Colombia

Sociedad de Agricultores alerta por tensión entre el Gobierno y Andi: “Hay que defender la independencia de los gremios”

La controversia por Bruce Mac Master y la relación de la Andi con el Gobierno abrió el debate sobre la autonomía de los gremios. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, pidió preservarla y recordó que está respaldada por la Constitución

El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya pidió soluciones estructurales al Gobierno y advirtió sobre el impacto de medidas improvisadas en la economía regional - crédito Colprensa
El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya pidió soluciones estructurales al Gobierno y advirtió sobre el impacto de medidas improvisadas en la economía regional - crédito Colprensa
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La discusión sobre la independencia de los gremios empresariales volvió a tomar fuerza el lunes 28 de septiembre de 2026, en medio de la tensión entre el Gobierno nacional y la Andi. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), advirtió en Caracol Radio que cualquier intento de las autoridades por intervenir en asuntos internos de estas organizaciones sería grave. “Sería verdaderamente grave que cualquier gobierno pretenda meterse en las decisiones que hacen los actores del sector privado y los sindicatos”.

El pronunciamiento se conoce mientras aumenta la controversia alrededor de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y de un posible veto atribuido al presidente Abelardo de la Espriella para que sus ministros no se reúnan con el dirigente empresarial, según lo señalado por la periodista Vicky Dávila en los últimos días.

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Bruce Mac Master - Abelardo de la Espriella
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, no podría reunirse con los ministros del Gobierno, por instrucción de Abelardo de la Espriella - crédito REUTERS - @ABDELAESPRIELLA/X

Para Bedoya, la discusión trasciende la situación particular de la Andi. El dirigente defendió la autonomía de los gremios para escoger a sus representantes y tomar decisiones sobre su funcionamiento, una facultad que, recordó, está protegida por la Constitución. “Hay que defender la independencia de los gremios que está consagrada en la Constitución Nacional”, afirmó Bedoya.

El presidente de la SAC hizo referencia al artículo 39 de la Constitución, disposición que establece que “los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado”. A partir de ese principio, sostuvo que las organizaciones privadas deben conservar la posibilidad de definir quiénes las lideran y de qué manera ejercen esa representación.

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“Parecería extraño que cualquier gobierno pretenda vulnerar esa autonomía que tienen las entidades de derecho privado y los gremios de la producción en definir quién los lidera y cómo los lidera”, señaló.

La posición de Bedoya también estuvo acompañada de una referencia al gobierno de Gustavo Petro. El presidente de la SAC afirmó que durante esa administración hubo “estigmatización directa que hizo Gustavo Petro de los empresarios, de los gremios”, una situación que, según su planteamiento, debe servir como antecedente frente al escenario que se presenta ahora. “Ya pasó en el pasado y ojalá no vaya a pasar en el presente”, dijo Bedoya al insistir en que la autonomía de las organizaciones gremiales debe mantenerse independientemente de quién esté al frente del Gobierno.

Jorge Enrique Bedoya criticó los llamados a marchas y defiende la importancia de respetar la independencia judicial y la institucionalidad - crédito Luisa González/Colprensa
Jorge Enrique Bedoya criticó los llamados a marchas y defiende la importancia de respetar la independencia judicial y la institucionalidad - crédito Luisa González/Colprensa

El debate tiene como otro punto de atención la junta ordinaria de la Andi, programada para el próximo 14 de octubre. En esa reunión podría discutirse la continuidad de Bruce Mac Master como presidente del gremio, antes de que termine el periodo para el cual fue previsto su mandato.

Actualmente, el periodo de Mac Master está contemplado hasta finales del año siguiente. Una eventual decisión anticipada sobre su permanencia llevaría nuevamente la discusión hacia la capacidad de la Andi para resolver de manera interna asuntos relacionados con su dirección. Bedoya aclaró que no espera ser consultado sobre la determinación que pueda tomar la organización empresarial.

No obstante, explicó que, si recibe una consulta, su posición estará enfocada en preservar la autonomía gremial y en las implicaciones institucionales que tendría una intervención externa.

Reportes periodísticos señalaron presuntas diferencias entre el Gobierno y la dirección de la Andi sobre la continuidad de su presidencia - crédito Colprensa
Reportes periodísticos señalaron presuntas diferencias entre el Gobierno y la dirección de la Andi sobre la continuidad de su presidencia - crédito Colprensa

La advertencia del dirigente se produce además desde su participación en el Consejo Gremial, escenario del que hace parte y desde el cual ha defendido la independencia de las organizaciones empresariales. El pronunciamiento ocurre cuando la relación entre el Ejecutivo y la Andi atraviesa un momento de tensión por la situación de su dirigencia.

Más allá de la definición que pueda adoptar la Andi sobre su presidente, Bedoya planteó que el punto central es preservar la facultad de los gremios para decidir sobre sus propios liderazgos. Su llamado apunta a que esa autonomía se mantenga frente a cualquier administración y que las decisiones de las organizaciones privadas permanezcan en manos de sus integrantes.

La controversia, así, queda ligada a una discusión más amplia sobre los límites de la relación entre el Gobierno y los gremios empresariales, especialmente cuando están de por medio decisiones internas sobre sus dirigentes.

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