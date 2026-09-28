Ministerio de Salud anunció millonaria inversión para atender a más de 1.400 pacientes críticos en San Andrés y Providencia

Las autoridades trabajan por garantizar la salud en la isla - crédito Colprensa

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Durante el último fin de semana de septiembre de 2026, el Ministerio de Salud reiteró que está trabajando por priorizar a 1.462 pacientes en condición crítica de San Andrés y Providencia; un plan que se espera implementar en los próximos tres meses.

De acuerdo con el reporte oficial, el fin de esta iniciativa busca acelerar tratamientos, medicamentos y procedimientos pendientes, reforzar la atención a distancia, así como ampliar la capacidad de traslado en el Archipiélago.

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La agenda territorial fue encabezada el 25 de septiembre de 2026 por la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, en ese momento se realizó la revisión de proyectos por cerca de $180.000 millones. De ese total se espera que sean destinados $90.000 millones para San Andrés y otros $90.000 millones para Providencia.

La estrategia responde a dificultades en la infraestructura, la gestión hospitalaria, el suministro de medicamentos e insumos, la disponibilidad de personal sanitario, las obligaciones pendientes de las EPS y la capacidad de los servicios locales para atender directamente a los habitantes de las islas.

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Las autoridades plantearon su agenda para la región - crédito Minsalud / X

Impulsarán la atención remota por parte de especialistas en diferentes áreas

San Andrés recibirá una ambulancia en noviembre de 2026 para fortalecer el traslado de pacientes y la respuesta de la red de salud. El Ministerio de Salud y Protección Social también evalúa incorporar una segunda unidad para atender las emergencias que puedan llegar a presentarse en la zona.

Del mismo modo, la falta de especialistas con presencia permanente llevó a plantear el fortalecimiento de la telemedicina y la teleasistencia, mediante el uso de la conectividad del Archipiélago, por la que se ha trabajado a lo largo de los años. Estas herramientas complementarán la atención presencial.

En el comunicado oficial de la entidad se indicó que la ministra recorrió el Hospital Departamental de San Andrés y el Hospital de la Isla de Providencia, y participó en la Audiencia Pública sobre la Crisis de Salud en las Islas. Allí se reunió con autoridades locales, trabajadores sanitarios, veedores y miembros de la comunidad para escuchar sus inquietudes y necesidades y así continuar trabajando por la región.

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“Venimos a entender qué ha sucedido con la red hospitalaria y a ratificar el compromiso de hacer presencia en los territorios y llevar salud a todos”, afirmó Vesga después de la visita.

Se planteó fortalecer la atención de pacientes con apoyo de la tecnología - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La gestión de recursos y los puestos de salud también estarán bajo revisión

Los recursos previstos para las dos islas requerirán condiciones administrativas y de gestión que permitan convertir las inversiones en mejoras efectivas de los servicios de salud, de acuerdo con lo revelado por el Ministerio.

Del mismo modo, se indicó que la cartera planteó solicitar el acompañamiento de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para revisar el manejo de recursos, la gestión hospitalaria, la situación de los puestos de salud de La Loma y San Luis, y la actuación de las aseguradoras que operan en el Archipiélago, con el fin de evitar que estos sean desviados y que la comunidad pueda verse afectada por la corrupción.

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Las autoridades esperan beneficiar a los usuarios - crédito @AnaVesga_G / X

Finalmente, en el documento oficial se indicó que las acciones se articularán con la Gobernación, las alcaldías, las secretarías de salud, los hospitales y el personal del sector, con seguimiento a los compromisos que se definieron en medio de la visita.

Ante esta promesa, los ciudadanos también quedaron atentos y serán los primeros en reportar cualquier situación que se presente con referencia a la salud, tal como lo han hecho en las denuncias realizadas a través de los medios locales y de las redes sociales, con el fin de exponer las principales problemáticas en el área de la salud que los han aquejado durante décadas.

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