El Gobierno descarta intervenir a Afinia pese a la crisis financiera de la filial de EPM

El Gobierno nacional descartó la intervención de la filial Afinia tras una reunión entre Federico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Guardar

El Gobierno nacional descartó la posibilidad de intervenir Afinia, la filial de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que atraviesa una crisis financiera estructural en la región Caribe.

El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras una reunión celebrada el sábado 26 de septiembre en Barranquilla con el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda.

PUBLICIDAD

Gutiérrez, quien además preside la junta directiva de EPM, explicó que la compañía le genera a EPM pérdidas cercanas a 1,5 billones de pesos al año y requiere inyecciones mensuales de casi 100.000 millones de pesos para sostener su operación. Según el alcalde, Afinia solo logra recaudar 57 pesos por cada 100 que factura, una brecha que atribuyó al robo de energía y a la cultura del no pago en varios departamentos de la Costa Caribe.

Las cifras varían de forma marcada según el territorio. Por ejemplo, en el Cesar, las pérdidas por fraude y falta de recaudo alcanzan cerca del 42%, mientras que en Sucre y Bolívar se ubican alrededor del 27%. Ante este panorama, Gutiérrez planteó la magnitud del problema en términos directos: “¿Qué empresas sobreviven así? Ninguna”, dijo, al referirse a la combinación de evasión, robo de energía y cartera vencida que enfrenta la compañía.

PUBLICIDAD

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, afirmó que el recaudo de Afinia alcanza solo 57 pesos por cada 100 facturados debido a impagos masivos en la región Caribe - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde precisó además que Afinia necesita 1,2 billones de pesos adicionales para cerrar el año en operación, una cifra que se suma a la lista de urgencias financieras que motivaron el encuentro con el Ejecutivo.

En lugar de una intervención estatal, se evalúan alternativas para resolver la situación de la empresa, entre ellas una eventual venta. “Si acá hay un comprador, sea quien sea, estamos desde EPM dispuestos a vendérselo por la inversión que hicimos, que fueron $3,2 billones, más un peso, para no entrar en temas de detrimento patrimonial”, afirmó Gutiérrez.

El alcalde insistió en que la situación exige una solución de fondo. “No hay empresa que aguante y esto necesita una salida estructural”, sostuvo, y responsabilizó parcialmente de la crisis a irregularidades previas en el manejo de la filial que, según dijo, ya son objeto de principios de oportunidad judicial.

PUBLICIDAD

La discusión se da en medio de las obligaciones financieras de la filial con el mercado eléctrico. El martes 22 de septiembre, EPM informó que Afinia fue notificada por XM, el operador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, de un plazo perentorio para pagar compromisos pendientes por la compra de energía, bajo un proceso conocido como “limitación de suministros”.

Ricardo Arango, gerente general de Afinia, advierte sobre el riesgo de colapso operativo en la región Caribe si no se resuelve la crisis financiera de la empresa - crédito EPM

Por su parte, el gerente de Afinia, Ricardo Arango, había señalado que la empresa logró saldar la deuda que originó la alerta y evitó suspensiones del servicio para 1,8 millones de clientes, aunque advirtió que el problema de liquidez de fondo persiste.

PUBLICIDAD

“Estamos enfrentados a una situación muy, muy compleja de iliquidez de la empresa (...). Sin lugar a dudas, necesitamos una solución estructural en este momento”, afirmó Arango, quien anticipó que la dificultad para cumplir pagos podría repetirse en las semanas siguientes.

El fenómeno de El Niño redujo la generación de energía de EPM al 18% de su capacidad habitual, y limitó la operatividad de Hidroituango - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La crisis se agrava además por el fenómeno de El Niño, que según Gutiérrez se proyecta como uno de los más intensos jamás registrados, al punto de que redujo la generación de energía de EPM al 18% de su capacidad, frente al 32% considerado normal. También explicó que de las cuatro turbinas instaladas en la central hidroeléctrica de Hidroituango, actualmente solo dos están operando debido al nivel del embalse y al caudal del río Cauca. Por esta situación, insistió a la población en la necesidad de ahorrar agua, energía y gas.

PUBLICIDAD

Durante la reunión también se abordaron temas relacionados con seguridad, ante los cuales el alcalde de Medellín expresó su apoyo al presidente en lo relacionado con los operativos contra estructuras criminales, particularmente en su ciudad y en otras zonas de Antioquia.