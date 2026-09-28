Miguel Uribe Londoño reclamó avances en la investigación por el magnicidio de su hijo: “¿Quién dio la orden?”

Miguel Uribe Londoño señaló que la Fiscalía determinó el entramado material del homicidio pero aún resta establecer quién dio la orden - crédito Captura de Video @migueluribel; @MiguelUribeT / X

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La muerte de alias Robinson, señalado como uno de los hombres cercanos a “Iván Márquez” en la Segunda Marquetalia, reactivó los reclamos de Miguel Uribe Londoño por el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay. El padre del senador y precandidato presidencial asesinado sostuvo que el operativo abre una nueva posibilidad para esclarecer la financiación del crimen, aunque advirtió que persiste una pregunta central: “¿Quién dio la orden?”.

En entrevistas con diferentes medios nacionales, Uribe Londoño diferenció entre quienes ejecutaron el ataque y los responsables de planificarlo o financiarlo. Según su versión, la investigación ya identificó buena parte de la estructura material del homicidio, pero aún no estableció en forma pública y probada quiénes habrían tomado la decisión de asesinar a su hijo.

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Uribe Londoño afirmó que alias Robinson tenía un papel político y financiero dentro de la estructura Teófilo Forero Castro. También lo señaló como una persona relacionada con el movimiento de recursos destinados al crimen.

El padre del senador afirmó que los recursos utilizados en el atentado habrían ingresado desde Venezuela - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Alias Robinson y la ruta del dinero bajo investigación

Para Uribe Londoño, la muerte de este cabecilla representa un elemento que puede ayudar a destrabar una causa que, según dijo, se encontraba estancada. En diálogo con CityTv, sostuvo que la Fiscalía ha logrado avances para establecer la cadena de personas que participaron directamente en el ataque contra Miguel Uribe Turbay.

“La Fiscalía ha hecho un magnífico trabajo en cuanto a que determinó todo el entramado material”, afirmó. Luego diferenció esa fase de la pesquisa de la que, a su juicio, todavía requiere respuestas: “Material quiere decir los que participaron directamente en el asesinato. ¿Qué no es lo material? Lo intelectual. ¿Quién dio la orden?”.

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El padre del senador aseguró que alias Robinson habría intervenido en el manejo financiero de la operación criminal. Según sus declaraciones a Noticias Caracol, parte de los recursos utilizados en el asesinato habría llegado desde Venezuela a través de contactos de la Segunda Marquetalia.

La baja de alias Robinson reactivó los reclamos de Miguel Uribe Londoño para identificar a los autores intelectuales del crimen - crédito Composición fotográfica: @AbelardoPTE; @MiguelUribeT / X

La investigación oficial deberá determinar si existen elementos probatorios que permitan confirmar el origen de los recursos, la ruta del dinero y las responsabilidades de quienes participaron en esa presunta financiación.

El padre del senador asesinado cuestionó el manejo previo de la información

Miguel Uribe Londoño criticó que el nombre de alias Robinson no hubiera aparecido antes con mayor fuerza dentro del proceso judicial. En sus entrevistas, sostuvo que información de inteligencia relacionada con el caso permaneció sin análisis o sin divulgación suficiente durante la administración anterior.

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El padre de la víctima señaló en forma directa que “el gobierno de Petro escondió la información”. Además, afirmó que varios integrantes de las estructuras armadas se habrían beneficiado de los diálogos y de la política de Paz Total.

“Como podían delinquir, podían hacer lo que quisieran y nadie los perseguía, fueron favorecidos por esas mesas de dialogo (...) porque el Gobierno Petro no persiguió a estos criminales”, aseveró.

Miguel Uribe Londoño criticó la falta de divulgación de datos de inteligencia sobre el caso en la administración anterior - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Los determinadores están al lado de Gustavo Petro”, afirmó Uribe Londoño. En el mismo espacio manifestó reparos por los preacuerdos que la Fiscalía habría alcanzado con algunos de los involucrados en el caso. En especial, cuestionó la situación de alias Chipi y consideró que el ente investigador fue “muy suave” en los acuerdos que celebró con los procesados.

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Sus reclamos apuntan a que las declaraciones de los responsables materiales, junto con la información de inteligencia y los hallazgos sobre la financiación, permitan reconstruir la cadena de mando detrás del asesinato.

Miguel Uribe Londoño rechazó la hipótesis sobre los escoltas

En una entrevista con La FM, Uribe Londoño abordó otra de las líneas que surgieron en torno al caso: la eventual participación de integrantes del esquema de seguridad de su hijo. El padre del senador rechazó las versiones que apuntan a que escoltas habrían entregado información sobre los movimientos y la ubicación de Uribe Turbay a quienes cometieron el ataque.

Uribe Londoño descartó la responsabilidad del equipo de seguridad en la filtración de movimientos de su hijo - crédito Colprensa/Catalina Olaya

“No está probado que los escoltas hayan participado en el asesinato”, sostuvo. Según explicó, esa posibilidad ya fue objeto de indagaciones meses atrás, sin que se hubieran encontrado, de acuerdo con su interpretación, elementos suficientes para atribuir responsabilidad a miembros del equipo de protección.

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Uribe Londoño también negó que los escoltas integraran un grupo de WhatsApp con los sicarios. Admitió que existe una referencia de uno de los participantes en el crimen sobre información que supuestamente fue suministrada por un escolta, aunque insistió en que esa versión no cuenta con respaldo probatorio.