Colombia

Qué falta para que entre en operación el TransMiCable de San Cristóbal en diciembre de 2026: distritó entregó detalles clave

La línea de 2,87 kilómetros movilizará hasta 4.000 pasajeros por hora y sentido, con una demanda estimada de 34.000 personas al día y beneficios para más de 400.000 habitantes de Bogotá

El TransMiCable de San Cristóbal entraría en operación a finales de diciembre de 2026 tras alcanzar un 94% de avance - crédito IDU
El TransMiCable de San Cristóbal entraría en operación a finales de diciembre de 2026 tras alcanzar un 94% de avance - crédito IDU
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El TransMiCable de San Cristóbal entraría en operación a finales de diciembre de 2026, después de que TransMilenio complete el empalme de la infraestructura y el operador termine su fase de alistamiento. La construcción principal ya está terminada, pero siguen pendientes varias intervenciones claves del sistema aéreo.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó el 18 de septiembre de 2026 que las estaciones y los componentes técnicos del sistema cumplen las condiciones para iniciar la entrega a Transmilenio. El contrato, que la actual administración recibió con un avance de 5,52%, llegó al 94%, según el alcalde.

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La entrada en servicio del TransMiCable depende ahora de la preparación del operador, no de las obras urbanas aún pendientes. Esos trabajos se concentrarán cerca de las torres tres, cuatro, cinco y seis, y alrededor de las estaciones La Victoria y Senderos de Altamira, sin interferir con las pruebas ni con la implementación del sistema.

La administración distrital recibió el proyecto con una ejecución de 5,52% y aseguró que las estaciones y los equipos cumplen los requisitos para su entrega al sistema de transporte masivo - crédito IDU
La administración distrital recibió el proyecto con una ejecución de 5,52% y aseguró que las estaciones y los equipos cumplen los requisitos para su entrega al sistema de transporte masivo - crédito IDU

El sistema terminó las pruebas y avanza hacia su entrega

Galán señaló que la infraestructura de transporte concluyó las verificaciones previstas. “La obra del TransMiCable de San Cristóbal es una realidad. Terminamos con éxito las pruebas. Ahora inicia la fase de alistamiento del operador”, explicó.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las pruebas finalizaron con éxito y comprobaron el cumplimiento de la normativa vigente. Con ello, las cabinas pueden recorrer los 2,87 kilómetros de la línea que conectará las estaciones Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio.

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El director del IDU, Orlando Molano, indicó que ya están instaladas las 144 cabinas para la operación y cuatro vehículos de reserva. El sistema movilizará hasta 4.000 pasajeros por hora y sentido y tendrá una demanda estimada de 34.000 usuarios diarios.

Las 144 cabinas instaladas reducirán los tiempos de desplazamiento de 50 a 10 minutos en la localidad de San Cristóbal - crédito IDU
Las 144 cabinas instaladas reducirán los tiempos de desplazamiento de 50 a 10 minutos en la localidad de San Cristóbal - crédito IDU

Molano afirmó que los trayectos pasarán de tomar entre 45 y 50 minutos a unos 10 minutos. Galán señaló que más de 400.000 personas se beneficiarán de la reducción de los tiempos de desplazamiento, calculada en hasta 72%.

El gerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, destacó la conexión de la línea con el portal 20 de Julio y la cercanía de la estación Senderos de Altamira con el Parque Entre Nubes. “Los bogotanos y todos aquellos que visiten Bogotá van a poder disfrutar del medio ambiente y conectar con un sistema moderno, eficiente y seguro”, indicó.

Espacio público, zonas verdes y gimnasio: las obras pendientes

Las actividades por terminar incluyen la adecuación de espacio público junto a las torres tres, cuatro, cinco y seis, además de intervenciones en los alrededores de La Victoria y Senderos de Altamira. Las tareas continuarán mientras TransMilenio revisa la infraestructura y prepara la entrada del sistema a su red.

Las intervenciones pendientes en el espacio público y el gimnasio de calistenia continuarán sin afectar las pruebas del sistema - crédito IDU
Las intervenciones pendientes en el espacio público y el gimnasio de calistenia continuarán sin afectar las pruebas del sistema - crédito IDU

También está pendiente el gimnasio de calistenia previsto junto a la torre 13, cerca de la estación La Victoria. Esta terminal será la estación motriz de la línea y tiene 5.880 metros cuadrados construidos, tres niveles y mezzanine; además de 395 paneles solares en su cubierta.

La estación 20 de Julio cuenta con 2.660 metros cuadrados distribuidos en tres niveles para cuartos técnicos, oficinas y plataforma de abordaje. También dispone de 270 paneles solares, un puente peatonal de 61 metros de longitud y 3,6 metros de ancho, y un edificio de conexión con la plataforma de alimentadores.

Senderos de Altamira tiene 8.195 metros cuadrados construidos en tres niveles y 373 paneles solares. Allí estará el área de parqueo de las cabinas. Los nombres de las tres estaciones fueron elegidos por la comunidad durante la construcción de las torres y terminales.

El componente ambiental contempla conservar 14 árboles, trasladar 24 y sembrar 77 nuevos ejemplares, cuyas actividades silviculturales comenzarán próximamente. El proyecto incluye guayacanes de Manizales, pino romerón, arrayanes blancos, chicalá amarillo, robles australianos y calistemos llorón.

Infografía con una ilustración del teleférico TransMiCable sobre un barrio urbano y seis recuadros con íconos sobre obras y vegetación.
La incorporación a la red depende del empalme técnico que realizará TransMilenio y de la preparación de la firma operadora, luego de que las verificaciones de la línea concluyeran satisfactoriamente - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las obras sumarán 1.652,47 metros cuadrados de jardinería y cuatro Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) de tipo alcorque, destinados a reducir los caudales durante los picos de lluvia.

El operador tendrá un contrato por más de 10 años

TransMilenio informó el 4 de septiembre que adjudicó la operación a la Promesa de Sociedad Futura mi Cable San Cristóbal por $390.000 millones. El contrato tendrá una vigencia de 10 años y cuatro meses, a partir de la recepción de la infraestructura construida por el IDU.

El operador reúne a Gran Américas S.A.S., Mi Teleférico e Inteckno S.A.S. Gran Américas tiene experiencia en la operación de buses zonales y troncales del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, incluida la unidad funcional Usme III.

El consorcio operador reúne experiencia en las rutas zonales de Bogotá y en la red de teleféricos de La Paz y El Alto - crédito Transmilenio
El consorcio operador reúne experiencia en las rutas zonales de Bogotá y en la red de teleféricos de La Paz y El Alto - crédito Transmilenio

Mi Teleférico aportará su experiencia en la red de teleféricos que conecta La Paz y El Alto, en Bolivia. Por su parte, Inteckno S.A.S. participará en el soporte técnico, la consultoría, la ingeniería, el mantenimiento predictivo y el montaje de sistemas de transporte por cable.

La infraestructura incluye 21 torres de acero de entre 11 y 45 metros de altura, fabricadas en Austria. Actualmente, 278 personas continúan vinculadas a las obras, después de que el proyecto alcanzara más de 340 trabajadores operativos, con 63% de la mano de obra no calificada procedente de San Cristóbal.

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