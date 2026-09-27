Así fue la segunda noche de conciertos de Carlos Vives en Bogotá en medio de su Tour al sol: propuesta de matrimonio, dedicatorias y más

Carlos Vives y su segunda noche de conciertos en Bogotá con su Tour al sol - crédito Europa Press

Guardar

Carlos Vives, cantante, compositor y actor, con una propuesta que renovó el vallenato al combinarlo con elementos del pop y el rock, abrió el segundo de los tres conciertos programados en Bogotá el 26 de septiembre de 2026, como parte de su gira Tour al Sol, a las 9:37 p. m. La primera canción fue Volví a nacer.

El repertorio continuó con La bicicleta, Canción bonita, Tuyo y nada más, Tu amor eterno, La cartera y Déjame entrar, una de las canciones más reconocidas de su carrera.

PUBLICIDAD

Un recorrido por los éxitos de Carlos Vives

En un segmento posterior, Vives interpretó Quiero verte sonreír acompañado por su guitarra. Luego cantó La hamaca grande, La gota fría y El cantor de Fonseca.

El artista también incluyó Matilde Lina, otra de las canciones que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria musical.

Durante su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el cantante colombiano Carlos Vives invitó al escenario a una asistente que llevaba una banda con la frase "Soy Carito". En la tarima, el artista interpretó la canción dedicada a este nombre junto a la espectadora . crédito Frnacy Agudelo/Infobae

Durante el concierto, Vives invitó al escenario a una asistente que llevaba una banda en el pecho con la frase “Soy Carolina”. El momento dio paso a la interpretación de Carito. Después continuó con Caballito, mientras el público del Movistar Arena siguió la coreografía de la canción.

Más tarde, el cantante interpretó Buscando el mar, tema que compuso junto a Juan Luis Guerra y que fue lanzado hace unos meses. La canción marcó un pasaje de menor ritmo dentro del espectáculo.

PUBLICIDAD

El concierto retomó intensidad con La conocí una mañana. Vives aprovechó ese momento para reconocer a Mayté Montero, gaitera, compositora y percusionista nacida en Cartagena. La artista, conocida como la “Reina de la gaita”, ha acompañado al músico durante más de 24 años. Juntos interpretaron Pa’ Mayté.

Para cantar La tierra del olvido, Vives invitó a los integrantes de Opa, la agrupación que abrió la jornada musical horas antes.

El recorrido musical siguió con La foto de los dos, Cumbiana y Cuando nos volvamos a encontrar.

Uno de los momentos de la noche fue una propuesta de matrimonio. Vives cedió un espacio a un asistente para que le hiciera la propuesta a su pareja, mientras las pantallas mostraban fotografías de ambos durante la interpretación.

PUBLICIDAD

Durante un concierto del cantante Carlos Vives, las pantallas del escenario proyectan fotografías de una pareja junto al texto «Viviana y Jorge» para acompañar una propuesta de matrimonio en vivo - crédito Francy Agudelo/Infobae

Homenajes, invitados y cierre en el Movistar Arena

El cantante revivió Fruta fresca y rindió homenaje a Egidio Cuadrado, acordeonero colombiano que acompañó durante años al artista samario y fue una figura central en su proyecto musical.

Después interpretó Robarte un beso, acompañado por una dinámica de cámara que enfocó a parejas del público para que se besaran. El repertorio incluyó también La celosa.

Cerca de las 11:37 p. m., Carlos Vives cerró el concierto con El último disco.

Carlos Vives, cantante, compositor y actor, con una propuesta que renovó el vallenato al combinarlo con elementos del pop y el rock, abrió el segundo de los tres conciertos programados en Bogotá el 26 de septiembre de 2026, como parte de su gira Tour al Sol - crédito @carlosvives/IG

Durante toda la noche, el público acompaña cada tema con baile, coros y dedicatorias. Muchas parejas se mueven al ritmo de las canciones, mientras otros cantan fragmentos que relacionan con personas presentes o ausentes. Entre aplausos y celulares en alto, las letras se convierten en un punto de encuentro para miles de asistentes.

PUBLICIDAD

Entre sus logros figuran dos premios Grammy y 18 Latin Grammy, además de la distinción Persona del Año 2024 de la Academia Latina de la Grabación. También impulsó proyectos culturales, educativos y ambientales en Colombia, como Tras La Perla y la Escuela de Música Río Grande.

Carlos Vives inició su recorrido artístico en la década de 1980 como actor de televisión y cantante de pop. Su papel como Rafael Escalona en la serie Escalona, en 1991, acercó su trabajo al vallenato y definió el rumbo de su carrera musical. Dos años después publicó Clásicos de la Provincia, álbum con el que llevó canciones tradicionales a un sonido que incorporó guitarras eléctricas, percusión, pop y rock. “La Gota Fría” fue uno de los temas que consolidó esa etapa y amplió su alcance fuera de Colombia.

PUBLICIDAD