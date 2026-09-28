Bogotá ofrece 1.840 vacantes laborales para la última semana de septiembre: 1.420 oportunidades están dirigidas a mujeres

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico dispusieron 1.840 vacantes de empleo para la última semana de septiembre y los primeros días de octubre - crédito Alcaldía de Bogotá

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Estarán disponibles 1.840 vacantes de empleo en Bogotá entre el lunes 28 de septiembre y el sábado 3 de octubre, mediante la estrategia de empleabilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La oferta del sector privado incluye puestos administrativos, operativos, técnicos y de servicios.

Los puestos de trabajo se ofertarán a través de dos mecanismos: 1.540 vacantes publicadas en el Servicio Público de Empleo y 300 disponibles en una jornada presencial. La convocatoria reúne opciones para personas con y sin experiencia, profesionales, jóvenes, mayores de 50 años y personas con discapacidad.

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La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que hay 368 oportunidades para quienes no cuentan con experiencia laboral y 254 para perfiles profesionales. También indicó que la oferta incluye 1.420 puestos dirigidos a mujeres, 1.183 para jóvenes de 18 a 28 años, 357 para mayores de 50 años y 140 para personas con discapacidad.

“Tenemos vacantes para personas con distintos perfiles y experiencias”, indicó López Uribe. La funcionaria añadió que la entidad busca que más personas accedan a un empleo formal.

La Agencia de Empleo de Bogotá organizó una jornada presencial el jueves 1 de octubre en el Salón Comunal de Veraguas para ofrecer 300 vacantes del sector de la construcción - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Jornada presencial y orientación laboral en Bogotá

La Agencia de Empleo de Bogotá realizará una jornada presencial el jueves 1 de octubre, entre las 8:00 a. m., y las 2:00 p. m., en el Salón Comunal de Veraguas, ubicado en la calle 4A #32A-75. Allí se ofrecerán 300 oportunidades laborales.

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La actividad tendrá puestos para soldador(a), oficial de obra, oficial de estructura metálica, oficial de mampostería, técnica(o) eléctrica(o), maestro(a) de obra, ingeniera(o) de calidad y ayudante de obra.

La Unidad Móvil de Empleo atenderá durante la semana en la localidad de Barrios Unidos, en la Universidad Los Libertadores, situada en la calle 63B #16-71. El servicio estará disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m., a 4:00 p. m., y el sábado, de 8:00 a. m., a 12:00 p. m.

En ese punto, las personas podrán recibir orientación ocupacional gratuita, registrar su hoja de vida en la plataforma de empleo y obtener asesoría sobre oportunidades de trabajo y formación.

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Las ofertas del sector privado abarcan cargos operativos, técnicos, administrativos y profesionales en áreas como salud, contabilidad, tecnología y logística - crédito Alcaldía de Bogotá

Vacantes disponibles en Bogotá

Entre los cargos reportados se encuentran:

Agente de call center trilingüe.

Agente bilingüe.

Asesor(a) de servicio al cliente.

Asesor(a) comercial.

Asesor(a) de cobranza.

Soporte técnico.

Ejecutiva(o) de finanzas.

Operario(a) de piscina.

Auxiliar de infraestructura.

Auxiliar de admisiones y registro.

Auxiliar de patología.

Auxiliar de planta de alimentos.

Auxiliar de servicios generales.

Auxiliar de archivo.

Programadora de automatización.

Auxiliar de enfermería.

Cosmetólogo(a).

Auxiliar de operaciones.

Analista contable.

Auxiliar contable.

Conductora o conductor.

Asistente logístico(a) e inventarios.

Operaria(o) de maquinaria para diseño e impresión.

Auxiliar de facturación.

Auxiliar de documentación técnica.

Operario(a) de producción.

Operador(a) de padrón.

Analista de crédito.

Líder comercial.

Contadora o contador.

Supervisor(a) de aseo hospitalario.

Formador(a) de operarios de aseo.

Asistente de operaciones.

Directora administrativa.

Gerente de cuentas.

Ingeniera inspectora de calidad.

Administradora de tienda.

Médico(a).

Ejecutiva(o) comercial.

Asesor(a) de experiencia al cliente.

Analista de contabilidad.

Promotor(a) técnico(a)-comercial.

Coordinadora comercial B2B.

Coordinador(a) de contact center.

Auxiliar de dietas.

Community Manager.

Auxiliar de producción.

Abogada(o).

Administradora ejecutiva.

Traductora especializada.

Analista de compras.

Analista de enlace operativo.

Asistente de recursos humanos.

Coordinadora de gestión financiera.

Coordinadora de obra.

Ingeniera(o) eléctrica(o).

Ingeniera(o) de seguridad en obra.

Inspectora(o) SST.

Ingeniero(a) de obra.

Gerente de operaciones.

Jefe(a) de enfermería.

Camillero(a).

Contador(a) junior.

Analista de tesorería.

Abogada(o) de procesos ejecutivos e insolvencia.

Nutricionista.

La convocatoria laboral contempla puestos específicos para mujeres, jóvenes, mayores de 50 años, personas con discapacidad y aspirantes sin experiencia previa - crédito Luisa González/REUTERS

Las vacantes del Sena en Bogotá y el país

El Servicio de Empleo del Sena mantiene 22.450 vacantes laborales en todo el país antes de finalizar septiembre. Bogotá concentra 7.174 oportunidades, seguida por Antioquia, con 2.734; Cundinamarca, con 2.438; y Valle del Cauca, con 2.202.

En la capital, las áreas con más puestos son ventas y servicios, con 3.315 vacantes; finanzas y administración, con 1.587; operación de equipos, transporte y oficios, con 789; y procesamiento, fabricación y ensamble, con 419.

También hay ofertas en salud, ciencias naturales, arte, cultura, deportes y ocupaciones de dirección y gerencia. Los salarios dependen del cargo, la ciudad y las responsabilidades: en Bogotá, un director de abastecimiento puede recibir entre $6.000.001 y $8.000.000 mensuales.

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El Sena informó que su plataforma permite filtrar las vacantes por departamento, área de desempeño, experiencia y modalidad de trabajo, incluidas opciones de teletrabajo. Las personas pueden adjuntar certificados en PDF y actualizar sus datos personales, académicos y laborales en cualquier momento.

El Servicio Nacional de Aprendizaje registra 22.450 vacantes abiertas en Colombia, con la mayor concentración de puestos ubicada en la capital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Quienes quieran postularse a las vacantes del Servicio Nacional de Aprendizaje deben ingresar a https://ape.sena.edu.co/, crear un usuario con su documento de identidad y correo electrónico, y completar el registro de su hoja de vida.