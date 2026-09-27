Puente de la Avenida Primero de Mayo con Carrera 68 cerrará por obras del Metro: anuncian cambios en movilidad desde el 28 de septiembre

La maniobra exige instalar grúas gigantescas sobre el corredor para izar vigas metálicas y construir las pasarelas peatonales que conectarán el nuevo edificio de abordaje con la red de transporte - crédito Empresa Metro de Bogotá

Guardar

El puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 cerrará por completo desde el 28 de septiembre para permitir la construcción de la estación siete de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Durante la restricción, los vehículos que circulen de occidente a oriente deberán usar un contraflujo habilitado en el puente vehicular norte.

El cierre responde a las maniobras requeridas para instalar la estructura metálica de la plataforma y la cubierta de la estación, así como para ensamblar e izar las pasarelas que conectarán los edificios de acceso con la nave central. También se montarán vigas U y vigas cajón en este punto del trazado.

PUBLICIDAD

Cierre del puente sur y tránsito en contraflujo

Desde el 28 de septiembre, el tránsito por el puente sur de la Avenida Primero de Mayo con Avenida 68 quedará suspendido. La medida afectará el sentido occidente-oriente, que será trasladado al puente norte mediante un esquema de contraflujo.

Los conductores que transiten hacia el oriente utilizarán un esquema de contraflujo en el puente vehicular norte - crédito Empresa Metro de Bogotá

Los conductores que se movilicen por el sector tendrán una sola ruta habilitada para continuar hacia el oriente. La Empresa Metro recomendó atender la señalización instalada en el corredor y seguir las instrucciones del personal de obra durante la ejecución de las actividades.

El cierre permitirá ubicar grúas de gran capacidad cerca del puente sur. Sus brazos operarán sobre el corredor para realizar los trabajos de izaje, una maniobra que requiere restringir la circulación vehicular en el área intervenida.

PUBLICIDAD

La estación siete de la Línea 1 del Metro de Bogotá se construye en la avenida Primero de Mayo, entre la avenida 68 y la carrera 52C. La intervención del puente sur es necesaria para montar componentes de la estación y sus conexiones peatonales.

Las personas que requieran información sobre las obras podrán acudir a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 26 sur No. 68I-12/18. También está disponible el correo electrónico socialtramo3@metro1.com.co para consultas relacionadas con las actividades en el sector.

La restricción vehicular permitirá la ubicación de grúas de gran capacidad para realizar el izaje de vigas y pasarelas - crédito Empresa Metro de Bogotá

La estación siete y su conexión con Transmilenio

La estación estará compuesta por dos edificios de acceso, tres pisos y un sótano. El diseño contempla 500 biciparqueaderos e integración con Transmilenio, como parte de la conexión entre ambos sistemas de transporte.

PUBLICIDAD

El proyecto prevé espacios técnicos y áreas comerciales y de servicios. Entre los establecimientos proyectados figuran restaurantes, cafés, cajeros, droguerías, minimercados y Cades, además de baños públicos.

La construcción avanza cerca de puntos como la sede Kennedy de la Cámara de Comercio de Bogotá, el parque público El Tejar y el colegio Luis Carlos Vargas Tejar. La estación hace parte de las 16 que integrarán la primera línea del sistema.

La Empresa Metro de Bogotá informó que, al 31 de agosto de 2026, el avance general de la obra de transporte alcanzó el 82,33%. La entidad también reportó que la doble vía férrea ya supera los nueve kilómetros construidos.

PUBLICIDAD

El moderno punto de transferencia sobre la infraestructura vial ofrecerá tres niveles, sótano, integración directa con el sistema Transmilenio y múltiples locales comerciales con servicios variados para los viajeros - crédito Empresa Metro de Bogotá

El viaducto de la Línea 1 llegó a 18 kilómetros construidos, equivalentes a tres cuartas partes de los 24 kilómetros previstos para el trazado. Entre el 4 y el 11 de septiembre, habitantes y conductores de las localidades de Bosa y Kennedy observaron pruebas de rodaje de trenes sobre la estructura, en ambos sentidos, en los corredores de la avenida Primero de Mayo y la avenida Ciudad de Villavicencio.

Obras urbanas en otros corredores de la Línea 1

La construcción de la Línea 1 también contempla intervenciones de urbanismo y espacio público en otros sectores de Bogotá. En la calle Primera, entre las carreras 27 y 24, se preparan actividades relacionadas con andenes, redes y elementos urbanos asociados al proyecto.

PUBLICIDAD

Las obras en ese tramo se desarrollarán de forma progresiva y por etapas. De acuerdo con la información divulgada sobre la intervención, los establecimientos comerciales del sector continuarán atendiendo al público mientras se ejecutan los trabajos.

El corredor de la calle Primera mantiene una actividad comercial vinculada al sector autopartista. Las autoridades prevén informar de manera gradual a comerciantes, residentes y visitantes sobre los cambios que se aplicarán durante las obras.

El viaducto de la Línea 1 del Metro alcanzó 18 kilómetros construidos, cifra equivalente a tres cuartas partes del trazado proyectado - crédito Empresa Metro de Bogotá

La Línea 1 incluye medidas de manejo de tránsito y acompañamiento a la comunidad en los puntos que entren en fase de intervención. La información sobre las actividades programadas en la calle Primera será comunicadas a través de los canales oficiales de la Empresa Metro.

PUBLICIDAD