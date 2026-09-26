Colombia

Lotería de Risaralda: resultados del premio mayor de este sábado 26 de septiembre

Los recursos obtenidos han permitido fortalecer infraestructura, cultura y educación en una región que redefine cómo se distribuyen los beneficios de una lotería

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
Guardar

Los resultados de la Lotería de Risaralda ya están disponibles para consulta. Este tradicional sorteo, que ha estado presente en la vida de los colombianos desde 1981, no solo ofrece la posibilidad de transformar la vida de sus ganadores, sino que también se ha consolidado como un pilar fundamental para el financiamiento de proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda.

Desde su creación, hace más de cuatro décadas, tuvo como objetivo principal generar recursos para el desarrollo de la región. Desde entonces, los ingresos obtenidos a través de este juego han sido destinados a iniciativas que impactan directamente a las comunidades locales, especialmente en el Eje Cafetero, una de las zonas más emblemáticas de Colombia.

PUBLICIDAD

Los fondos recaudados han sido utilizados para fortalecer áreas clave, contribuyendo al progreso de miles de personas en el departamento. Este modelo de redistribución de recursos ha permitido que el juego de azar trascienda su propósito inicial, convirtiéndose en un instrumento de transformación.

Los números ganadores del sorteo 2968

Fecha: 25 de Septiembre de 2025.

Números ganadores: 6731.

Serie: 197.

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

El plazo para reclamar un premio de la Lotería de Risaralda es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente al sorteo, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.

Es fundamental que el ganador presente el billete original en buen estado y reúna todos los documentos exigidos dentro de este tiempo para poder realizar el cobro de forma correcta y sin inconvenientes.

PUBLICIDAD

Entre los documentos necesarios están el tiquete premiado original, un documento de identidad válido y en algunos casos, la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad si el premio supera ciertos valores.

También se deben diligenciar datos personales en el formulario correspondiente y cumplir con las retenciones legales, como el impuesto del 20% por ganancia ocasional para premios mayores a 48 UVT. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y ajustado a la normatividad vigente.

Conoce los detalles de la Lotería de Risaralda

Bajo el lema “Sentimiento de Todos”, la Lotería de Risaralda realiza sus sorteos todos los viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), excepto en días festivos, cuando la jornada se traslada al siguiente día hábil. Transmitida por Telecafé, esta lotería se ha convertido en una tradición en el departamento y en todo el país, ofreciendo premios de gran impacto.

El atractivo premio mayor de $1.400 millones de pesos colombianos encabeza su plan de premios, que también incluye:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta diversidad de premios y una transmisión que conecta a millones, la Lotería de Risaralda sigue siendo un referente de suerte y oportunidad para los colombianos.

Temas Relacionados

Lotería de Risaralda resultadosLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander hoy 26 de septiembre: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 26 de septiembre: revise su billete y cobre el premio mayor

Lotería de Medellín resultados viernes 25 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Lotería de Medellín realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Medellín resultados viernes 25 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 25 de septiembre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 25 de septiembre

Resultado Sinuano Noche hoy 25 de septiembre

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 25 de septiembre

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 25 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz le dedicó sentidas palabras a Shakira luego de compartir escenario: así respondió la colombiana

Alejandro Sanz le dedicó sentidas palabras a Shakira luego de compartir escenario: así respondió la colombiana

Luisa Fernanda W inició su despedida de soltera en Cartagena con una sorpresa en la lista de invitadas

Kris R y Mr. Stiven protagonizan una guerra de indirectas que salpicó a Karina García, Blessd, Westcol y un bebé en camino: así está la ‘tiradera’

El ‘embarazo’ de Yuli Ruiz era mentira: la modelo utilizó el anuncio para promocionar un nuevo emprendimiento

Hija de Yeison Jiménez alertó por presuntas estafas con el nombre del Criadero La Cumbre: “Otras ratas”

Deportes

Once Caldas jugará en medio de protestas y el enojo de los hinchas: “Las excusas se acaban, la paciencia también”

Once Caldas jugará en medio de protestas y el enojo de los hinchas: “Las excusas se acaban, la paciencia también”

Nuevo escándalo judicial en Atlético Nacional: Ian Poveda fue acusado de fraude y obstrucción a la justicia en Inglaterra

María Fernanda Herazo calificó de fracaso la gestión de la Federación Colombiana de Tenis y pidió cambios: “Acumulamos ocho años de atraso”

Independiente Medellín perderá por un buen tiempo a Juan Fernando Quintero: esta es la lesión del volante

Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo por tv la gran final de vuelta de la Liga Femenina BetPlay