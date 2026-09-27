Detonan artefacto en la vía férrea del Magdalena: autoridades activan PMU y no reportan heridos

La detonación se registró sobre las 7:10 p.m. en el PK 87+650 de la vía férrea, punto que posteriormente fue ubicado en jurisdicción de Aracataca, en límites con Fundación. - crédito @mmarguiguerra/X

Guardar

La detonación de un artefacto en la noche de este sábado activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente en el Magdalena, luego de que el elemento explotara en el PK 87+650 de la vía férrea. De acuerdo con la información entregada por la gobernadora Margarita Guerra, el hecho no dejó personas heridas y, hasta el momento, solo se han reportado daños materiales.

En un primer reporte, la mandataria había señalado que la detonación se produjo en jurisdicción de Fundación. Sin embargo, minutos después, tras la verificación técnica realizada en el lugar por integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional, la Gobernación precisó que el punto corresponde a jurisdicción del municipio de Aracataca, en límites con Fundación.

PUBLICIDAD

La situación permanece bajo seguimiento de las autoridades, que buscan establecer las características del artefacto y las circunstancias en las que se produjo la explosión.

¿Dónde ocurrió la detonación del artefacto?

Según la actualización publicada por la gobernadora del Magdalena, los hechos ocurrieron a las 7:10 p.m sobre el PK 87+650 de la vía férrea. La primera comunicación oficial hizo referencia a Fundación, pero la inspección técnica posterior permitió precisar la ubicación administrativa del punto donde se registró la detonación.

La zona continúa siendo objeto de verificación por parte de las autoridades. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente quién habría instalado o activado el artefacto, ni se ha atribuido la responsabilidad del hecho a una persona o grupo.

PUBLICIDAD

La Gobernación tampoco ha entregado información adicional sobre las características del elemento que produjo la explosión, mientras avanzan las labores de verificación en el lugar.

La gobernadora informó que una verificación técnica del Ejército y la Policía ubicó el hecho en jurisdicción de Aracataca, en límites con Fundación. - crédito @mmarguiguerra/X

Autoridades activaron un PMU permanente

Luego de conocer la detonación, la gobernadora Margarita Guerra informó sobre la convocatoria de un Puesto de Mando Unificado permanente, con participación de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

El objetivo de este espacio es mantener el seguimiento de la situación, coordinar las acciones de las autoridades y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la determinación de la procedencia del artefacto.

En su primera comunicación, la mandataria señaló: “Hace pocos minutos se registró la detonación de un artefacto programado en el PK 87+650 de la vía férrea en Fundación”. En ese mismo mensaje indicó que se había convocado el PMU con las autoridades de seguridad y pidió a los habitantes mantener la calma.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la Gobernación actualizó la información luego de la inspección realizada en el sitio. A las 21:48 horas, Guerra indicó que la verificación técnica permitió establecer que los hechos se registraron en jurisdicción de Aracataca, en límites con Fundación.

“Estamos en PMU permanente hasta esclarecer los hechos”, señaló la gobernadora en la actualización, en la que reiteró que no se habían reportado personas heridas y que se mantenía activa la red hospitalaria como medida preventiva.

El Puesto de Mando Unificado cuenta con la participación de la Policía Nacional y el Ejército para hacer seguimiento a los hechos y avanzar en su esclarecimiento. - crédito @mmarguiguerra/X

No se reportan personas heridas

De acuerdo con los reportes entregados por la Gobernación del Magdalena, la detonación no dejó personas lesionadas. Los daños reportados hasta el momento son materiales.

PUBLICIDAD

Como medida preventiva, el Hospital San Rafael de Fundación y la ESE Luisa Santiaga Márquez mantienen activados sus protocolos para responder ante cualquier eventualidad relacionada con la situación.

La activación de estos protocolos hace parte de las medidas preventivas adoptadas mientras las autoridades mantienen el seguimiento del caso desde el PMU.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas trasladadas a centros asistenciales como consecuencia de la explosión.

En su primer reporte, Margarita Guerra informó sobre la detonación del artefacto y señaló que el Hospital San Rafael de Fundación y la ESE Luisa Santiaga Márquez activaron sus protocolos. - crédito @mmarguiguerra/X

Gobernación pide consultar únicamente fuentes oficiales

Ante la circulación de información relacionada con la detonación, la gobernadora hizo un llamado a los habitantes de la zona para evitar la difusión de rumores y consultar únicamente los canales oficiales mientras las autoridades realizan las verificaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

La solicitud se produjo tanto en el primer reporte sobre el hecho como en la actualización posterior, en la que Guerra pidió a la comunidad mantener la calma e informarse a través de fuentes oficiales.

La Gobernación del Magdalena mantiene el seguimiento de la situación mediante el PMU permanente, mientras la Policía y el Ejército avanzan en la verificación técnica y en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la detonación.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente quién estaría detrás de la instalación o activación del artefacto. Tampoco se ha informado oficialmente sobre la existencia de otros elementos similares en la zona.

PUBLICIDAD