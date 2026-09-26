Colombia

Experto afirmó que las redes sociales funcionan como otra vía de control territorial para las Acsn: “Se transmite en vivo y en directo”

La organización comunicó el fin de las medidas mediante sus plataformas digitales, después de alterar el comercio, el transporte y las actividades educativas luego de la muerte de alias Cholo

Un joven de espaldas sentado en el borde de una cama en una habitación oscura sostiene un teléfono móvil encendido.
Las ACSN impusieron restricciones en Santa Marta mediante redes sociales y WhatsApp tras la muerte de alias Cholo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada emplean una estrategia digital para ejercer control territorial en Santa Marta. Dicho esquema abarca desde la difusión de amenazas en WhatsApp y la publicación de videos intimidatorios, hasta mantener presencia activa en redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y X, de acuerdo con lo expuesto por el antropólogo Lerber Dimas Vázquez a La FM.

La reciente crisis de orden público en Santa Marta, posterior a la muerte de alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), evidenció la capacidad de esa estructura para alterar la actividad cotidiana de la ciudad. El grupo anunció un paro armado que provocó cierres de comercios, afectaciones al transporte y temor entre habitantes de distintos sectores.

PUBLICIDAD

Para Vázquez, investigador de las dinámicas sociales, económicas, políticas y violentas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la actividad de estas organizaciones en Internet cumple una función que trasciende la exhibición de acciones armadas o mensajes de propaganda.

“Las tienen como un mecanismo de control”, afirmó el antropólogo sobre las redes sociales utilizadas por la organización criminal.

Las publicaciones sirven para identificar comunidades y fuentes de renta

- crédito Raul Arboleda/AFP
Imagen de referencia. El grupo armado anunció el levantamiento de las restricciones el 25 de septiembre a través de sus plataformas digitales - crédito Raul Arboleda/AFP

De acuerdo con el investigador, la presencia digital de la organización fortalece su capacidad para imponer normas en las áreas donde opera. Este entorno virtual les facilita el seguimiento de las dinámicas locales, la identificación de potenciales rivales, la detección de sectores con escasa presencia estatal y el rastreo de fuentes de financiamiento.

PUBLICIDAD

La estrategia incluye cuentas oficiales o vinculadas a integrantes de la estructura, que comparten mensajes sobre hechos armados, amenazas y aspectos de la vida cotidiana. Vázquez señaló que esta actividad puede facilitar una imagen de cercanía con algunas comunidades.

Uno de los casos mencionados fue el de alias Bendito Menor, quien había reunido una audiencia en redes sociales antes de morir en un operativo policial en Riohacha, en septiembre de 2026. Sus publicaciones mezclaban contenidos asociados con la actividad criminal y mensajes de carácter social.

Alias 'Bendito Menor' acumuló seguidores en redes sociales antes de morir en un operativo policial en Riohacha en septiembre de 2026 - crédito @soyregioncaribe/IG

“Esto validaba su conducta social y criminal”, dijo Vázquez en sus declaraciones al medio citado.

Así mismo, el especialista en antropología señaló que dicha presencia digital impacta de forma particular a niños y jóvenes en entornos vulnerables y con escasa presencia del Estado. En estos contextos, los miembros de organizaciones armadas suelen proyectarse como modelos de estatus, liderazgo e independencia financiera.

WhatsApp acelera la circulación de amenazas y amplifica el miedo

La transmisión inmediata de videos y mensajes amplifica el alcance de las intimidaciones sin necesidad de un despliegue físico continuo - crédito Pares
La transmisión inmediata de videos y mensajes amplifica el alcance de las intimidaciones sin necesidad de un despliegue físico continuo - crédito Pares

Durante el paro armado, los mensajes y videos circularon con rapidez en grupos de WhatsApp y otras plataformas. Vázquez explicó que esa difusión aumenta el impacto de las amenazas, ya que la población recibe información sobre hechos violentos casi de inmediato, incluso cuando no los ha presenciado.

