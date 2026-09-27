Judicializan a hombre señalado por el feminicidio de su prima en Huila: la habría atacado al resistirse a abuso sexual

El señalado agresor quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El 26 de septiembre de 2026 se confirmó que Daniel Fernando Illera Rojas, de 34 años, fue enviado a prisión preventiva tras ser señalado como el presunto responsable del feminicidio de su prima Jova Núñez Rojas que fue asesinada el 12 de diciembre de 2021 en su vivienda ubicada en Paicol, Huila.

De acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación, la mujer fue atacada con un arma cortopunzante cuando intentaba defenderse de su primo, que la habría obligado a tener relaciones sexuales con él.

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La medida fue impuesta por un juez de control de garantías tras la recolección de elementos materiales probatorios durante casi cinco años de investigación. El informe del ente judicial indicó que Illera Rojas no aceptó el cargo que le imputó un fiscal de la Seccional Huila.

En cuanto a la víctima, se confirmó que tenía 36 años, trabajaba en servicios generales de una entidad local y vivía en el barrio Las Delicias. El presunto agresor habría llegado a su residencia con la intención de accederla sexualmente y, ante la resistencia de la mujer, la habría atacado en distintas partes del cuerpo con un puñal antes de escapar para evadir a las autoridades.

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El sujeto atacó a su familiar en su propia casa, según la investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación arrojó que el familiar era el responsable por los rastros biológicos y cámaras de seguridad

Una prueba de genética habría sido uno de los elementos que permitió identificar al sospechoso, de acuerdo con un familiar de Núñez Rojas que fue entrevistado por el diario local La Nación: “Recolectaron información, las personas colaboraron y prueba de ADN”.

Incluso, el capitán Hernán Mena López, comandante encargado del Distrito de Policía La Plata, confirmó al mismo medio que el reporte indicó que el detenido habría llegado a la casa de su prima e intentado agredirla sexualmente y, al poner resistencia, fue atacada con el arma cortopunzante.

Otro de los allegados a la víctima señaló al diario que el día del crimen, Núñez Rojas fue encontrada boca arriba sobre su cama y en ropa interior, con una herida profunda en el cuello que habría sido la causante de su muerte. La misma persona también aseguró que había rastros de sangre en una pared de la habitación y en el lavadero del patio, donde el agresor habría intentado eliminar huellas que lo vincularan al caso.

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Entre tanto, se confirmó que una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró a un hombre en inmediaciones de la vivienda con una actitud considerada sospechosa. Esa imagen dio lugar a verificaciones de las autoridades para establecer o descartar su participación en el asesinato.

El estremecedor caso fue rechazado por la comunidad local - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras el homicidio, el entonces alcalde de Paicol, Jhon Jairo Perdomo, ofreció una recompensa de $10 millones por información que permitiera ubicar al señalado.

“Este hecho no puede quedar en la impunidad y haremos hasta lo imposible por identificar al feminicida; rechazamos con vehemencia lo ocurrido y no vamos a permitir que actos como este se sigan repitiendo”, expresó en su momento.

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El informe de la Fiscalía indicó que la captura del primo de la víctima por su presunta responsabilidad en el ataque mortal se llevó a cabo en la vereda Matanza de Paicol, donde investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva una orden expedida por un juez de garantías.

Las autoridades avanzan en el proceso tras cinco años del ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según los registros que se encuentran en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), Illera Rojas tiene tres anotaciones como indiciado por delitos relacionados con explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, además de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

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Debido a que el sujeto no aceptó el cargo por su responsabilidad en el feminicidio de su prima, sus familiares siguen pidiendo justicia.