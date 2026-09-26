Experto afirmó que las redes sociales funcionan como otra vía de control territorial para las Acsn: “Se transmite en vivo y en directo”

Las ACSN impusieron restricciones en Santa Marta mediante redes sociales y WhatsApp tras la muerte de alias Cholo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada emplean una estrategia digital para ejercer control territorial en Santa Marta. Dicho esquema abarca desde la difusión de amenazas en WhatsApp y la publicación de videos intimidatorios, hasta mantener presencia activa en redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y X, de acuerdo con lo expuesto por el antropólogo Lerber Dimas Vázquez a La FM.

La reciente crisis de orden público en Santa Marta, posterior a la muerte de alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), evidenció la capacidad de esa estructura para alterar la actividad cotidiana de la ciudad. El grupo anunció un paro armado que provocó cierres de comercios, afectaciones al transporte y temor entre habitantes de distintos sectores.

PUBLICIDAD

Para Vázquez, investigador de las dinámicas sociales, económicas, políticas y violentas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la actividad de estas organizaciones en Internet cumple una función que trasciende la exhibición de acciones armadas o mensajes de propaganda.

“Las tienen como un mecanismo de control”, afirmó el antropólogo sobre las redes sociales utilizadas por la organización criminal.

Las publicaciones sirven para identificar comunidades y fuentes de renta

Imagen de referencia. El grupo armado anunció el levantamiento de las restricciones el 25 de septiembre a través de sus plataformas digitales - crédito Raul Arboleda/AFP

De acuerdo con el investigador, la presencia digital de la organización fortalece su capacidad para imponer normas en las áreas donde opera. Este entorno virtual les facilita el seguimiento de las dinámicas locales, la identificación de potenciales rivales, la detección de sectores con escasa presencia estatal y el rastreo de fuentes de financiamiento.

PUBLICIDAD

La estrategia incluye cuentas oficiales o vinculadas a integrantes de la estructura, que comparten mensajes sobre hechos armados, amenazas y aspectos de la vida cotidiana. Vázquez señaló que esta actividad puede facilitar una imagen de cercanía con algunas comunidades.

Uno de los casos mencionados fue el de alias Bendito Menor, quien había reunido una audiencia en redes sociales antes de morir en un operativo policial en Riohacha, en septiembre de 2026. Sus publicaciones mezclaban contenidos asociados con la actividad criminal y mensajes de carácter social.

Alias 'Bendito Menor' acumuló seguidores en redes sociales antes de morir en un operativo policial en Riohacha en septiembre de 2026 - crédito @soyregioncaribe/IG

“Esto validaba su conducta social y criminal”, dijo Vázquez en sus declaraciones al medio citado.

Así mismo, el especialista en antropología señaló que dicha presencia digital impacta de forma particular a niños y jóvenes en entornos vulnerables y con escasa presencia del Estado. En estos contextos, los miembros de organizaciones armadas suelen proyectarse como modelos de estatus, liderazgo e independencia financiera.

PUBLICIDAD

WhatsApp acelera la circulación de amenazas y amplifica el miedo

La transmisión inmediata de videos y mensajes amplifica el alcance de las intimidaciones sin necesidad de un despliegue físico continuo - crédito Pares

Durante el paro armado, los mensajes y videos circularon con rapidez en grupos de WhatsApp y otras plataformas. Vázquez explicó que esa difusión aumenta el impacto de las amenazas, ya que la población recibe información sobre hechos violentos casi de inmediato, incluso cuando no los ha presenciado.

“La información se transmite en vivo y en directo”, señaló el investigador poniendo como ejemplo los diversos videos que publicó “Bendito Menor” antes de ser abatido por las autoridades.

De acuerdo con el reporte del medio mencionado, a lo largo de las jornadas de septiembre, individuos a bordo de motocicletas habrían amedrentado a comerciantes y registrado en video varios de estos actos. La posterior circulación de dicho material audiovisual incrementó la sensación de inseguridad, lo que llevó a diversos comercios a cerrar sus puertas.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, el paro armado afectó durante varios días el comercio, el transporte y actividades educativas en Santa Marta. Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada anunciaron también a través de redes sociales el levantamiento de las restricciones para el 25 de septiembre.

Para el antropólogo, las organizaciones criminales combinan ahora el control territorial, las rentas ilegales, la intimidación armada y la comunicación digital. “Estamos frente a una estrategia armada muy diferente a la de años anteriores”, concluyó.