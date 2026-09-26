Videos | Así fueron las honras fúnebres de ‘Cholo’, cabecilla de Los Pachenca abatido en operativo en Santa Marta: “No hubo disparos al aire”

Por cuenta del sepelio masiv se podría afectar la movilidad hacia La Guajira durante la tarde del viernes 25 de septiembre de 2026 - crédito @idinaelferca19/X

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Familiares y allegados de José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo, lo despidieron este viernes 25 de septiembre en el cementerio de Guachaca, zona rural de Santa Marta.

El sepelio de uno de los máximos cabecillas de Los Pachenca (como también se conocen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada —Acsn—) estuvo acompañado por música, bombas blancas, llanto y un dispositivo de vigilancia aérea con dos aeronaves Tucano sobre el corregimiento, que siguieron de cerca los pormenores del último adiós al líder criminal al que también conocían como “Comando 25”.

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Pérez Villanueva murió durante un operativo de la Policía Nacional en la vereda Quebrada del Sol (corregimiento de Guacha), zona rural de Santa Marta.

Los cuerpos fueron velados en Cabañas de Buritaca, área rural de Santa Marta, antes de ser trasladados al cementerio de Guachaca - crédito @idinaelferca19/X

El féretro llegó al cementerio de Guachaca después de una caravana de motociclistas en la que participaron familiares, amigos y personas cercanas al hombre.

Durante el recorrido hubo bombas blancas, personas vestidas de blanco y acompañadas de globos, e incluso hasta se vieron mariachis que interpretraron Amigo (famoso éxito musical de Roberto Carlos).

En medio de las muestras de cariño por parte de la comunidad local, y en medio de los mensajes de despedida, como aclaró el periodista regional Idanel Fernández, “no hubo disparos al aire”, tal y como ocurrió con la despedida a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

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La familia tuvo que realizar el sepelio en poco tiempo

Se estima que entre 1.000 y 2.000 personas habrían asistido a las honras fúnebres de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo - crédito @idinaelferca19/X

Uno de los momentos que marcó la ceremonia fue la imposibilidad de que los familiares vieran el cuerpo antes de la inhumación.

Según la información conocida por varios portales regionales, los restos fueron entregados cubiertos con plástico debido al estado de descomposición.

Esa situación llevó a que el entierro se realizara en un plazo reducido. Los asistentes acompañaron el féretro hasta el cementerio, que como se observó en videos que circularon en redes sociales, estaba atiborrado.

Alias Cholo había muerto días antes (lunes 21 de septiembre), durante una operación en Quebrada del Sol, jurisdicción de Guachaca. En el procedimiento también fallecieron otros seis presuntos integrantes de la estructura armada, de acuerdo con la información oficial divulgada tras el operativo.

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Mientras avanzaba el sepelio, dos aeronaves Tucano hicieron varios recorridos sobre Guachaca. El movimiento aéreo correspondió, según la información disponible, a labores de vigilancia para evitar alteraciones del orden público en medio de la concentración.

La presencia de las aeronaves coincidió con la llegada de familiares y habitantes al cementerio del corregimiento, por lo que el dispositivo de seguridad se mantuvo durante la despedida.

Así fue la llegada de los cuerpos desde Barranquilla a Santa Marta

Las comunidades en la zona temen que la situación de orden público se recrudezca luego de las caídas de "Bendito Menor" y "Cholo" - crédito @idinaelferca19/X

El féretro de Pérez Villanueva llegó la madrugada del viernes 25 de septiembre a Buritaca, en la zona rural de Santa Marta, acompañado por una caravana de motos y vehículos, tras su muerte junto a otros seis señalados integrantes de Los Pachenca, durante un operativo policial que alteró la segunda línea de mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Las autoridades mantienen la vigilancia en el área después del paro armado de más de 48 horas decretado por Los Pachenca. La estructura tiene presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y en corredores de Magdalena, Cesar y La Guajira.

El operativo en el que murió Pérez Villanueva dejó siete integrantes de la organización abatidos y tres capturados.

La intervención permitió incautar 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre 50, dos lanzagranadas M79, un lanzagranadas MGL, dos pistolas, una granada de mano, 11 granadas de 40 milímetros, proveedores y más de 3.500 cartuchos de distintos calibres.

Familiares de Pérez Villanueva habían solicitado entre el 23 y el 24 de septiembre que las autoridades aceleraran la entrega. Incluso, Ana Torres, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Sol, expresó el dolor de la comunidad y pidió a Medicina Legal (con sede en Barranquilla) que permitiera el sepelio.

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Declaraciones de Ana Torres, líderesa comunitaria que le envió el mensaje al presidente antes de que el cuerpo de alias Cholo y los otros seis cuerpos abatidos en el operativo llegaran a Santa Marta desde la sede de Medicina Legal en Barranquilla - crédito red social Facebook

“Hoy nos encontramos aquí en esta comunidad, tristes, desolados por la partida de nuestro amigo José Luis Villanueva, un muchacho de acá de la región, un hijo de la región, un hijo de Quebrada del Sol. Señores, si ya está muerto, ¿por qué Medicina Legal no hace la entrega de su cuerpo a sus familiares?”, dijo Torres.

La dirigente solicitó que el cadáver fuera entregado para que sus familiares pudieran sepultarlo. “Le pedimos a Medicina Legal que por favor entregue su cuerpo para que sea sepultado, para que su familia lo sepulte, le dé cristiana sepultura, para que sus amigos, todos los que lo queríamos, llegue al cementerio y podamos darle su santa sepultura”.

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Al final Torres le hizo una invitación al jefe de Estado: “Por favor, señor presidente, ojalá usted pueda reunirse con nosotros, los presidentes de junta, ojalá nos dé esa oportunidad de nosotros hablar con usted para decirle que queremos expresarle todo lo que está pasando en el corregimiento de Guachaca, que no es solamente como se lo dije en un video anterior, que es llegar a bombardearnos, es también mirar cómo vamos a ayudar nosotros a esos muchachos que están en las tropas, que esos muchachos jóvenes, hijos de esta región, ¿cómo vamos a ayudarlos? A ellos hay que ayudarlos”