“La información se transmite en vivo y en directo”, señaló el investigador poniendo como ejemplo los diversos videos que publicó “Bendito Menor” antes de ser abatido por las autoridades.

De acuerdo con el reporte del medio mencionado, a lo largo de las jornadas de septiembre, individuos a bordo de motocicletas habrían amedrentado a comerciantes y registrado en video varios de estos actos. La posterior circulación de dicho material audiovisual incrementó la sensación de inseguridad, lo que llevó a diversos comercios a cerrar sus puertas.

Del mismo modo, el paro armado afectó durante varios días el comercio, el transporte y actividades educativas en Santa Marta. Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada anunciaron también a través de redes sociales el levantamiento de las restricciones para el 25 de septiembre.

Para el antropólogo, las organizaciones criminales combinan ahora el control territorial, las rentas ilegales, la intimidación armada y la comunicación digital. “Estamos frente a una estrategia armada muy diferente a la de años anteriores”, concluyó.

Temas Relacionados

Grupos criminalesUso redes socialesAscnAlias CholoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras alerta del Invima, Jesús Arana anunció aval sanitario para un producto de su marca Arana Shop

El producto de Arana Shop había sido incluido en una alerta de julio por usar una autorización cancelada desde el 13 de enero de 2026

Tras alerta del Invima, Jesús Arana anunció aval sanitario para un producto de su marca Arana Shop

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: con un parcial 1-1 ambas selecciones irian al alargue para buscar el tercer puesto del campeonato

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Estadio Municipal LKS Lodz. El encuentro definirá cuál de los dos seleccionados regresará a casa con un lugar en el podio

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: con un parcial 1-1 ambas selecciones irian al alargue para buscar el tercer puesto del campeonato

Salvatore Mancuso no es más gestor de paz, así lo confirmó el Gobierno Nacional

Mancuso fue designado en agosto de 2023 mediante la resolución 244, con el objetivo de aportar su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de grupos armados ilegales

Salvatore Mancuso no es más gestor de paz, así lo confirmó el Gobierno Nacional

Oro en Colombia hoy: Cotización del gramo, precios de compra y venta para este 26 de septiembre

Consulta en cuánto quedó la cotización del precio de uno de los metales preciosos más importantes

Oro en Colombia hoy: Cotización del gramo, precios de compra y venta para este 26 de septiembre

Death metal Decessus canceló su presentación en Rock al Parque 2026 por motivos médicos: “Lo sentimos”

La agrupación chilena informó que uno de sus integrantes debe someterse a un procedimiento y no podrá participar en el festival de Bogotá programado del 10 al 12 de octubre

Death metal Decessus canceló su presentación en Rock al Parque 2026 por motivos médicos: “Lo sentimos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Tras alerta del Invima, Jesús Arana anunció aval sanitario para un producto de su marca Arana Shop

Tras alerta del Invima, Jesús Arana anunció aval sanitario para un producto de su marca Arana Shop

Death metal Decessus canceló su presentación en Rock al Parque 2026 por motivos médicos: “Lo sentimos”

Entregan segunda vivienda en Antioquia de ‘Adopta un Hogar’, el programa de Nicky Jam para damnificados por el terremoto

BTS será huésped de honor de Bogotá durante su primera visita a Colombia

Kris R respondió a polémica con Mr. Stiven e insinuó que el streamer tiene una supuesta investigación con una menor de 13 años: “No quiera jugar conmigo”

Deportes

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: con un parcial 1-1 ambas selecciones irian al alargue para buscar el tercer puesto del campeonato

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: con un parcial 1-1 ambas selecciones irian al alargue para buscar el tercer puesto del campeonato

Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen las campeonas en el Valle del Cauca

Francisco “Pacho” Maturana elogió a James Rodríguez, explicó la importancia que tendrá en Atlético Nacional: “Es un líder”

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

Jugadores de Once Caldas, en medio de la crisis y con protestas, respaldaron a Hernán Darío Herrera: “La hinchada se voltea”