Cortes de agua en Bogotá y Cundinamarca: zonas afectadas y horarios de suspensión de hasta 36 horas entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá programó cortes temporales de agua en Bogotá, Soacha, Gachancipá y Sopó entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre - crédito Colprensa

Guardar

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó cortes temporales de agua entre el lunes 28 de septiembre y el jueves 1 de octubre de 2026 por trabajos de reparación, mantenimiento e instalación de accesorios en las redes de distribución.

La Eaab indicó que las intervenciones buscan prevenir daños mayores en tuberías y accesorios de suministro. Los usuarios deben revisar si su barrio está incluido, almacenar agua antes del inicio de la suspensión y usarla de forma racional durante la interrupción.

PUBLICIDAD

Los cortes previstos para la última semana de septiembre y el inicio de octubre abarcan sectores de 13 localidades de Bogotá. La programación entregada por la empresa también incluye intervenciones en Soacha, Gachancipá y Sopó; cada una con duraciones de entre 4 y 36 horas.

Cortes de agua del lunes 28 y martes 29 de septiembre

El lunes 28 de septiembre, desde las 7:00 a. m., y durante 24 horas, habrá suspensión en Los Ejidos, localidad de Puente Aranda, entre la carrera 36 y la avenida Carrera 50, y entre la avenida Calle 13 y la avenida Calle 20, avenida Américas, por empate de tubería.

La entidad solicitó a los usuarios de los sectores afectados recolectar agua antes de los cortes y consumirla de forma racional - crédito Acueducto de Bogotá

Ese día también tendrán corte La Catedral, en La Candelaria, entre la calle 12 y la calle 13, y entre la carrera 4 y la carrera 6; y Sabana Grande, en Fontibón, entre la carrera 98 y la carrera 106, y entre la diagonal 16 y la calle 13c. Ambos cortes iniciarán a las 7:00 a. m. y durarán 24 horas por cambio de registro totalizador.

PUBLICIDAD

En San Cristóbal, desde las 10:00 a. m. y por 24 horas, se afectarán Los Puentes, Ayacucho, Diana Turbay, Arrayanes, Fiscala, Danubio Azul y Porvenir, entre la calle 48n sur y la calle 68 sur, y entre la carrera 5 este y la carrera 14. En Diana Turbay, Fiscala, Cultivos, Danubio, La Paz, Ayacucho y Palermo habrá una interrupción de seis horas, en el sector entre la calle 48 sur y la calle 68 sur, y entre la carrera 6ª y la carrera 5ª este.

Para el martes 29 de septiembre, desde las 7:00 a. m., y durante 24 horas, están programados cortes en Galán, en Kennedy, entre la avenida Calle 3 y la calle 8 sur, y entre la transversal 56 y la avenida Carrera 68. En Puente Aranda se afectarán Torremolinos, San Eusebio, La Camelia y Provivienda Norte (Milenta), entre la carrera 51 y la carrera 68, y entre la avenida Calle 3 y la avenida Calle 26 sur.

PUBLICIDAD

La misma jornada habrá suspensión en Usaquén, en Canaima, El Cerezo y El Verbenal, entre la carrera 17b y la carrera 45, y entre la calle 182 y la calle 201. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas.

El lavado del tanque Yomasa en la localidad de Usme provocará una suspensión de cuatro horas en el servicio durante el martes 29 de septiembre - crédito Colprensa

Sectores con suspensión el 29 y 30 de septiembre

El martes también se interrumpirá el servicio desde las 8:00 a. m. y por 24 horas en Caracolí, Oasis Cazucá, La Isla, La Unión Cazucá, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Buenos Aires, Bella Vista, Jaime Garzón, Los Pinos Cazucá, El Barreno, Villa Sandra y Minuto de Dios, en Ciudad Bolívar y Soacha.

PUBLICIDAD

En Puente Aranda, desde las 9:00 a. m. y por 24 horas, se afectarán Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur. El área comprende la carrera 51 hasta la avenida Carrera 68 y la avenida Calle 26 sur hasta la avenida Calle 45a sur.

En Usme, el lavado del tanque Yomasa causará un corte de cuatro horas desde las 10:00 a. m., en Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches y Villa Diana. La suspensión comprende desde la calle 72f sur hasta la calle 92b sur y entre la carrera 12b este y la carrera 24a este.

PUBLICIDAD

También desde las 10:00 a. m., y durante 24 horas, habrá afectación en Bosa para Jiménez de Quezada (parcial), Andalucía II, Terminal Salitre del Sur y Cementerio Jardines Apogeo. Gachancipá tendrá un corte de 12 horas desde las 11:00 a. m., mientras que Sopó y Gachancipá registrarán una interrupción de cinco horas desde la misma hora.

Los trabajos en la localidad de San Cristóbal incluirán un corte de agua con una duración de 36 horas desde el miércoles 30 de septiembre - crédito Eaab

El miércoles 30 de septiembre, desde las 8:00 a. m. y por 24 horas, el servicio se suspenderá en Nueva York, Kennedy, y en Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Bello Horizonte, Suramérica, Córdoba, Montebello, Granada Sur, San Pedro, San Blas, Las Mercedes, Velódromo y San Cristóbal Sur, en San Cristóbal.

PUBLICIDAD

Cortes del 30 de septiembre y 1 de octubre

El miércoles, desde las 9:00 a. m. y durante 24 horas, se afectarán Modelo y San Miguel, en Barrios Unidos, entre la calle 68 y la calle 64, y entre la carrera 30 y la carrera 60. En Suba, el corte iniciará a las 10:00 a. m., en Canódromo y Prado Veraniego Sur, entre la carrera 45 y la carrera 56, y entre la calle 127 y la calle 129.

San Cristóbal tendrá una intervención de 36 horas desde las 10:00 a. m., en Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey, La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental, Colmena I y Pinares. También habrá afectación en Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Doña Liliana, Juan Rey Sur, La Cabaña, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío y San Rafael.

PUBLICIDAD

En Bosa, desde las 10:00 a. m. y durante 24 horas, se suspenderá el servicio en Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo por mantenimiento de estaciones reductoras de presión.

El mantenimiento de las estaciones reductoras de presión afectará el suministro de agua en la localidad de Bosa durante el miércoles 30 de septiembre - crédito Colprensa

El jueves 1 de octubre, desde las 7:00 a. m. y por 24 horas, el corte afectará Hipotecho Sur Occidental, La Igualdad y Provivienda Oriental, en Kennedy. En Ciudad Bolívar habrá suspensión desde las 9:00 a. m., en Mochuelo, así como en Brisas del Volador, Villa Gloria, Los Alpes Sur, Cordillera del Sur, El Mochuelo IV, El Tesoro, El Mochuelo Urbano, Arabia y El Mochuelo II.

PUBLICIDAD

También se interrumpirá el servicio en Tunjuelito, para Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental, y en Soacha, en Portal de San Mateo, Las Vegas de San Mateo, Santa Rosa, Casalinda I, Casalinda II, Casalinda III, Casalinda VI, Iguazú, Capitalinas, Central Eléctrica, Portal de San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Presencia de Los Andes I, Los Pimientos, Arco Iris, Supermanzanas, San Lucas II, Los Nogales, Alameda, El Bosque y Villa Mateo.