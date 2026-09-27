Colombia

Judicializan a hombre señalado por el feminicidio de su prima en Huila: la habría atacado al resistirse a abuso sexual

El feminicidio ocurrió en la vivienda de la víctima y cinco años después se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en la que el procesado no aceptó su responsabilidad, causando indignación entre los familiares de la afectada

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El señalado agresor quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El 26 de septiembre de 2026 se confirmó que Daniel Fernando Illera Rojas, de 34 años, fue enviado a prisión preventiva tras ser señalado como el presunto responsable del feminicidio de su prima Jova Núñez Rojas que fue asesinada el 12 de diciembre de 2021 en su vivienda ubicada en Paicol, Huila.

De acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación, la mujer fue atacada con un arma cortopunzante cuando intentaba defenderse de su primo, que la habría obligado a tener relaciones sexuales con él.

PUBLICIDAD

La medida fue impuesta por un juez de control de garantías tras la recolección de elementos materiales probatorios durante casi cinco años de investigación. El informe del ente judicial indicó que Illera Rojas no aceptó el cargo que le imputó un fiscal de la Seccional Huila.

En cuanto a la víctima, se confirmó que tenía 36 años, trabajaba en servicios generales de una entidad local y vivía en el barrio Las Delicias. El presunto agresor habría llegado a su residencia con la intención de accederla sexualmente y, ante la resistencia de la mujer, la habría atacado en distintas partes del cuerpo con un puñal antes de escapar para evadir a las autoridades.

PUBLICIDAD

Cuchillo plegable con gotas de sangre en una mesa de madera. También se ven un cuaderno abierto con un bolígrafo, un libro, guantes y una bolsa de plástico.
El sujeto atacó a su familiar en su propia casa, según la investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación arrojó que el familiar era el responsable por los rastros biológicos y cámaras de seguridad

Una prueba de genética habría sido uno de los elementos que permitió identificar al sospechoso, de acuerdo con un familiar de Núñez Rojas que fue entrevistado por el diario local La Nación: “Recolectaron información, las personas colaboraron y prueba de ADN”.

Incluso, el capitán Hernán Mena López, comandante encargado del Distrito de Policía La Plata, confirmó al mismo medio que el reporte indicó que el detenido habría llegado a la casa de su prima e intentado agredirla sexualmente y, al poner resistencia, fue atacada con el arma cortopunzante.

Otro de los allegados a la víctima señaló al diario que el día del crimen, Núñez Rojas fue encontrada boca arriba sobre su cama y en ropa interior, con una herida profunda en el cuello que habría sido la causante de su muerte. La misma persona también aseguró que había rastros de sangre en una pared de la habitación y en el lavadero del patio, donde el agresor habría intentado eliminar huellas que lo vincularan al caso.

Entre tanto, se confirmó que una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró a un hombre en inmediaciones de la vivienda con una actitud considerada sospechosa. Esa imagen dio lugar a verificaciones de las autoridades para establecer o descartar su participación en el asesinato.

delitos en aumento, violencia social, criminalidad mexicana, impunidad, víctimas, seguridad ciudadana, tragedia nacional, crimen impune. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estremecedor caso fue rechazado por la comunidad local - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras el homicidio, el entonces alcalde de Paicol, Jhon Jairo Perdomo, ofreció una recompensa de $10 millones por información que permitiera ubicar al señalado.

“Este hecho no puede quedar en la impunidad y haremos hasta lo imposible por identificar al feminicida; rechazamos con vehemencia lo ocurrido y no vamos a permitir que actos como este se sigan repitiendo”, expresó en su momento.

El informe de la Fiscalía indicó que la captura del primo de la víctima por su presunta responsabilidad en el ataque mortal se llevó a cabo en la vereda Matanza de Paicol, donde investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva una orden expedida por un juez de garantías.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
Las autoridades avanzan en el proceso tras cinco años del ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según los registros que se encuentran en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), Illera Rojas tiene tres anotaciones como indiciado por delitos relacionados con explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, además de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Debido a que el sujeto no aceptó el cargo por su responsabilidad en el feminicidio de su prima, sus familiares siguen pidiendo justicia.

Temas Relacionados

FeminicidioViolencia de géneroMató a su primaHuilaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo fallecido con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

La famosa publicó una serie de imágenes en las que se veía feliz junto a Toto Vega, al que rememoró en sus redes sociales tras cuatro años de su muerte, acto que provocó mensajes de apoyo de sus seguidores

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo fallecido con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

Icetex anunció el último plazo para becas de posgrado en el Tecnológico de Monterrey: Las convocatorias cierran el 2 de octubre

Quienes busquen la adjudicación total para estudios avanzados deben conseguir primero la aceptación oficial del centro de enseñanza superior antes de registrar su postulación digital

Icetex anunció el último plazo para becas de posgrado en el Tecnológico de Monterrey: Las convocatorias cierran el 2 de octubre

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

El estadounidense Brandon McNulty fue el ganador de la etapa élite de la competencia, en Montreal, Canadá

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

La Tricolor igualó 1-1 con el equipo mexicano, en el primer partido después del Mundial 2026

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Políticos reaccionaron a la muerte de alias Robinson Gutiérrez y pidieron que se avance en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La baja del jefe financiero de la Teófilo Forero provocó pronunciamientos de Miguel Uribe Londoño, Álvaro Uribe Vélez y miembros de la esfera política del país sobre el homicidio del exprecandidato

Políticos reaccionaron a la muerte de alias Robinson Gutiérrez y pidieron que se avance en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo fallecido con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo fallecido con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Deportes

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta