en sus ventas.

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Las rutas, desarrolladas por ganadores de la Beca LEP, reunirán 150 agrupaciones y proyectos musicales en Kennedy, Bosa, Suba, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria hasta el 30 de noviembre - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

10 rutas y Rock al Parque ampliarán la oferta de octubre

Las 10 rutas previstas hasta el 30 de noviembre abarcarán géneros como músicas del Caribe y el Pacífico, folclor andino y de raíz, rap, trap, hip hop, ska, reggae, dub, rock, punk, jazz, swing, electrónica, tropical bass, folktrónica y fusiones afrolatinas.

Entre los artistas y agrupaciones anunciados figuran 1280 Almas, Cabas, Cimarrón, Gaiteros de San Jacinto, Tribu Baharú, Velandia, PNO de Tres Coronas, La Mojarra Eléctrica, Fatso, La Ramona & Lalo Cortés, Frank Takuma y Solitario Soldado. Las rutas forman parte de una oferta que también incluye becas de circulación, giras nacionales, internacionales y por Bogotá.

La agenda de octubre sumará la edición 30 de Rock al Parque, que se realizará el 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar. El festival contará con más de 60 agrupaciones y artistas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, junto con bandas y solistas de la escena colombiana.

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La tradicional cita musical en el Parque Simón Bolívar reunirá a decenas de agrupaciones internacionales y nacionales durante tres jornadas de octubre, con un cartel de bandas destacadas y representación femenina - crédito Rock al Parque

El cartel internacional incluye a Mon Laferte, Editors, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Los Bunkers, Bandalos Chinos, Gondwana, Porter, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra. La programación tendrá una participación femenina equivalente al 32% de los artistas, con 21 agrupaciones confirmadas.