Cuál es la verdad sobre la caída temprana del satélite espacial de Colombia durante el gobierno Petro

Destapan verdad sobre satélite espacial de Colombia que Petro chicaneó y se perdió antes de lo previsto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El FACSAT-2, que era el único satélite operativo con el que contaba Colombia, perdió altura más rápido de lo previsto y completó un reingreso no planeado el 27 de octubre de 2025, durante la administración de Gustavo Petro, apenas 30 meses después de su lanzamiento del 15 de abril de 2023, informó El Tiempo. Por eso, tras el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026, Colombia recurrió a la Carta Internacional sobre el Espacio y los Grandes Desastres y al sistema Copernicus para obtener imágenes con las que evaluar daños.

El programa FACSAT comenzó con el FACSAT-1, lanzado en noviembre de 2018 y reingresado en junio de 2023. Para operar esa línea de satélites, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) construyó en Cali, Valle del Cauca, el Centro de Operaciones Espaciales, ubicado en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

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La FAC lanzó el FACSAT-2 Chiribiquete el 15 de abril de 2023 desde la base Vandenberg Space Force en California, Estados Unidos, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. El nanosatélite, de siete kilogramos, llevaba una cámara multiespectral MultiScape con resolución de 4,7 metros por píxel y un espectrómetro infrarrojo para vigilar gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono.

Su misión consistía en observar la Tierra, sobre todo el territorio colombiano, y tomar imágenes de manera continua. Orbitaba unas 15 veces al día y sobrevolaba Colombia cerca de una vez cada 24 horas, por lo general entre las 10:00 a.m. y 12:00 p. m.

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Santiago Vargas, profesor del Observatorio Astronómico Nacional, maneja la hipótesis de que el FACSAT-2 fue afectado por la intensa actividad solar atribuida al ciclo solar 25 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La frecuencia promedio de captura útil sobre el país era de una imagen cada 1,85 días, condicionada por la luz solar y la nubosidad. Mara Valentina Angel, coautora del estudio, señaló en entrevista con el periódico que ese promedio no implicaba esperar casi dos días para una toma útil.

A la par, añadió que el 10 de agosto de 2026 hubo una ventana favorable de observación en parte de la región andina afectada. También indicó que, según datos del satélite GOES-19 Este, las condiciones mejoraron desde las 10:00 a.m. en varias de las zonas golpeadas.

La explicación técnica de la caída prematura

Sobre la falta de un anuncio público del fin de la misión, la FAC sostuvo que notificó el fin de vida orbital ante la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA) - crédito Europa Press

Un manuscrito difundido en arXiv sostiene que el FACSAT-2 completó un reingreso no planeado el 27 de octubre de 2025. El estudio se titula “Reentrada prematura del nanosatélite FACSAT-2: decaimiento orbital y atribución al máximo del ciclo solar 25”.

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Santiago Vargas, profesor del Observatorio Astronómico Nacional y autor principal del trabajo, afirmó al medio citado: “Nuestra principal hipótesis es que el FACSAT-2 fue afectado por la intensa actividad solar atribuida al ciclo solar 25”. También explicó que la expansión de la atmósfera terrestre aumentó el frenado sobre los satélites.

Vargas añadió que, con la actividad solar prevista al diseñar la misión, el aparato habría durado cerca de un 50% más. Como ejemplo citó la tormenta Gannon de mayo de 2024 y señaló que, en los episodios más intensos, el frenado casi se duplica y puede explicar alrededor de una quinta parte del tiempo perdido.

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La FAC dio una versión distinta sobre el fin de la misión. La institución afirmó que tuvo “pleno conocimiento del estado del satélite” - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

La FAC dio una versión distinta sobre el fin de la misión. La institución afirmó que tuvo “pleno conocimiento del estado del satélite” y que el término de la operación respondió a “un proceso nominal de reentrada atmosférica derivado de la mecánica orbital de la órbita baja terrestre (LEO)”.

Conforme a su argumento, el programa FACSAT se inscribe en la “Nueva Carrera Espacial”, con misiones cortas para facilitar el reemplazo tecnológico, reducir basura espacial y bajar costos. Angel cuestionó esa explicación y recordó que un artículo de 2021 sobre el FACSAT-1 advirtió que la actividad solar aceleraba el decaimiento orbital.

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Pese al reingreso de octubre de 2025, publicaciones oficiales seguían presentando al FACSAT-2 como activo semanas después. El 14 de noviembre de 2025, una nota en el portal de la FAC señalaba que el FACSAT-II “sigue aportando información clave para el monitoreo ambiental”.

Otra publicación del 31 de diciembre de 2025 aseguró que el satélite había completado cerca de 12.800 órbitas y capturado alrededor de 1.400 imágenes para seguridad, gestión del riesgo e investigación científica. Ambas piezas seguían disponibles cuando fueron consultadas por última vez el 3 de septiembre de 2026.

Sobre la falta de un anuncio público del fin de la misión, la FAC sostuvo que notificó el fin de la vida orbital ante la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA). Indicó que la última comunicación bidireccional ocurrió el 27 de octubre de 2025, que la confirmación analítica del reingreso se consolidó el 11 de noviembre y que el informe se radicó ante Cancillería el 1 de diciembre de 2025.

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Pese a esa explicación, no se encontró en la base pública de UNOOSA un registro del fin de vida del FACSAT-2, a diferencia de lo ocurrido con el FACSAT-1. La FAC entregó copia del formulario diligenciado y un número de radicado de Cancillería, pero no un registro oficial de Naciones Unidas.

Raúl Gutiérrez, coronel retirado de la Fuerza Aérea y excoordinador del Comité Técnico de la Comisión Colombiana del Espacio, sostuvo que un final anticipado puede ser una eventualidad técnica normal, pero reclamó una explicación oportuna. “Este episodio revela una debilidad estructural en los procesos de evaluación y comunicación institucional”, afirmó.

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