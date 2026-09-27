Colombia

Mauricio Gaona, embajador ante la ONU, entregó balance final sobre la participación de Colombia: “Hay desafíos”

El abogado y hoy representante ante el organismo internacional dio detalles acerca de la participación del Gobierno nacional en la cumbre realizada en Nueva York

Mauricio Gaona intervino en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fue un factor fundamental de la agenda colombiana en Nueva York - crédito Shannon Stapleton/Reuters
Mauricio Gaona intervino en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fue un factor fundamental de la agenda colombiana en Nueva York - crédito Shannon Stapleton/Reuters
Guardar

El embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona, suministró un reporte sobre la actuación de la delegación del Gobierno nacional en Nueva York, en la temporada diplomática más álgida del año: la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El funcionario diplomático informó que el equipo de trabajo colombiano, encabezado por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el canciller, Omar Bula, sostuvo más de dos docenas de encuentros bilaterales durante la cumbre internacional y destacó la recepción que tuvo la nueva postura del país ante el organismo multilateral.

PUBLICIDAD

“El balance es muy positivo”, afirmó Gaona en una entrevista con El Tiempo, en especial, por el despliegue de reuniones que mantuvieron distintos integrantes de la delegación colombiana con representantes de gobiernos, organismos internacionales y empresas.

Mauricio Gaona presentó sus cartas credenciales ante António Guterres como nuevo embajador permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York - crédito @JMauricioGaona / X
Mauricio Gaona presentó sus cartas credenciales ante António Guterres como nuevo embajador permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York - crédito @JMauricioGaona / X

El diplomático señaló que las actividades incluyeron espacios bilaterales y multilaterales, con participación no solo del vicepresidente de la República y el canciller, sino del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín y la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo.

Gaona también explicó que los equipos dividieron tareas para atender compromisos paralelos durante la semana de alto nivel de la Asamblea General.

“Entonces, era muy dinámico: cambiábamos de un escenario al otro. Algunos eran bilaterales, otros multilaterales. Hay anuncios importantes, yo dejo que los haga el vicepresidente de la República”, dijo.

PUBLICIDAD

Colombia llevó asuntos comerciales, tecnológicos y multilaterales a Nueva York

Gaona resaltó el trabajo que realizaron las autoridades colombianas con representantes del sector público y privado.

Según relató, el ministro Gómez Amín sostuvo reuniones con grandes firmas y compañías internacionales, mientras que José Manuel Restrepo participó en encuentros vinculados con inversión e inteligencia artificial.

José Manuel Restrepo destacó a Mauricio Gaona como nuevo embajador de Colombia ante la ONU - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo destacó a Mauricio Gaona como nuevo embajador de Colombia ante la ONU - crédito @jrestrp/X

El embajador ante la ONU agregó que acompañó al vicepresidente en algunas de esas reuniones, en las que se abordaron las posibilidades de inversión para América Latina y los riesgos asociados al desarrollo tecnológico.

“Hubo reuniones incluso en temas de inteligencia artificial con las principales compañías del mundo, escuchando su pensamiento y a diferentes jefes de Estado”, sostuvo.

En paralelo, Gaona participó en sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU centradas en los riesgos de la inteligencia artificial. Mencionó intervenciones de representantes de OpenAI, Anthropic y Hugging Face, en debates sobre los alcances de esa tecnología y los mecanismos de regulación.

“Los grandes peligros de la IA aparecen antes de que empecemos a regular o a saber qué vamos a regular”, señaló.

Gaona pidió reformas profundas e inmediatas en Naciones Unidas

De la misma manera, el embajador —en coherencia con lo que anunció el ministro Bula sobre una reforma en Naciones Unidas— reafirmó que, a partir del discurso del vicepresidente durante la Asamblea General, la postura del Gobierno de Colombia es crítica frente al funcionamiento del sistema internacional.

Por ende, Gaona defendió la necesidad de cambios dentro de Naciones Unidas.

