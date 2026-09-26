Samuel Adrián anunció segunda parte del documental ‘Colombia: Fábrica de niños trans’ con nuevas revelaciones para proteger a los menores : “Mostrar una verdad”

Samuel Adrián, creador mexicano, fue puesto en libertad, tras diez días de detención en Bogotá - crédito @LuismLopezA/X

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El cineasta mexicano Samuel Adrián anunció una segunda parte del documental Colombia: Fábrica de niños trans tras cumplir 10 días de arresto por desacato judicial, con la promesa de incorporar nuevos testimonios de profesionales de la salud y congresistas para cuestionar los tratamientos de transición de género en menores de edad.

El proyecto de ley Laura, que busca prohibir tratamientos de afirmación de género en menores de edad, fue presentado en Colombia y, para Adrián, expresa el rechazo de una parte de la sociedad a esos procedimientos. La iniciativa lleva el nombre de la joven cuya historia fue incluida en la producción audiovisual.

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El realizador sostuvo que la detención no modificó su decisión de mantener el contenido difundido. “Pagar diez días de arresto por mostrar una verdad no es ningún castigo”, afirmó en una entrevista con Semana.

Nuevos testimonios para la continuación del documental

Este es el documental sobre las “fábricas de niños trans” en Colombia, razón por la cual Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito @SamuelAdrián/YouTube

La nueva producción reunirá argumentos surgidos durante los días de arresto, además de declaraciones de médicos, legisladores y otras personas vinculadas al debate. Adrián dijo que también buscará responder a afirmaciones formuladas desde el Congreso colombiano.

“Claro, regresamos de nuevo muy motivados, regresamos con la moral muy alta, regresamos confiando en que este trabajo que estamos haciendo ha rendido frutos y va a tener más frutos. Vamos a hacer una segunda parte, estamos trabajando en eso, alimentándonos de más argumentos, compartiendo todo lo que ha sucedido estos días. Tenemos testimonios de más profesionales de la salud, algunos congresistas, y estamos listos para hablar, tomar algunos argumentos de los que han salido y desmentir mentiras que incluso desde el Congreso algunos han salido a decir”, explicó en el mismo diálogo.

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Según su postura, los menores no cuentan con la madurez suficiente para adoptar decisiones con consecuencias permanentes. “Debemos evitar que los niños sean llevados a procedimientos de los cuales muy probablemente el día de mañana van a ser víctimas y con consecuencias irreversibles”, sostuvo.

El documentalista rechazó que su trabajo constituya una confrontación contra las personas transgénero. Afirmó que su cuestionamiento está dirigido a lo que definió como “mentiras destructivas” y planteó que los adultos deben conservar su libertad para tomar decisiones sobre su identidad sin involucrar a niños.

El debate sobre tratamientos en menores

Samuel Adrián anunció segunda parte del documental ‘Colombia: Fábrica de niños trans’ con nuevas revelaciones - crédito Polícia Nacional

Samuel Adrián citó el caso de la pediatra Hillary Cass, que realizó una investigación sobre menores tratados con bloqueadores de pubertad y hormonas en Inglaterra, Reino Unidos. De acuerdo con el entrevistado, el estudio fue encargado por el Departamento de Salud del Estado y concluyó que no existía suficiente respaldo científico sobre beneficios para los niños, mientras que sí identificaba consecuencias irreversibles.

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También aseguró que distintos países de Europa, Estados Unidos, Argentina y Brasil restringieron o prohibieron esos procedimientos en menores de edad. Vinculó esas decisiones con una revisión de los efectos de las intervenciones y acusó a algunos sectores de privilegiar intereses económicos sobre la salud infantil.

La discusión alcanzó al Congreso de Colombia, donde el proyecto de ley Laura deberá atravesar cuatro debates. Adrián pidió a los legisladores que aceleren su trámite y mencionó como referencias a Brasil, Argentina, Suecia y el Reino Unido.

Ministerio de Salud señaló que no se hacen cirugias de reasignación de sexo a menores de edad - crédito Stelios Misinas/Reuters

“Les diría que, antes de cualquier interés político, pongan por encima a los niños. El interés superior de los niños es que ellos puedan experimentar la niñez en toda su amplitud, que sean felices, que no estén cuestionando si nacieron o no en el cuerpo equivocado. Les diría que traten de hacer esto rápido. Vienen cuatro debates. Ya tenemos el ejemplo de Brasil, ya tenemos el ejemplo de Argentina, el de Suecia, el del Reino Unido. Entonces, ¿qué más estamos esperando en Colombia? Hay que aprobar este proyecto de ley”, dijo.

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El realizador atribuyó la repercusión de su caso a padres, madres, médicos, activistas, congresistas y creadores de contenido que apoyaron su posición durante el arresto. “Cuando se trata de nuestros niños, tenemos que tomarlo personal”, concluyó.