Mauricio Gaona, embajador ante la ONU, entregó balance final sobre la participación de Colombia: “Hay desafíos”

Mauricio Gaona intervino en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fue un factor fundamental de la agenda colombiana en Nueva York - crédito Shannon Stapleton/Reuters

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El embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona, suministró un reporte sobre la actuación de la delegación del Gobierno nacional en Nueva York, en la temporada diplomática más álgida del año: la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El funcionario diplomático informó que el equipo de trabajo colombiano, encabezado por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el canciller, Omar Bula, sostuvo más de dos docenas de encuentros bilaterales durante la cumbre internacional y destacó la recepción que tuvo la nueva postura del país ante el organismo multilateral.

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“El balance es muy positivo”, afirmó Gaona en una entrevista con El Tiempo, en especial, por el despliegue de reuniones que mantuvieron distintos integrantes de la delegación colombiana con representantes de gobiernos, organismos internacionales y empresas.

Mauricio Gaona presentó sus cartas credenciales ante António Guterres como nuevo embajador permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York - crédito @JMauricioGaona / X

El diplomático señaló que las actividades incluyeron espacios bilaterales y multilaterales, con participación no solo del vicepresidente de la República y el canciller, sino del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín y la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo.

Gaona también explicó que los equipos dividieron tareas para atender compromisos paralelos durante la semana de alto nivel de la Asamblea General.

“Entonces, era muy dinámico: cambiábamos de un escenario al otro. Algunos eran bilaterales, otros multilaterales. Hay anuncios importantes, yo dejo que los haga el vicepresidente de la República”, dijo.

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Colombia llevó asuntos comerciales, tecnológicos y multilaterales a Nueva York

Gaona resaltó el trabajo que realizaron las autoridades colombianas con representantes del sector público y privado.

Según relató, el ministro Gómez Amín sostuvo reuniones con grandes firmas y compañías internacionales, mientras que José Manuel Restrepo participó en encuentros vinculados con inversión e inteligencia artificial.

José Manuel Restrepo destacó a Mauricio Gaona como nuevo embajador de Colombia ante la ONU - crédito @jrestrp/X

El embajador ante la ONU agregó que acompañó al vicepresidente en algunas de esas reuniones, en las que se abordaron las posibilidades de inversión para América Latina y los riesgos asociados al desarrollo tecnológico.

“Hubo reuniones incluso en temas de inteligencia artificial con las principales compañías del mundo, escuchando su pensamiento y a diferentes jefes de Estado”, sostuvo.

En paralelo, Gaona participó en sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU centradas en los riesgos de la inteligencia artificial. Mencionó intervenciones de representantes de OpenAI, Anthropic y Hugging Face, en debates sobre los alcances de esa tecnología y los mecanismos de regulación.

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“Los grandes peligros de la IA aparecen antes de que empecemos a regular o a saber qué vamos a regular”, señaló.

Gaona pidió reformas profundas e inmediatas en Naciones Unidas

De la misma manera, el embajador —en coherencia con lo que anunció el ministro Bula sobre una reforma en Naciones Unidas— reafirmó que, a partir del discurso del vicepresidente durante la Asamblea General, la postura del Gobierno de Colombia es crítica frente al funcionamiento del sistema internacional.

Por ende, Gaona defendió la necesidad de cambios dentro de Naciones Unidas.

“El discurso del vicepresidente es un discurso que naturalmente escribió el propio presidente de la República con una crítica, muy efectiva, que comparten no solo los pensadores dentro, sino también varias naciones que ven que es un organismo irremplazable, pero necesita reformas profundas e inmediatas para ser más efectivo y llegar a resultados concretos y evitar muchos de los flagelos que tiene la humanidad”, dijo en la entrevista con el medio nacional.

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, intervino ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York - crédito Brendan McDermid/Reuters

Para el diplomático, la agenda colombiana combinó asuntos políticos, comerciales y tecnológicos. También aseguró que las delegaciones y funcionarios de la ONU valoraron el trabajo del país durante la Asamblea General.

Al describir la percepción que, según él, expresaron embajadores, ministros de Relaciones Exteriores, jefes de Estado y funcionarios del organismo, Gaona enumeró varios atributos: “Profesionalismo, conocimiento, habilidad, seriedad y claridad”.

“Los desafíos son enormes, naturalmente, en este momento. Entonces, por todas partes me parece que la narrativa, incluso, la forma de ver las cosas, la forma de presentar las cosas, ha sido muy positiva y el feedback que hemos tenido de otras delegaciones y también de personas en Naciones Unidas ha sido muy positivo”, concluyó.

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