“El discurso del vicepresidente es un discurso que naturalmente escribió el propio presidente de la República con una crítica, muy efectiva, que comparten no solo los pensadores dentro, sino también varias naciones que ven que es un organismo irremplazable, pero necesita reformas profundas e inmediatas para ser más efectivo y llegar a resultados concretos y evitar muchos de los flagelos que tiene la humanidad”, dijo en la entrevista con el medio nacional.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, intervino ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York - crédito Brendan McDermid/Reuters
El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, intervino ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York - crédito Brendan McDermid/Reuters

Para el diplomático, la agenda colombiana combinó asuntos políticos, comerciales y tecnológicos. También aseguró que las delegaciones y funcionarios de la ONU valoraron el trabajo del país durante la Asamblea General.

Al describir la percepción que, según él, expresaron embajadores, ministros de Relaciones Exteriores, jefes de Estado y funcionarios del organismo, Gaona enumeró varios atributos: “Profesionalismo, conocimiento, habilidad, seriedad y claridad”.

“Los desafíos son enormes, naturalmente, en este momento. Entonces, por todas partes me parece que la narrativa, incluso, la forma de ver las cosas, la forma de presentar las cosas, ha sido muy positiva y el feedback que hemos tenido de otras delegaciones y también de personas en Naciones Unidas ha sido muy positivo”, concluyó.

Temas Relacionados

Mauricio GaonaONUJosé Manuel RestrepoGobierno nacionalNueva YorkColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joaquín Gutiérrez asumirá la presidencia de Ecopetrol desde el lunes 28 de septiembre: Gobierno nacional detalló la hoja de ruta de la petrolera que dirigirá

La administración nacional fijó prioridades de gestión corporativa, exploración, producción, eficiencia y abastecimiento de gas para la petrolera

Joaquín Gutiérrez asumirá la presidencia de Ecopetrol desde el lunes 28 de septiembre: Gobierno nacional detalló la hoja de ruta de la petrolera que dirigirá

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes Colombia

BoA, TVXQ y Rain figuraron entre los primeros idols que promovieron la expansión internacional del K-pop más allá de Corea del Sur

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes Colombia

Chontico Día resultados de hoy domingo 27 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy domingo 27 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Joven recién graduada de Arquitectura llevó su diploma a tumba de su padre y conmovió las redes sociales: “Lo logramos”

La joven, titulada por la Universidad Santo Tomás, homenajeó a Francisco Javier Bayona durante una visita al cementerio, donde acercó el documento a la lápida

Joven recién graduada de Arquitectura llevó su diploma a tumba de su padre y conmovió las redes sociales: “Lo logramos”

Colombianas que participaron en la flotilla humanitaria hacia Gaza en 2025, galardonadas por Petro, obtuvieron jugosos contratos en la Cancillería

El Fondo Rotatorio vinculó a Manuela Bedoya y Luna Barreto como enlaces con comunidades indígenas en zonas limítrofes de Chocó, Guainía y Vichada, con contratos por más de $45 millones cada una

Colombianas que participaron en la flotilla humanitaria hacia Gaza en 2025, galardonadas por Petro, obtuvieron jugosos contratos en la Cancillería
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Westcol reveló el robot que usará para la pelea contra Blessd en ‘Stream Fighters 5′

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Cypress Hill anunció el regreso del formato ‘All Stars Arena’ para su concierto en Bogotá: todo lo que debe saber

Deportes

Estos serán los rivales del Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026: Las Leonas enfrentarán a las vigentes campeonas

Estos serán los rivales del Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026: Las Leonas enfrentarán a las vigentes campeonas

Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego del empate ante México en primer partido amistoso post-Mundial

La autocrítica de Néstor Lorenzo tras el primer partido amistoso de su nueva era en la selección Colombia: “México nos superó”

Ingrid Guerra y Jhon Alber Ortiz: la jugadora y el entrenador referentes en el tetracampeonato del Deportivo Cali en la Liga Femenina

Así le fue a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: 63 medallas menos que el evento pasado y terceros por primera vez en 20 años